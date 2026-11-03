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Лавров: Участники Минской конференции поддержали завершение кризиса на Украине
Участники Минской международной конференции по евразийской безопасности выразили заинтересованность в скорейшем завершении украинского кризиса на справедливых началах, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Мы почувствовали, что участники сегодняшней четвертой Минской конференции [по евразийской безопасности] заинтересованы в том, чтобы [украинский] кризис как можно скорее завершился на справедливых началах», – заявил Лавров.
Он подчеркнул, что этот принцип предполагает «прежде всего устранение первопричин развязанной Западом против нас войны через созданный самим же Западом неонацистский режим», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Минск для участия в Международной конференции по евразийской безопасности.
В сентябре глава МИД заявил о желании европейских стран сохранить нацистский режим на Украине.
Сергей Лавров отметил необходимость устранения первопричин кризиса для украинского урегулирования.