  • Новость часаПолитолог предсказала новые конфликты из-за пыточных на Украине
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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    11 комментариев
    3 ноября 2026, 14:33 • Новости дня

    Лукашенко: Граждане Польши покажут «кузькину мать» польским властям

    Лукашенко предупредил руководство Польши о возможных массовых протестах граждан

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности предупредил руководство Польши о вероятности массовых протестов, участники которых покажут властям «кузькину мать».

    «Что мы видим уже сегодня? Во Франции, Бельгии, Испании, Италии, Германии масштабнейшие протесты, в Польше с ума сошли. Молодежь призывает старшее поколение опомниться… Хочу предупредить польское руководство: поляки не дураки, они родные нам люди... Они еще покажут им кузькину мать», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».

    На прошлой неделе в Польше резко обострился конфликт между канцелярией премьера и президентским дворцом. Политический кризис разгорелся вокруг Конституционного суда, часть членов которого назначило прежнее правительство.

    Власти страны во главе с премьером Дональдом Туском попытались отстранить от обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоломея Соханьского. 30 октября протестующие окружили здание суда и пытались прорвать заграждения. Лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее этапом госпереворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отношении западных стран к украинским беженцам как к людям второго сорта.

    В понедельник кипрский журналист Алекс Христофору сообщил о панике премьер-министра Польши Дональда Туска после публикации заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о польском политическом кризисе.

    В субботу депутат Европейского парламента от Польши Доминик Тарчиньский заявил о причастности Германии к конституционному кризису в Варшаве.

    2 ноября 2026, 21:53 • Новости дня
    Отстраненный глава Конституционного суда Польши заявил о госперевороте в стране

    Отстраненный глава КС Польши Свенчковский заявил о государственном перевороте

    Tекст: Вера Басилая

    Отстраненный от исполнения обязанностей председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский заявил, что в стране произошел государственный переворот.

    «Больше серьезности, потому что мы имеем дело с государственным переворотом в Польше», – заявил Свенчковский в эфире канала Kanal Zero. Он выразил уверенность, что на назначенном на вторник общем собрании судей Конституционного суда не удастся собрать кворум, передает РИА «Новости». Свенчковский напомнил, что для принятия решений необходимо присутствие 10 из 15 судей.

    Политический кризис вокруг инстанции обострился после попытки правительства Дональда Туска отстранить Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. Министр юстиции Вальдемар Журек запросил снятие с них неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности за воспрепятствование правосудию.

    В конце октября на сайте Конституционного суда появилась информация о приостановке полномочий Свенчковского и Соханьского, а руководство инстанцией приняла Анна Корвин-Петровская. На фоне этих событий протестующие окружили здание суда, полиция провела задержания, а лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее очередным этапом прогрессирующего переворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал создать специальную комиссию для расследования обстоятельств конституционного кризиса в стране.

    Окружная прокуратура Варшавы получила ряд заявлений от обеих сторон политического конфликта из-за событий в Конституционном суде.

    Председатель Верховного суда Збигнев Капиньский заявил о незаконном вводе свыше тысячи полицейских на территорию инстанции во время недавних протестов.

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    2 ноября 2026, 21:39 • Новости дня
    Глава МИД Польши обвинил Россию в кризисе вокруг Конституционного суда

    Сикорский обвинил Россию в кризисе вокруг Конституционного суда

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в политическом кризисе вокруг польского Конституционного суда.

    «Мы имеем дело с беспрецедентным масштабом сотрудничества между российскими аккаунтами и пропагандистскими ресурсами, с одной стороны, и представителями глобальных крайне правых движений – с другой. Это явный союз или, по крайней мере, скоординированная деятельность», – цитирует Сикорского РИА «Новости».

    По его мнению, это должно заставить поляков задуматься о том, кто хочет «посеять смуту» в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в политическом кризисе вокруг Конституционного суда Польши.

    В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис на партию «Право и справедливость» и президентов страны.

    В тот же день депутат Европейского парламента от Польши Доминик Тарчиньский заявил о причастности Германии к конституционному кризису в Варшаве.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

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    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин утвердил правила поставок военной продукции между Россией и Белоруссией

    Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции с Белоруссией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества России и Белоруссии.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемое положение о порядке реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года», – говорится в документе.

    Положение определяет порядок формирования перечней военной продукции для ввоза и вывоза, выдачи разрешений и контроля за этими процессами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Путин внес в Госдуму протокол об упрощении военно-технического сотрудничества с Белоруссией.

    В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола о расширении возможностей местных предприятий по закупке армейских комплектующих.

    В январе Путин заявил о новых возможностях для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса за счет экспорта военной продукции.

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    2 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    Глава МИД Польши обвинил Навроцкого в принуждении послов к отставке

    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в принуждении послов к отставке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент страны Кароль Навроцкий лично заставлял польских послов подавать в отставку на фоне конституционного кризиса.

    Ранее послы Польши в Румынии и Китае Павел Солох и Якуб Кумох добровольно оставили свои должности на фоне ситуации вокруг Конституционного суда страны, передает РИА «Новости».

    «Я думал, что именно сотрудники пана президента уговаривали послов отказаться от своих постов, отказаться от своей миссии. Оказывается, это делал лично президент», – заявил Сикорский.

    Отвечая на вопрос журналистов о происхождении этих сведений, глава польского дипломатического ведомства заверил, что в министерстве иностранных дел есть соответствующая информация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник окружная прокуратура Варшавы получила ряд заявлений от обеих сторон политического конфликта из-за событий в Конституционном суде Польши.

    Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал создать специальную комиссию для расследования обстоятельств конституционного кризиса в стране.

    В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Варшаве о поддержке государственного переворота на Украине.

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    3 ноября 2026, 12:49 • Новости дня
    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет вместе с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией
    @ Пресс-служба президента Белоруссии/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обстоятельства заставят Евросоюз снова сотрудничать с Россией, изменят нынешнюю политику ЕС новые люди, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Я абсолютно убежден, как человек давно в политике, завтра они будут вместе с Россией. Обстоятельства, жизнь их к этому толкает… Придут новые люди, я уже об этом тоже говорил, которые изменят эту политику», – заявил Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    Также президент Белоруссии отметил, что Европа занимается самоизоляцией, в результате чего Евросоюз только слабеет, хотя сильный и самодостаточный ЕС был бы в интересах всех.

    Кроме того, Лукашенко констатировал, что ОБСЕ находится на задворках мировых и европейских процессов, и выразил опасение, что ООН из-за своего бездействия уготована роль Лиги Наций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Минске состоялись межмидовские консультации России и Белоруссии по вопросам европейской проблематики.

    В тот же день постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал Евросоюз непривлекательным для россиян.

    Ранее Лукашенко заявил о колоссальной мощи возможного союза России и ЕС.

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    2 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    Мерц потребовал жестко пресекать насилие после беспорядков в ФРГ

    Канцлер Германии Мерц потребовал жестко пресекать насилие после беспорядков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал жестко пресекать любые проявления насилия после массовых беспорядков в городах страны, пообещав нулевую толерантность к правонарушителям.

    Мерц заявил, что правительство не проявит никакой толерантности к участникам массовых беспорядков, произошедших в минувшие выходные в ряде городов ФРГ, передает ТАСС. «Насилию нет места на наших улицах, и мое правительство не проявит здесь никакой толерантности. Тот, кто нападает на полицейских и спасателей и грабит магазины, совершает покушение на нашу свободу, глумится над обществом и законными интересами молодежи», – подчеркнул он.

    Глава правительства выразил благодарность силовикам за образцовые действия и отметил мирный характер участия абсолютного большинства молодых людей в демонстрациях. По его словам, политическая активность молодого поколения и беспокойство о будущем совпадают с позицией кабинета министров. Власти стремятся обеспечить молодежи стабильность и не допустить перекладывания на нее издержек стареющего общества.

    Вместе с тем канцлер признал наличие проблем в жилищной сфере и указал на необходимость разгрузить бюджеты для увеличения инвестиций федеральных земель в образование. Эти вопросы остаются приоритетными для правительства, а министр образования ФРГ Карин Прин продолжит диалог с молодежью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр внутренних дел Германии Александр Добриндт пригрозил суровым наказанием участникам массовых беспорядков во Франкфурте-на-Майне.

    В воскресенье акции протеста в семи европейских странах сопровождались погромами, поджогами баррикад и столкновениями с полицией.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев связал беспорядки в Германии с отказом Европы от российского газа.

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    2 ноября 2026, 21:52 • Новости дня
    Лавров прибыл в Минск на конференцию по евразийской безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в Международной конференции по евразийской безопасности.

    Глава российского дипломатического ведомства выступит на конференции, где уделит внимание путям реализации российской инициативы формирования архитектуры евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    Также Лавров затронет вопрос разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

    В предстоящем мероприятии планируют принять участие высшие должностные лица, руководство исполнительных структур, действующих на континенте интеграционных объединений, таких как Союзное государство, ОДКБ, СНГ и ШОС.

    Минская конференция по евразийской безопасности пройдет 3-4 ноября в столице Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в ходе выступления на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске Лавров обвинил западные страны в открытой подготовке новой крупной войны на территории Европы.

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    2 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Постпред Польши при ООН ушел в отставку из-за кризиса в стране

    МИД Польши: Постпред при ООН Щерский подал в отставку на фоне кризиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский досрочно завершит свою миссию на фоне продолжающегося в республике конституционного кризиса.

    Посол обратился к министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому с просьбой о сокращении своей дипломатической миссии, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мачей Вевюр в соцсети X.

    Глава министерства удовлетворил эту просьбу. Щерский завершит свою работу при всемирной организации до конца текущего месяца.

    На прошлой неделе из-за ситуации вокруг Конституционного суда в отставку также подали послы Польши в Румынии и Китае Павел Солох и Якуб Кумох.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал создать специальную комиссию для расследования обстоятельств конституционного кризиса в стране.

    В воскресенье секция полиции польского профсоюза «Солидарность» направила письмо главному коменданту полиции с требованием разъяснить статус сотрудников на фоне противостояния в Варшаве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила польским властям о поддержке государственного переворота на Украине.

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    2 ноября 2026, 15:42 • Новости дня
    Прокуратура Варшавы начала получать заявления после событий вокруг КС

    Tекст: Ольга Иванова

    Окружная прокуратура Варшавы получила ряд заявлений от обеих сторон политического конфликта из-за событий в Конституционном суде Польши и ночного визита туда президента страны Кароля Навроцкого.

    Ведомство получило несколько заявлений о возможных преступлениях в связи с событиями в Конституционном суде Польши, передает РИА «Новости». «В прокуратуру поступило несколько заявлений в связи с событиями в Конституционном суде», – сообщил журналистам представитель прокуратуры Петр Антони Скиба.

    По его словам, заявления поступили от обеих сторон политического спора. Прокурор уточнил, что одна из жалоб касается появления президента Польши Кароля Навроцкого в Конституционном суде в ночь на субботу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь польского лидера Рафал Лешкевич сообщил о намерении канцелярии президента Кароля Навроцкого обратиться в прокуратуру из-за нарушения его телесной неприкосновенности в здании Конституционного суда.

    Президент Польши провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения конституционного кризиса в стране.

    Политические партии не смогли прийти к единому мнению об участии в консультациях по ситуации с Конституционным судом.

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    2 ноября 2026, 20:53 • Новости дня
    Россия и Белоруссия обсудили отношения с Евросоюзом и активность НАТО

    МИД России и Белоруссии обсудили отношения с Евросоюзом и активность НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Минске состоялись межмидовские консультации заместителя главы МИД России Александра Грушко и его белорусского коллеги Игоря Секреты по вопросам европейской проблематики.

    Представители дипломатических ведомств двух стран уделили внимание задачам совместной работы в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для продвижения общих приоритетов, сообщается на сайте российского МИД. В ходе встречи также затрагивались вопросы отношений с Евросоюзом и деятельность Североатлантического альянса в современных условиях.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что прошедшие переговоры вновь подтвердили прочный союзнический характер взаимодействия Москвы и Минска на европейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о подготовке Москвы и Минска к любым сценариям развития событий из-за гибридных угроз НАТО.

    В июле дипломаты России и Белоруссии подтвердили курс на углубление сотрудничества в рамках Союзного государства.

    В июне заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил об отрезвляющем эффекте совместных ядерных учений двух стран для представителей Евросоюза.

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    2 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Французские студенты объявили о новых крупных протестах

    Национальный союз студентов Франции анонсировал новые протесты 3 и 5 ноября

    Tекст: Дарья Григоренко

    Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты 3 ноября и выйти на массовые уличные акции 5 ноября.

    «Правительство не хочет нас слушать? 3 ноября объявляем черный день в университетах: приходите на общие собрания и блокируйте свои вузы. 5 ноября – давайте массово выйдем на улицы!» – приводит РИА «Новости» обращение организации.

    Ранее в понедельник французские старшеклассники начали новую блокаду лицеев в ряде городов страны. Акции затронули учебные заведения в Париже, Марселе и Лионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники протестов против роста стоимости жизни на юго-востоке Франции сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона.

    Французские правоохранительные органы задержали более 770 человек во время масштабных субботних акций.

    В субботу студенческие профсоюзы Франции призвали учащихся блокировать работу учебных заведений.

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    3 ноября 2026, 09:58 • Новости дня
    Лукашенко и брянский губернатор обсудили товарооборот на миллиард долларов

    Брянская область запланировала товарооборот с Белоруссией в 1 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Минске с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком, обсудив увеличение двустороннего товарооборота до 1 млрд долларов.

    Власти Брянской области намерены довести объем товарооборота с Белоруссией до 1 млрд долларов, пишут СМИ«Российская газета». Российский регион уже входит в первую десятку субъектов страны по объемам торговли с республикой.

    На встрече с брянской делегацией глава Белоруссии отметил важность взаимовыгодного сотрудничества. «Соседей не выбирают и нужно делать все, чтобы соседство было на пользу всем», – заявил Лукашенко.

    Ковальчук назвал достижение определенного уровня товарооборота самым ярким и понятным показателем двустороннего взаимодействия. Основными сферами кооперации станут машиностроение и строительство, включая возведение жилья и объектов социальной инфраструктуры.

    Кроме того, калужские власти ожидают визит официальной делегации Гомельской области для обсуждения новых совместных проектов. Регионы Центральной России давно и активно сотрудничают с Белоруссией по различным направлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции в рамках сотрудничества России и Белоруссии.

    Также глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил о договоренности по строительству совместного российско-белорусского санатория.

    Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил закрепить за республикой ряд российских регионов.

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    3 ноября 2026, 12:02 • Новости дня
    Лукашенко назвал втягивание Белоруссии в конфликт страшным новым уровнем войны

    Tекст: Ольга Иванова

    Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине приведет к новому страшному уровню эскалации, заявил президент республики Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    «Втягивание Белоруссии в войну – это не просто эскалация, это страшный новый уровень этой войны», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».

    По его словам, Белоруссия хочет скорейшего мирного урегулирования кровопролития, противостояния, в котором оказались втянуты два братских народа.

    «Альтернативы мирному решению все равно нет. Если хотите договориться – я обращаюсь к тем, кто хочет договориться, – пожалуйста, приезжайте в Минск», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о пределе конфронтации между крупными странами.

    В понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах по украинскому урегулированию с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    3 ноября 2026, 13:16 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что украинцев гнобят в Европе

    Лукашенко обвинил страны Запада в плохом отношении к украинцам

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные страны стали относиться к украинским беженцам как к людям второго сорта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на конференции по евразийской безопасности в Минске.

    «Полмиллиона украинцев живут в Беларуси – и мы не видели ни одного случая, чтобы они вели себя плохо», – заявил Лукашенко.

    По его словам, беженцы получают жилье, гарантии работы, медицинские услуги и образование, передает ТАСС.

    При этом Лукашенко подверг критике отношение к украинским беженцам в Европе, отметив, что там их считают людьми второго сорта и «начинают гнобить», несмотря на то что это обеспеченные и «продвинутые» люди, бежавшие от войны, передает РИА «Новости».

    Президент Белоруссии также заявил о готовности страны вносить вклад в мирное урегулирование конфликта. Он пригласил стороны к прямым переговорам в Минске, подчеркнув серьезные интересы Белоруссии в мирном процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лукашенко назвал втягивание Белоруссии в конфликт на Украине новым страшным уровнем эскалации.

    На конференции в Минске он заявил о достижении предела в степени конфронтации между крупными государствами.

    Евростат сообщил о сокращении социальной помощи украинским переселенцам в Германии, Польше и Чехии.

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    3 ноября 2026, 11:44 • Новости дня
    Лукашенко заявил о пределе конфронтации между крупными странами

    Лукашенко указал на достижение критической точки конфликтов в мире

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на конференции в Минске заявил, что степень конфронтации между крупными государствами дошла до предела, а конфликтный потенциал в мире достиг критической точки.

    «Мир никогда прежде не менялся так стремительно, как сейчас. Новая нормальность, как принято называть глобальную ситуацию, сегодня, по сути, стала ненормальностью на грани хаоса», – заявил Лукашенко, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    По его словам, конфликтный потенциал в мире достиг критической точки, а степень конфронтации между крупными государствами дошла до предела, отмечает БелТА.

    Белорусский лидер также подчеркнул отсутствие реакции ОБСЕ на идущую в Европе войну. Он выразил сожаление, что руководители стран-участниц не реагируют на этот серьезный вызов должным образом.

    Конференция проходит в Минске 3–4 ноября. В ней участвуют более 600 представителей из 50 стран, включая министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также руководство СНГ, ОДКБ и ШОС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск для участия в Международной конференции по евразийской безопасности.

    Ранее Лукашенко назвал полной глупостью утверждения западных средств массовой информации, что Минск якобы собирается пробить Сувалкский коридор в Калининградскую область.

    Также он поблагодарил Запад за строительство заборов на границе.

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Забытый вид вооружений возвращается на новом технологическом уровне

    Похоже, мы стоим на пороге возрождения почти забытого класса вооружений – дальнобойной крупнокалиберной зенитной артиллерии. Еще несколько десятилетий назад она была вытеснена зенитно-ракетными комплексами. Почему сегодня возникла необходимость возвращения зениток классического образца и благодаря чему становится возможным само их создание? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на Новый год 2027: график праздников

      Правительство утвердило календарь выходных на предстоящие новогодние праздники. Россиян ждут длинные каникулы, а с помощью нескольких дней отпуска отдых можно продлить больше чем на две недели.

    • Выплаты работающим пенсионерам в 2026 году: как оформить доплату к пенсии и что положено после увольнения

      Пенсионеры, которые продолжают трудиться, получают пенсию на особых условиях: часть надбавок сохраняется, часть оформляется по заявлению, а некоторые доплаты становятся доступны только после ухода с работы. Какие выплаты положены работающим пенсионерам, как увеличить пенсию, не увольняясь, и что меняется при увольнении или сокращении?

    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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