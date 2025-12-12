  • Новость часаБанк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Экономист объяснил задачу иска Банка России к Euroclear
    Украина предложила устроить свободную экономическую зону в Донбассе
    Лукьянов напомнил биографию отца генсека НАТО Рютте
    Кремль выразил сомнения относительно правок Украины плана США
    Суд в Москве вынес приговор девятерым представителям МУС
    Стало известно о согласии Киева создать буферную зону в Донбассе
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    В Госдуме предложили создать аналог комсомола для подростков
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    6 комментариев
    12 декабря 2025, 13:26 • Политика

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней
    @ @J_Bardella

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему.

    Те, для кого европейская бюрократия стала костью в горле (а это многие люди разума и доброй воли), с удовольствием тиражируют фотографию, на которой пожимают руки лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж и председатель французского «Национального объединения» Жордан Барделла. Два политика встретились, чтобы обсудить будущее Европы. Потому что будущее Европы – это, вероятно, как раз они.

    Обе партии являются лидерами по популярности в своих странах, хотя некогда их называли «маргинальными». Обе обоснованно претендуют на власть на фоне катастрофически низких рейтингов национальных правительств. Фарадж рассчитывает стать премьер-министром Великобритании, Барделла – президентом Франции, а в ФРГ сохраняется возможность победы на выборах партии «Альтернатива для Германии», что стало бы для европейских глобалистов настоящей катастрофой. А ведь именно к этому как будто бы всё и идет.  

    Влиятельный журнал Politico, составляя список тех, кто «будет формировать повестку Европы в 2026 году», поместил Фараджа на шестое место, действующего премьер-министра Британии Кира Стармера только на десятое, а президента Франции Эммануэля Макрона вообще на 19-е. Барделла в этом перечне нет, но есть главное «лицо» и фактический лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен – пятое место. Она не сможет баллотироваться ни в президенты, ни в парламент из-за приговора суда, но Барделла воспринимают как ее аватар.

    А первую позицию в списке занял Дональд Трамп. То есть, по мнению политологов и аналитиков, формировать повестку Европы будет прежде всего президент США – и в пользу таких, как Фарадж, Ле Пен, Барделла, партия «Альтернатива для Германии» и прочие евроскептики.

    Нынешние евроэлиты не вняли «мюнхенской речи» вице-президента США Джей Ди Вэнса, в которой он критиковал ЕС за отход от демократии. Теперь та же самая формулировка содержится в Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов (вероятно, Вэнс и писал). Под отходом от демократии понимаются те палки, которые вставляются в колеса евроскептиков, чтобы они не смогли выиграть выборы и прийти к власти. А значит, считают в Вашингтоне, Европа теперь не в полной мере союзник, так как союзниками США могут быть только другие демократии.

    Это действительно популярная в США идеологема (потому что льстивая), хотя все прекрасно понимают: если бы в Белом доме сидел президент, состоящий в Демократической партии, претензий к ЕС насчет демократии не было бы. Но для «трампистов» именно евроскептики – идеологические союзники (в первую очередь по вопросам миграции), а некоторые нынешние евролидеры – личные враги шефа. Например, Стармер отправил в США десант из политтехнологов для помощи Камале Харрис, и Трамп наверняка об этом помнит.

    Если у евроскептиков будет и поддержка Вашингтона, и широкая народная поддержка, шансы на потерю глобалистскими элитами власти многократно возрастают. Но капитулировать в Брюсселе отнюдь не собираются и отдавать власть контрэлитным «маргиналам» тоже не планируют. В Великобритании пытаются перенести некоторые муниципальные выборы, потому что сейчас на них победили бы люди Фараджа. А во Франции для Барделла «дело шьют», причем по той же схеме, по которой «сшили» для Ле Пен, и явно с той же целью – не допустить участия в выборах.

    В таких условиях «охранный ордер» от Соединенных Штатов особенно много значит, хотя в Европе продолжают утверждать, что не примут его к сведению. «Если бы демократию в Европе нужно было спасать, мы бы справились с этим сами», – заявил недавно канцлер Германии Фридрих Мерц. Он столь же рекордно непопулярен, как Стармер и Макрон, поэтому в ФРГ подумывают о запрете альтернативы (в смысле – «Альтернативы для Германии»).

    В промежуточном итоге либо евроэлиты пересидят «трампистов», дождавшись их поражения на выборах, либо «трамписты» смогут сменить власть в ведущих станах Западной Европы на своих любимцев и протеже – тех же Фараджа и Барделла. Оптимисты связывают с этим революцию в политическом сознании, спасение европейской идентичности, новый постлиберальный порядок. И России от этого тоже якобы будет польза, учитывая, насколько сильно русофобия разъела нынешние евроэлиты (до интеллектуальной деградации и политической инвалидности). 

    Какая-то польза, может, и будет.

    Как минимум, будет злорадное удовольствие от наблюдения за тем, как позорно уходят со сцены коллективные Макрон, Мерц и Стармер.

    Но реалистам (а России на этом повороте истории очень важно сохранять рационалистичный настрой) вряд ли подобает рассчитывать на что-то большее.

    Если политический маргинал не является революционером, по мере движения к политическому мейнстриму он перенимает его черты. Загнанные в небольшую электоральную нишу политики зачастую более смелы, честны и принципиальны, чем те, кому повезло претендовать на настоящую власть. Когда они приближаются к власти сами, их идеи становятся менее радикальными, повестка – более традиционной, спрямляются углы, перенимаются старые матрицы.

    Фарадж был симпатичным англичанином, пока претендовал только на служение идеям, а не на Даунинг-стрит. Теперь он англичанин типичный. А как политик не может, например, не учитывать того, что собственный экономический кризис и разложение киевского режима так и не образумили шесть из десяти британцев. Согласно соцопросам, они по-прежнему готовы помогать Украине ради поражения России.

    Британские элиты данное обстоятельство не только учитывают, но и лелеют, а в своей информационной войне против Фараджа полощут его как «кремлевского агента». Как следствие, он все чаще комментирует российско-украинский конфликт, от чего прежде старался воздерживаться. И чем популярнее становится, тем жестче его речи – вплоть до угрозы сбивать российские самолеты. Он даже стал дистанцироваться от своего друга Трампа, поскольку британцы его, как и Россию, не любят.

    Например, в ноябре Фарадж назвал некоторые требования к Киеву, содержащиеся в плане США, неприемлемыми – и особо выделил требование сократить численность ВСУ вдвое. Теперь британец ждет «контрпредложения» от Владимира Зеленского, которого, в отличие от Трампа, не считает диктатором.

    А в октябре он заявил, что не поддержит никакую «сделку», если она «позволит» президенту России Владимиру Путину «выйти из конфликта победителем».

    Барделла начал встраиваться в европейский мейнстрим еще раньше и уже наговорил про Россию такого, за что в самой России и посадить могут. Дело в том, что в Национальном объединении есть как русофильское крыло, которое в будущем хотело бы восстановить отношения с Москвой, так и русофобское. Барделла представляет второе. Когда Зеленский выступал во французском парламенте, он аплодировал ему стоя.

    Того же рода «крылья» есть и у «Альтернативы для Германии». Сопредседетель партии и кандидат в канцлеры на прошлых выборах Алис Вайдель, как и Барделла, в антироссийском. Но второй сопредседатель Тино Хрупалла ее уравновешивает. Кроме того, в Германии немало натурализовавшихся россиян, которые голосуют за АдГ, а немецкая экономика пострадала от разрыва с Россией особенно сильно. Поэтому солидаризоваться с Барделла и Фараджем в полной мере Вайдель не может. Но, вероятно, хочет.

    К большому сожалению, антироссийская инерция в Западной Европе сейчас настолько сильна, что достанется будущим правительствам и в том случае, если их все-таки возглавят нынешние смутьяны-евроскептики. К тому моменту они закончат трансформацию, превратившись в обычных представителей евроэлиты, каких она воспроизводит из века в век – в самодовольных снобов, озабоченных сдерживанием «восточных варваров».

    Наивно верить, будто в XXI веке европейские правые под «восточными варварами» понимают только нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, но не тех, кого называли так столетиями.

    Главное
    ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине
    Минобороны заявило о планах Украины взорвать «грязную бомбу» «под чужим флагом»
    Стубб заявил об отсутствии у Европы собственного решения по Украине
    Financial Times назвала Дженсена Хуанга человеком года
    Стало известно о намерении Трампа пересмотреть отношение к марихуане в США
    Украинских блогеров депортировали из США
    В русском языке появились 90 новых слов и выражений

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Перейти в раздел

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Как написать письмо Деду Морозу в 2025 году: адреса, образцы, сроки отправки

      Традиция писать письма Деду Морозу остается одной из главных новогодних традиций для детей и взрослых. В 2025 году отправить послание зимнему волшебнику можно несколькими способами: через Почту России, специальные ящики в городских парках или онлайн.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации