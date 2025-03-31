Марин Ле Пен решила подать апелляцию на приговор суда Парижа о запрете избираться

Tекст: Вера Басилая

Марин Ле Пен заявила, что считает себя невиновной и хочет, чтобы это признали, передает РИА «Новости».

Ле Пен подчеркнула, что не готова мириться с тем, что суд первой инстанции может вмешиваться в важные выборы, такие как президентские. Несмотря на приговор, она заявила о намерении баллотироваться в президенты даже при повторном обвинительном вердикте апелляционного суда.

Политик также выразила сомнение, что апелляция будет рассмотрена до президентских выборов 2027 года, так как подобные процессы обычно занимают от полтора до двух лет.

Адвокат Ле Пен Родольф Босселю заявил о намерении добиваться рассмотрения апелляции до выборов 2027 года. Однако он отметил, что решение суда о немедленном исполнении приговора относительно запрета на участие в выборах обжалованию не подлежит.

Ранее Парижский суд приговорил главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что осуждение Ле Пен было организовано Парижем с целью устранения ее как конкурента к президентским выборам 2027 года.

Ле Пен назвала запрет на ее участие в выборах «черным днем» демократии Франции.