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Доходы бюджета России в этом году превысили плановые показатели
Силуанов: Плановые показатели по доходам бюджета перевыполняются
Министр финансов Антон Силуанов заявил о перевыполнении планов по нефтегазовым и ненефтегазовым доходам бюджета России в текущем году.
План по нефтегазовым и ненефтегазовым доходам бюджета 2026 года перевыполняется, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
«Что касается 2026 года, то мы видим, что плановые [показатели] по ненефтегазовым доходам и по нефтегазовым доходам, в целом, даже перевыполняются», – заявил Силуанов в Госдуме, передает ТАСС.
Дополнительные ненефтегазовые доходы, по его словам, составят около 1 трлн рублей. Это связано с экономическим ростом.
Кроме того, министр сообщил, что Минфин может пополнить Фонд национального благосостояния примерно на 1 трлн рублей благодаря высоким ценам на энергоресурсы. Окончательная сумма будет зависеть от конъюнктуры на мировом рынке к концу года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Силуанов заявил об устойчивости российского бюджета к любым сценариям. В прошлом месяце Минфин нашел новые источники доходов для бюджета. Глава ведомства сообщил о новой цене отсечения нефти.