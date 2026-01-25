В МВД призвали остерегаться предлагающих «рабочую версию» WhatsApp мошенников

Tекст: Дарья Григоренко

«С начала января зафиксирован новый всплеск мошеннических рассылок, связанных с мессенджером WhatsApp. Злоумышленники массово рассылают фишинговые СМС и письма с предложением перейти по ссылке для установки якобы «обновленной» или «работающей» версии приложения. Эти ссылки ведут на вредоносные сайты, цель которых – получить доступ к вашим личным и платежным данным», – предупреждают в Telegram-канале управления.

Полиция уже зафиксировала тысячи подобных атак, а число попыток, по прогнозу специалистов, будет только увеличиваться по мере усиления ограничений на работу WhatsApp в России. Правоохранители советуют не переходить по подозрительным ссылкам даже от знакомых, не скачивать обновления вне официальных магазинов и не передавать третьим лицам личные данные, коды из СМС и информацию о банковских картах.

Ранее в МВД сообщили, что злоумышленники начали использовать функцию демонстрации экрана для получения доступа к личной информации, представляясь работодателями или сотрудниками службы безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о массовой рассылке архивов с вредоносным программным обеспечением.

В министерстве также рассказали о мошеннических схемах с использованием фальшивых документов ФСБ у курьеров. Кроме того, ведомство рассказало о способности вредоносных файлов управлять смартфонами.