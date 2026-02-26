Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.3 комментария
Герой России Бойко стал главой департамента Минобрнауки
Герой России Бойко стал главой департамента Минобрнауки России
Новым директором департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования стал Герой России, кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Сергей Бойко*.
Герой России Сергей Бойко* является кавалером двух орденов Мужества и участником второго потока программы «Время героев», запущенной в 2025 году по инициативе президента России Владимира Путина и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Наставником Сергея Бойко в ходе участия в программе выступил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Министр отметил, что во время стажировки Бойко проявил высокий уровень организаторских и профессиональных способностей, а его особый интерес вызвала молодежная политика. Фальков выразил уверенность, что новый директор внесет значимый вклад в развитие направления.
Бойко поделился планами на новой должности: «Главная задача молодежной политики – помочь ребятам раскрыть свой потенциал, создать возможности для самореализации молодежи в разных направлениях и отраслях, среди которых и спорт, и творчество, и наука». Он добавил, что вместе с командой работает над обеспечением доступа к качественному образованию и созданием среды, где каждый молодой человек может проявить себя и внести вклад в развитие страны.
Сергей Бойко родился в 1987 году в станице Гривенская Краснодарского края. За боевые заслуги он удостоен звания Героя России, награжден двумя орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, «За отвагу» и Жукова.
Ранее более 80 участников программы «Время героев» получили новые назначения. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.
Герой России Владимир Сайбель занял должность заместителя председателя Комиссии при президенте по делам ветеранов, а руководитель программы Мария Костюк избрана губернатором Еврейской автономной области.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом