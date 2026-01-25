Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
В МВД призвали остерегаться предлагающих «рабочую версию» WhatsApp мошенников
В Петербурге и Ленинградской области с января зафиксирован рост числа мошеннических рассылок с вредоносными ссылками, замаскированными под обновления WhatsApp, сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по региону.
«С начала января зафиксирован новый всплеск мошеннических рассылок, связанных с мессенджером WhatsApp. Злоумышленники массово рассылают фишинговые СМС и письма с предложением перейти по ссылке для установки якобы «обновленной» или «работающей» версии приложения. Эти ссылки ведут на вредоносные сайты, цель которых – получить доступ к вашим личным и платежным данным», – предупреждают в Telegram-канале управления.
Полиция уже зафиксировала тысячи подобных атак, а число попыток, по прогнозу специалистов, будет только увеличиваться по мере усиления ограничений на работу WhatsApp в России. Правоохранители советуют не переходить по подозрительным ссылкам даже от знакомых, не скачивать обновления вне официальных магазинов и не передавать третьим лицам личные данные, коды из СМС и информацию о банковских картах.
Ранее в МВД сообщили, что злоумышленники начали использовать функцию демонстрации экрана для получения доступа к личной информации, представляясь работодателями или сотрудниками службы безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о массовой рассылке архивов с вредоносным программным обеспечением.
В министерстве также рассказали о мошеннических схемах с использованием фальшивых документов ФСБ у курьеров. Кроме того, ведомство рассказало о способности вредоносных файлов управлять смартфонами.