При пожаре в частном доме Хабаровского края погибли четыре человека

Tекст: Катерина Туманова

Пожар вспыхнул около полуночи в деревянном частном доме с мансардой на улице Грушевой, обшитом утеплителем и пластиковым сайдингом. Огонь быстро охватил всю постройку, но пожарным удалось локализовать возгорание за 30 минут и не допустить его распространения на соседние дома, рассказали в ведомстве.

«К часу ночи 26 февраля открытое горение удалось потушить, и расчеты приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций. К 4 часам утра пожарные завершили работу на месте возгорания. Площадь пожара – 300 кв. м», – добавили спасатели.

Всего в ликвидации пожара участвовали 13 сотрудников МЧС России и краевой противопожарной службы и четыре единицы техники. Специалисты проводят осмотр места происшествия, собирают материалы для пожарно-технических экспертиз и опрашивают очевидцев.

