В МВД рассказали о схемах с фальшивыми документами ФСБ у курьеров
МВД сообщило о применении мошенниками фальшивых документов ФСБ для обмана
В схемах дистанционного мошенничества курьеры предоставляют поддельные документы ФСБ с вымышленной формулировкой «досудебная бухгалтерия», чтобы убедить граждан передать наличные, предупредили в МВД.
Курьеры, действующие на стороне дистанционных мошенников, начали предъявлять потенциальным жертвам поддельные удостоверения ФСБ, в которых используется несуществующее правовое понятие «досудебная бухгалтерия», сообщается в Telegram-канале УБК МВД.
Такие фальшивые документы служат для создания видимости легальной работы курьеров, которые забирают у граждан наличные средства якобы для их защиты или проведения неких проверочных процедур.
В УБК МВД РФ подчеркивают, что термин «досудебная бухгалтерская экспертиза» не существует в российском законодательстве.
Согласно Федеральному закону номер 73-ФЗ, экспертиза может назначаться только в рамках судопроизводства или для досудебного урегулирования спора при соблюдении строгих процедур. Таким образом, предъявление подобных бумаг – верный признак мошенничества.
