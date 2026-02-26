У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».19 комментариев
При пожаре в частном доме Хабаровского края погибли четыре человека
В результате ночного пожара в деревянном доме с мансардой на улице Грушевой в селе Ракитное Хабаровского района погибли двое мужчин и две женщины в возрасте от 29 до 54 лет, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
Пожар вспыхнул около полуночи в деревянном частном доме с мансардой на улице Грушевой, обшитом утеплителем и пластиковым сайдингом. Огонь быстро охватил всю постройку, но пожарным удалось локализовать возгорание за 30 минут и не допустить его распространения на соседние дома, рассказали в ведомстве.
«К часу ночи 26 февраля открытое горение удалось потушить, и расчеты приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций. К 4 часам утра пожарные завершили работу на месте возгорания. Площадь пожара – 300 кв. м», – добавили спасатели.
Всего в ликвидации пожара участвовали 13 сотрудников МЧС России и краевой противопожарной службы и четыре единицы техники. Специалисты проводят осмотр места происшествия, собирают материалы для пожарно-технических экспертиз и опрашивают очевидцев.
