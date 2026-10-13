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Лукашенко поблагодарил Запад за строительство заборов на границе
Лукашенко в шутку поблагодарил Запад за погранзаборы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку выразил благодарность соседним западным странам за возведение заборов на границе, отметив, что они станут препятствием в случае агрессии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил западные государства за строительство пограничных ограждений, передает БелТА.
«Спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны – а если агрессия случится, то только с их стороны, с нашей стороны этого не будет, – им придется этот забор преодолевать. Это нам выгодно. Поэтому, если они построят еще две линии таких заборов, мы будем им благодарны», – сказал Лукашенко.
По его словам, отгораживаться забором – это тактика Запада. Он подчеркнул, что Минску выгодно возведение подобных укреплений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал экономически сотрудничать с Польшей, Литвой и Латвией.
На прошлой неделе Литва открыла полигон для дронов возле границы с Белоруссией.
В прошлом месяце Лукашенко сообщил о пользе западных санкций для Белоруссии.