SpaceX предотвратила 300 тыс. угроз столкновения спутников на орбите в 2025 году

Tекст: Мария Иванова

Группировка спутников Starlink компании SpaceX за 2025 год выполнила около 300 тыс. маневров для предотвращения столкновений на орбите, сообщает New Scientist.

В последнем отчете, поданном в Федеральную комиссию по связи США (FCC), говорится, что только с июня по ноябрь было совершено примерно 149 тыс. таких маневров, а за весь год – около 300 тысяч, что на 50% больше, чем годом ранее.

Эксперты отмечают беспрецедентный рост числа подобных операций: если раньше «обычный» спутник выполнял всего несколько маневров в год, то теперь каждый Starlink совершает до 40 подобных действий ежегодно. По словам Хью Льюиса из Бирмингемского университета, ежегодное количество маневров может вырасти до одного миллиона уже к 2027 году, учитывая развитие других мегагруппировок в США и Китае.

В отчете SpaceX впервые упомянула о повторяющихся близких сближениях с китайским спутником Honghu-2, который за год приблизился к Starlink более тысячи раз – вероятно, из-за схожих орбит. Саманта Лоулер из Университета Реджайны заявила: «Это подчеркивает, что SpaceX фактически заняла эту орбиту», ведь большинство их спутников летает на высоте от 340 до 570 км.

В декабре один из спутников Starlink взорвался, рассыпав на орбите десятки обломков. Причиной SpaceX назвала «подозрение на аппаратную неисправность» и заверила, что проблемные компоненты будут исключены из новых моделей.

Несмотря на автоматические системы предотвращения столкновений, в 2025 году был инцидент с японским аппаратом Astroscale, который, по версии SpaceX, выполнил несанкционированный маневр и потенциально повысил риск аварии. Однако в Astroscale настаивают, что предупреждали о маневре заранее и действовали согласно японским правилам.

Специалисты подчеркивают: «Они делают все эти маневры практически идеально. Но если случится ошибка – последствия могут быть катастрофическими».

