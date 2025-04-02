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    2 апреля 2025, 08:50 • В мире

    Франция стала полигоном для новых репрессий в Европе

    Франция стала полигоном для новых репрессий в Европе
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Правые и ультраправые политики выражают несогласие с решением суда по делу экс-лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В ее поддержку уже высказались президент США Дональд Трамп, а также премьеры Венгрии и Италии Виктор Орбан и Джорджа Мелони. Как отмечают эксперты, Париж стал «полигоном» для отработки Брюсселем репрессивных методов борьбы с оппозицией. Чем окончится борьба ЕС с правыми?

    Дональд Трамп раскритиковал приговор Марин Ле Пен, экс-лидеру французской правой партии «Национальное объединение» (НО). «Ей запретили участвовать в выборах в течение пяти лет, причем она является одним из ведущих кандидатов. Это похоже на нашу страну. Очень похоже», – цитирует главу Белого дома Bloomberg.

    В свою очередь основатель компании SpaceX Илон Маск в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) назвал решение суда «злоупотреблением» правовой системой. По его мнению, подобные действия Парижа показывают, что «радикальные левые» не способны одержать победу на выборах, из-за чего им и приходится «сажать своих оппонентов».

    Не меньше возмущены и правые европейские политики. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что сторонники демократии «не могут радоваться приговору, касающемуся лидера крупной партии». По ее мнению, данное решение суда «отнимает представителя во власти у миллионов граждан», пишет Politico.

    Недовольство Рима выразил и председатель совета министров Маттео Сальвини, для которого произошедшее стало «объявлением войны со стороны Брюсселя». Он подчеркнул, что попыткой удалить конкурента на выборах, Париж ущемляет демократические принципы. По его мнению, произошедшее напоминает гонения на экс-кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску.

    Не остался в стороне и венгерский премьер Виктор Орбан. Так, в соцсети Х он поделился коротким сообщением на французском: «Je suis Marine!» (Я – Марин!). Фраза стала отсылкой к лозунгу Je suis Charlie (Я – Шарли), ставшего «девизом» протестов 2015 года в поддержку сатирического журнала Charlie Hebdo. Тогда радикальные исламисты совершили нападение на офис редакции издания.

    «Отметиться» успел и экс-кандидат в президенты Румынии Джордж Симион. По его мнению, подобные действия Парижа рискуют стать «учебником для тоталитарных режимов». Между тем в самой Франции уже готовятся митинги в поддержку Ле Пен. Так, текущий лидер партии Жордан Барделла сообщил, что в эти выходные на улицах столицы будут раздавать листовки в ее поддержку, пишет Le Figaro.

    При этом некоторые французские издания поддержали решение суда. Так, политолог Люк Рубан в интервью The Conversation France отмечает, что приговор призван «улучшить демократическую систему» страны. По его мнению, озвученное наказание станет «неоспоримым прогрессом», поскольку оно покажет, что «политика подчиняется правилам и законам».

    Однако не все разделяют данную точку зрения. Так, в другом материале издания Bloomberg подчеркивается, что произошедшее рискует дестабилизировать и без того хрупкую политическую обстановку в республике. Кроме того, приговор ставит под удар усилия по улучшению системы государственных финансов.

    Напомним, Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы. Кроме того, ее отстранили от участия в выборах сроком на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Глава французских правых назвала вердикт в отношении себя и своих соратников «черным днем для демократии» и пообещала бороться до конца.

    Ле Пен также сообщила, что намерена обжаловать решение суда. Политик выразила сомнение, что апелляция будет рассмотрена до президентских выборов 2027 года, так как подобные процессы обычно занимают от полутора до двух лет. Но при этом она добавила, что не станет обращаться к Макрону с просьбой о помиловании.

    «Приговор Марин Ле Пен раскалывает Францию и всю Европу.

    Так, либеральные силы приветствуют этот шаг, объясняя его вынужденной мерой в борьбе за власть. Правые же видят в этом решении судей прямое нарушение демократии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Он не исключает, что если эта «вопиющая манипуляция» будет иметь успех в Пятой республике, то в других странах – не только в Румынии – начнется повальное преследование «врагов либеральной системы» представителями глубинного государства.

    Собеседник напомнил, что в ФРГ требуют запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), а в Брюсселе звучат призывы к отстранению премьера Венгрии Виктора Орбана. «Либеральный истеблишмент объявил войну своим конкурентам. Они понимают, что если всё пустить на самотек, то правящие элиты не удержат власть и проиграют», – подчеркнул собеседник.

    Ситуация в Европе усугубляется тем, что на сторону правых становится президент США

    – «республиканец помнит, как против него действовало американское глубинное государство». «На этом фоне на Западе надеются, что либералы из Штатов смогут отстранить Трампа от руля и воссоздать трансатлантический консенсус», – указал политолог.

    «Таким образом, европейские страны вступают в фазу ожесточенного боя за сохранение власти слабеющих элит», – акцентировал спикер. Он признался, что нынешние события напоминают ему «последние годы правления коммунистической партии в СССР»: мир вокруг стал радикально меняться, но политики не готовы к оперативным реформам.

    «Чем это закончилось, хорошо известно. Но либералы в Европе готовы наступить на те же грабли», – считает эксперт. По его прогнозам, Брюссель в лице Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас встанет на строну Эммануэля Макрона, либеральные силы Франции также получат поддержку со стороны Германии и Британии.

    «Джорджу Мелони, которая высказалась в поддержку Марин Ле Пен, попытаются изолировать, запугать и дисциплинировать – как это уже делают с Виктором Орбаном и Робертом Фицо. Глубинные государства в Европе даже могут решиться на введение чрезвычайного положения в отдельных странах ЕС, если остро встанет вопрос о поражении либералов», – считает Рар.

    Франция и Румыния стали полигоном для отработки новой тактики борьбы с правой оппозицией в ЕС,

    считает Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Брюссель в скором времени начнет рекомендовать путь Парижа и Бухареста всем странам, где относительно сильны позиции противников действующих мейнстримных партий», – полагает он.

    «В этом плане насторожиться стоит АдГ и итальянскому правительству. В ЕС запущен процесс унификации: голоса против идеологем Брюсселя никому не нужны. Усилить темпы строительства «единого фронта» евробюрократов вынуждают сразу несколько тенденций», – добавляет собеседник.

    «Во-первых, в ЕС понимают, что правые силы начинают отвоевывать общественные симпатии по всему Евросоюзу. Соответственно, необходимо нарастить давление на оппонентов, чтобы не выпустить власть из собственных рук. Любой политик, отклоняющийся от «генеральной линии», становится опасным для Брюсселя», – рассуждает эксперт.

    «Во-вторых, Европа хочет подавить имеющиеся противоречия за счет использования темы «российской угрозы». Выдуманная ими «опасность со стороны Москвы» актуализирует тему военной интеграции. На фоне обострения отношений с США проблема становится еще более актуальной. Для решения этих задач Еврокомиссия и заявляет о необходимости наращивания власти», – отмечает он.

    Однако большой вопрос: как именно действия Брюсселя отразятся на внутриполитической ситуации стран – участниц ЕС. «Франции, скорее всего, удастся избежать масштабного кризиса. Однако в целом столь откровенная борьба с оппозицией со стороны Брюсселя еще может аукнуться объединению», – заключил Ткаченко.

    На ваш взгляд
    Кому из политиков, подвергшихся в последнее время судебному преследованию со стороны властей, вы больше сочувствуете?






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