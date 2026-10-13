Доходы бюджета России в этом году превысили плановые показатели

Силуанов: Плановые показатели по доходам бюджета перевыполняются

Tекст: Тимур Шайдуллин

План по нефтегазовым и ненефтегазовым доходам бюджета 2026 года перевыполняется, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Что касается 2026 года, то мы видим, что плановые [показатели] по ненефтегазовым доходам и по нефтегазовым доходам, в целом, даже перевыполняются», – заявил Силуанов в Госдуме, передает ТАСС.

Дополнительные ненефтегазовые доходы, по его словам, составят около 1 трлн рублей. Это связано с экономическим ростом.

Кроме того, министр сообщил, что Минфин может пополнить Фонд национального благосостояния примерно на 1 трлн рублей благодаря высоким ценам на энергоресурсы. Окончательная сумма будет зависеть от конъюнктуры на мировом рынке к концу года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Силуанов заявил об устойчивости российского бюджета к любым сценариям. В прошлом месяце Минфин нашел новые источники доходов для бюджета. Глава ведомства сообщил о новой цене отсечения нефти.