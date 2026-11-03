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    3 ноября 2026, 12:34 • Новости дня

    Фетисов назвал спектаклем реакцию Запада на допуск российских хоккеистов

    Фетисов счел спектаклем отказ западных стран допускать российских хоккеистов

    Фетисов назвал спектаклем реакцию Запада на допуск российских хоккеистов
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    Намерение ряда западных стран игнорировать вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к участию в международных стартах является продолжением политики издевательства над спортсменами, передает РИА «Новости».

    «Это продуманный спектакль и продолжение издевательств над нашими спортсменами. По-другому я эту ситуацию не вижу. В нем участвуют и правительства разных стран, и федерации, и мэры каких-то задрипанных городов высказывают свое мнение», – заявил Фетисов.

    Он добавил, что без гарантий государств сейчас было бы неправильно обольщаться, и в хоккее россиянам пока радоваться нечему.

    CAS 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27, в том числе на мужской чемпионат мира в Германии. После этого председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц заявил о возможном отказе от проведения турнира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник шведская мебельная компания AJ Products заявила о прекращении спонсирования чемпионатов мира по хоккею после решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд.

    В воскресенье Федерация хоккея Германии допустила возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году.

    В пятницу министр спорта Михаил Дегтярев назвал решение суда концом дискриминации в мировом хоккее.

    31 октября 2026, 17:00 • Новости дня
    В IIHF допустили замену сборной Украины на команду России на чемпионате мира

    Aftonbladet: В IIHF допустили замену сборной Украины командой России на ЧМ

    В IIHF допустили замену сборной Украины на команду России на чемпионате мира
    @ Timo Stein/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Федерации хоккея Швеции и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Андрес Ларссон заявил, что организация может исключить сборную Украины из чемпионата мира 2027 года для возвращения российской команды.

    Член совета напомнил, что украинские спортсмены стали последней командой, прошедшей квалификацию на мировое первенство, передает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet. «Да, ранее на уровне конгресса IIHF мы приняли решение: когда Россия вернется, она будет играть на том же уровне, на котором находилась прежде», – заявил Ларссон.

    Он подчеркнул необходимость проработки технических аспектов, учитывая фиксированное число участников и матчей на турнире, а также вопросы телевизионных прав. Функционер призвал не предрешать итоги заседаний конгресса, на которых в начале ноября обсудят возвращение сборной России.

    Чемпионат мира пройдет в Германии в мае 2027 года.

    Напомним, в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея допустить российские команды к международным соревнованиям.

    После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование вердиктом.

    Федерация хоккея Канады обратилась за разъяснениями о возможности участия россиян в молодежном чемпионате мира.

    Министр спорта Михаил Дегтярев назвал решение Спортивного арбитражного суда концом дискриминации в мировом хоккее.

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    1 ноября 2026, 21:19 • Новости дня
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Федерация хоккея Германии рассматривает возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным соревнованиям, заявил председатель правления организации Франк Лутц.

    «Я не хочу рисовать мрачную картину и ставить под сомнение целесообразность турнира, но, конечно, мы должны рассматривать вариант с отказом от проведения чемпионата мира. Я верю, что мы найдем решение, я довольно оптимистично настроен в этом вопросе», – заявил Лутц в эфире MagentaTV, передает ТАСС.

    По его словам, возможный отказ от турнира связан с финансовыми трудностями. Он пояснил, что федерации придется столкнуться с возросшими расходами, особенно на безопасность. Лутц добавил, что этот вопрос необходимо обсудить с немецкими политиками и Международной федерацией хоккея (IIHF).

    Он также отметил потенциальные проблемы с получением виз российскими хоккеистами. Лутц подчеркнул, что решение о выдаче виз является политическим, и вопрос о том, насколько далеко готово зайти правительство Германии, станет предметом дискуссии. Он добавил, что федерация не может повлиять на это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о конце дискриминации в мировом хоккее после решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских сборных.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением суда о возвращении россиян на соревнования.

    Хоккейный союз Германии выступил против участия сборных России в турнирах IIHF.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

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    3 ноября 2026, 05:01 • Новости дня
    Шведская компания отказалась спонсировать ЧМ по хоккею из-за участия России

    Reuters: AJ Products отказалась спонсировать ЧМ по хоккею из-за участия России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шведская мебельная компания AJ Products прекратит спонсировать чемпионаты мира по хоккею после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным турнирам, заявил генеральный директор фирмы Дэвид Брэй.

    Шведская компания AJ Products, выступавшая спонсором чемпионатов мира по хоккею с 1989 года, отказалась поддерживать турнир в следующем году, пишет Reuters.

    «Мы приняли решение, что логотип AJ не будет связан с мужским чемпионатом мира IIHF в следующем году, поскольку теперь России снова разрешено соревноваться», – заявил Брэй.

    По его словам, компания сотрудничала с Международной федерацией хоккея (IIHF) на протяжении 37 лет. Брэй отметил, что решение об отказе от спонсорства было принято легко после постановления суда.

    Чешская букмекерская компания Tipsport также назвала решение CAS скандальным и отказалась размещать рекламу во время матчей с участием сборной России. Дальнейшие действия фирма определит после прояснения позиции IIHF и национальных федераций.

    Следующий чемпионат мира по хоккею пройдет с 13 по 30 мая в немецких городах Дюссельдорф, Гельзенкирхен и Мангейм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Федерация хоккея Германии задумалась об отказе от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за допуска российских команд. В пятницу Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея вернуть сборные России на международные соревнования. Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал это решение концом дискриминации в мировом хоккее.

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    31 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Власти Канады сохранили санкции против российских спортсменов

    Канада сохранила ограничения на участие россиян в проходящих в стране турнирах

    Власти Канады сохранили санкции против российских спортсменов
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь по вопросам спорта Адам ван Куверден заявил, что Канада сохранит ограничения на участие россиян в турнирах, которые проводятся на территории страны и финансируются из ее бюджета.

    Канада сохранит ограничения на участие россиян в турнирах, проводимых на территории страны и финансируемых из ее бюджета, передает РИА «Новости».

    «Канада по-прежнему придерживается позиции, зафиксированной в 2022 году: Россия не должна быть представлена на международных спортивных соревнованиях», – заявил госсекретарь по вопросам спорта Адам ван Куверден.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к состязаниям текущего сезона, включая Молодежный чемпионат мира. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. В IIHF пообещали исполнить решение суда и в скором времени оценить шаги для возвращения сборных к турнирам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира после решения Спортивного арбитражного суда.

    Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал решение о допуске российских сборных к международным турнирам концом дискриминации в мировом хоккее.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением Спортивного арбитражного суда.

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    1 ноября 2026, 00:08 • Новости дня
    Словакия поддержала решение вернуть российских хоккеистов на международные турниры

    Премьер Словакии Фицо одобрил возвращение хоккеистов России на турниры

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил в поддержку решения Спортивного арбитражного суда о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования.

    Глава словацкого правительства высказался против политизации спорта на фоне отстранения российских атлетов, передает ТАСС.

     «Я всегда отвергал втягивание спорта в политику и я всегда также спрашивал, какую ценность имеет золотая медаль, если на пути к ней не нужно добиваться победы над российскими хоккеистами, которые, бесспорно, относятся к самым лучшим в мире», – заявил Фицо в соцсети.

    Ранее Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея вернуть российские команды на международные турниры.

    Позднее хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выступили с заявлениями о разочаровании этим вердиктом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал решение CAS концом дискриминации в мировом хоккее. Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением о возвращении российских спортсменов.

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    31 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Российская сборная приняла участие в церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в Дакаре

    Российские спортсмены приняли участие в открытии летних юношеских Олимпийских игр

    Tекст: Вера Басилая

    Российские атлеты приняли участие в параде на церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в столице Сенегала Дакаре.

    Российские спортсмены приняли участие в параде атлетов на торжественной церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в Дакаре, на стадионе имени Абдулая Вада, передает ТАСС.

    Российские спортсмены выступят с национальным флагом и гимном в девяти дисциплинах, среди которых плавание, спортивная гимнастика, велоспорт, тхэквондо, дзюдо, фехтование, конный спорт, ушу и скейтбординг.

    Соревнования продлятся до 13 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в российской делегации сообщили о появлении флагов России на зданиях Олимпийской деревни в Дакаре. В сентябре российская делегация утвердила состав сборной из 13 молодых атлетов и 10 тренеров для выступления на летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале. Летом МОК выделил россиянам 12 квот на юношеские Игры в Дакаре без участия легкоатлетов.

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    1 ноября 2026, 11:14 • Новости дня
    FIS отказалась предоставить лыжнику Большунову нейтральный статус

    Трехкратному олимпийскому чемпиону Большунову отказали в нейтральном статусе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация лыжных видов спорта не намерена предоставлять нейтральный статус трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову в текущем сезоне.

    Спортсмен не сможет выступать на международных соревнованиях, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    «Ему предложили подождать до следующего сезона, несмотря на то, что он уволился из ЦСКА», – заявил собеседник агентства.

    В декабре 2025 года комиссия FIS отклонила заявку Александра Большунова на предоставление нейтрального статуса без объяснения причин. В сентябре организация пообещала подвергнуть лыжника повторной проверке в случае подачи новых документов.

    Позднее федерация объявила об ослаблении критериев допуска россиян. В частности, из регламента убрали пункт о запрете на участие в соревнованиях для атлетов из ЦСКА и других спортивных обществ, связанных с вооруженными силами. Александру Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине и чемпионом мира 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус еще 12 российским лыжникам.

    В четверг Федерация лыжного спорта Финляндии заявила об отказе создавать препятствия участию россиян в соревнованиях.

    Во вторник нейтральный статус для участия в турнирах получили 10 отечественных спортсменов.

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    31 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    На зданиях Олимпийской деревни в Дакаре появились флаги России

    Российские флаги вывесили в Олимпийской деревне на юношеских Играх в Дакаре

    На зданиях Олимпийской деревни в Дакаре появились флаги России
    @ Ilya Moskovets/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Государственные флаги России вывесили на зданиях и аллее в Олимпийской деревне перед стартом юношеских Игр в Дакаре, сообщили в российской делегации.

    Флаги России появились на здании для проживания отечественных спортсменов и на одной из аллей в Олимпийской деревне в Дакаре, передает ТАСС.

    На юношеских Играх в Сенегале отечественные атлеты выступят с национальным флагом и гимном. Они примут участие в соревнованиях по девяти видам спорта, среди которых плавание, спортивная гимнастика, велоспорт, тхэквондо, дзюдо, фехтование, конный спорт, ушу и скейтбординг.

    Торжественная церемония открытия Игр состоится в субботу на стадионе имени Абдулая Вада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Всероссийская федерация легкой атлетики призвала Всемирную легкоатлетическую ассоциацию пересмотреть решение о недопуске российских спортсменов на юношеские Олимпийские игры.

    В четверг самолет с российскими олимпийцами вылетел в Дакар с более чем восьмичасовой задержкой.

    Министр спорта Михаил Дегтярев заявил об участии сотен отечественных атлетов в международных соревнованиях под национальным флагом с начала года.

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    1 ноября 2026, 17:52 • Новости дня
    Российский борец Гаджимагомедов завоевал золотую медаль чемпионата мира в Астане

    Tекст: Вера Басилая

    Российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал обладателем золотой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

    В финальном поединке в весовой категории до 92 кг Гаджимагомедов победил американца Трента Хидли со счетом 3:2, передает РИА «Новости».

    31-летний Гаджимагомедов является серебряным призером чемпионата мира 2025 года и бронзовым призером чемпионата Европы 2026 года.

    Турнир завершится 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях без ограничений во всех возрастных категориях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский борец вольного стиля Ибрагим Ибрагимов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане. В тот же день Абдулла Курбанов получил серебро. В пятницу Абасгаджи Магомедов стал обладателем бронзовой медали.

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    31 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Российский дзюдоист Бифов выиграл турнир Большого шлема в Абу-Даби

    Российский дзюдоист Бифов стал победителем турнира Большого шлема в Абу-Даби

    Tекст: Мария Иванова

    Российский дзюдоист Идар Бифов завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в Абу-Даби в весовой категории до 100 кг.

    В финальной схватке россиянин одержал победу над французом Орельеном Дьессом, пишет ТАСС.

    Ранее в субботу бронзовым призером турнира стал Мансур Лорсанов, выступавший в категории до 90 кг.

    На счету сборной России пять медалей на турнире: одна золотая, одна серебряная и три бронзовые. Турнир в Абу-Даби завершится 31 октября. Сборная России участвует в соревнованиях при поддержке Российского спортивного фонда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские дзюдоисты Яго Абуладзе и Марина Воробьева завоевали серебряную и бронзовую медали на турнире Большого шлема в Абу-Даби.

    В начале месяца российские дзюдоисты победили команду Узбекистана и вышли в финал командного турнира на чемпионате мира.

    Инал Тасоев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.

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    3 ноября 2026, 02:13 • Новости дня
    Чехия собралась отказать в визах российским хоккеисткам

    Журналист Копецкий: Чехия не выдаст визы российским хоккеисткам на юниорский ЧМ

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Чехии планируют отказать российским спортсменкам в выдаче виз для участия в чемпионате мира по хоккею среди юниорок, сообщил чешский журналист Йозеф Копецкий.

    «В Чехии российские игроки на чемпионате мира по хоккею до 18 лет в Остраве не сыграют. Они не получат визы», – написал Копецкий в X.

    По словам журналиста, министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS), допустившего российских хоккеистов к соревнованиям, никак не обязывает правительство разрешать въезд спортсменов из России на чешскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Чешский хоккейный союз отказался допустить сборную России к соревнованиям.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея (IIHF) по поводу безопасности из-за участия российских команд.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о готовности ведомства оказывать помощь российским хоккеистам при получении виз.

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    31 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Борец Курбанов завоевал серебро чемпионата мира в Астане

    Российский борец Абдулла Курбанов завоевал серебро чемпионата мира в Астане

    Российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Астане.

    В финале соревнований в весовой категории до 125 кг Курбанов уступил представителю Ирана Амиру Хоссейн Заре со счетом 0:11, передает РИА «Новости».

    24-летний спортсмен является четырехкратным чемпионом России.

    Турнир в столице Казахстана завершится 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях без ограничений во всех возрастных категориях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов стал обладателем бронзовой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

    Российская спортсменка Екатерина Вербина также завоевала бронзовую медаль на турнире.

    В четверг президент России Владимир Путин поздравил спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира.

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    31 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    ВФЛА призвала World Athletics допустить россиян на юношескую Олимпиаду

    ВФЛА призвала пересмотреть недопуск россиян на юношескую Олимпиаду в Дакаре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) призвала Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) пересмотреть решение о недопуске российских спортсменов на юношеские Олимпийские игры в Дакаре.

    «Всероссийская федерация легкой атлетики глубоко разочарована решением не допустить российских юниоров к соревнованиям на летних юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре. Позиция МОК по участию юниоров предлагала другой подход, причем именно для молодых спортсменов и именно для Игр в Дакаре. Однако World Athletics пошла своим путем. Мы призываем World Athletics публично объяснить, на каких основаниях и по каким критериям было принято решение, идущее вразрез с принципами Международного олимпийского комитета (МОК), и пересмотреть его, пока у спортсменов, имеющих право на участие, еще есть время попасть на Игры», – говорится в заявлении ВФЛА, которое передает РИА «Новости».

    В организации отметили, что условия допуска определяют международные федерации, и ряд из них уже гарантировали юным спортсменам базовое право на участие в турнирах. «Однако World Athletics продолжает отстранять россиян вопреки четким и справедливым рекомендациям МОК», – добавили в федерации, подчеркнув, что такая позиция вредит спорту.

    Также в ВФЛА напомнили, что вопросы допуска в легкой атлетике находятся в исключительной компетенции World Athletics. В связи с этим в федерации считают важным, чтобы решения принимались прозрачно и соответствовали общим принципам, закрепленным МОК для юношеских соревнований.

    МОК 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого в World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. Затем ВФЛА подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). В пятницу стало известно, что CAS не назначил дату слушания апелляции ВФЛА по допуску легкоатлетов.

    Юношеские Олимпийские игры пройдут в Дакаре с 31 октября по 13 ноября 2026 года. Соревнования легкоатлетов состоятся с 8 по 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил о беззаконии в отношении российских спортсменов со стороны World Athletics.

    Также МОК выделил россиянам 12 квот на юношеские Игры в Сенегале без представителей легкой атлетики.

    Всероссийская федерация легкой атлетики отметила нарушение олимпийских принципов из-за продления санкций против российских легкоатлетов.

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    2 ноября 2026, 12:25 • Новости дня
    Фетисов предрек попытки скандинавов помешать допуску России на турниры IIHF

    Фетисов назвал скандинавов главной преградой для допуска России на турниры IIHF

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что скандинавские страны могут активно противодействовать реальному допуску сборной России до международных турниров из-за своего большого влияния в Международной федерации хоккея (IIHF).

    Скандинавские страны имеют большое влияние в Международной федерации хоккея и могут активно противодействовать реальному допуску сборной России до международных турниров, передает РИА «Новости».

    «Откуда мы знаем, что немец будет категорически за нас? В IIHF решает не один человек, сильнейшее влияние имеют скандинавы, европейцы. Посмотрим, насколько вся эта система международных спортивных отношений будет действовать в соответствии с решением CAS», – заявил Фетисов.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27, включая мужской чемпионат мира 2027 года в Германии. В начале октября президентом IIHF стал немец Франц Райндль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Федерация хоккея Германии рассмотрела возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд к международным соревнованиям.

    В пятницу Федерация хоккея Канады обратилась в IIHF за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира.

    Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности при допуске российских команд.

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    3 ноября 2026, 09:37 • Новости дня
    У участницы ЧМ по борьбе Смирновой диагностировали проникающее ранение глаза

    У борца Смирновой диагностировали проникающее ранение глазного яблока

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Врачи диагностировали у российской спортсменки Елизаветы Смирновой, которая получила травму на чемпионате мира по борьбе в Астане, проникающее ранение глазного яблока.

    Смирнова перенесла операцию в Махачкале 2 ноября, пишет ТАСС. Травму она получила 27 октября в схватке 1/8 финала с американкой Морган Тернер в весовой категории до 50 кг.

    Соперница дважды попала россиянке пальцами в глаза и была дисквалифицирована. Смирновой засчитали победу, но врачи на турнире выявили у нее повреждение роговицы и не допустили к продолжению соревнований.

    «Врач сказала, что хорошо, что мы сделали еще здесь, в Махачкале, обследование, потому что это совсем не нормально, что мне оставили такую открытую рану: у нее слишком большая протяженность. Мне объяснили, что первые два слоя разрушены, и повреждение уже переходило на третий», – заявила Смирнова.

    Она отметила, что по обследованию в Казахстане было выявлено внешнее повреждение, однако выяснилось, что есть и внутреннее. По словам спортсменки, операция далась ей тяжело, но прошла успешно. Смирнова является бронзовым призером чемпионата мира 2025 года и чемпионата Европы 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Смирновой, получившей травму на чемпионате мира в Астане, сделали операцию.

    Россиянка Екатерина Вербина завоевала бронзовую медаль на этих соревнованиях.

    Амина Танделова также стала бронзовым призером чемпионата мира в Казахстане.

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