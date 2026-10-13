Минфин сконцентрировал средства бюджета на основных приоритетах

Силуанов сообщил о сокращении неэффективных трат бюджета на 2027–2029 годы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об инвентаризации расходов при подготовке федерального бюджета на 2027–2029 годы министр сообщил во время выступления на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС.

«При подготовке бюджета на предстоящие три года правительство очень серьезно работало с расходной частью бюджета. Проводилось «нулевое бюджетирование», когда все расходы государственных программ, в том числе и государственных закупок, анализировались на предмет эффективности и участия в реализации основных национальных целей развития и основных задач, которые стоят перед нашей страной», – заявил Силуанов.

По его словам, благодаря серьезной инвентаризации расходов удалось сократить неэффективные траты. Министр отметил, что это позволило оптимизировать и приоритизировать ресурсы на ключевых задачах, которые стоят перед страной на предстоящую трехлетку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стало известно, что доходы бюджета России в этом году превысили плановые показатели.

В понедельник Антон Силуанов заявил об устойчивости российского бюджета к любым сценариям.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.