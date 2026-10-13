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    Какими должны быть легитимные выборы на Украине
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    ВС России освободили за сутки в Доброполье 286 зданий
    Россия осудила задержание танкера DF Peak Францией в Индийском океане
    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России
    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России
    Lockheed Martin представила самую мощную ракету для Patriot
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    13 октября 2026, 14:20 • Новости дня

    Доходы бюджета России в этом году превысили плановые показатели

    Силуанов: Плановые показатели по доходам бюджета перевыполняются

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр финансов Антон Силуанов заявил о перевыполнении планов по нефтегазовым и ненефтегазовым доходам бюджета России в текущем году.

    План по нефтегазовым и ненефтегазовым доходам бюджета 2026 года перевыполняется, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

    «Что касается 2026 года, то мы видим, что плановые [показатели] по ненефтегазовым доходам и по нефтегазовым доходам, в целом, даже перевыполняются», – заявил Силуанов в Госдуме, передает ТАСС.

    Дополнительные ненефтегазовые доходы, по его словам, составят около 1 трлн рублей. Это связано с экономическим ростом.

    Кроме того, министр сообщил, что Минфин может пополнить Фонд национального благосостояния примерно на 1 трлн рублей благодаря высоким ценам на энергоресурсы. Окончательная сумма будет зависеть от конъюнктуры на мировом рынке к концу года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Силуанов заявил об устойчивости российского бюджета к любым сценариям. В прошлом месяце Минфин нашел новые источники доходов для бюджета. Глава ведомства сообщил о новой цене отсечения нефти.

    12 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    У России с Японией может появиться сухопутная граница

    Южная часть острова Кунашир выросла в сторону Японии почти на 500 метров

    У России с Японией может появиться сухопутная граница
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южная часть Весловского полуострова на курильском острове Кунашир за последние годы выдвинулась в сторону Хоккайдо почти на 500 метров из-за намываемого течениями песка.

    Как пишет Shot, в результате таких изменений в будущем у России может появиться сухопутная граница с Японией. На данный момент расстояние между государствами в этом районе составляет около 16 км, передает РИАМО.

    В проливе Измены уже образовались большие песчаные отмели и мелководье. Намытый песок мешает судоходству, поскольку глубина сложного фарватера местами уменьшилась до нескольких метров, из-за чего через пролив могут проходить лишь малые суда.

    Специалисты отмечают увеличение площади и других Курильских островов. Так, после извержения вулкана в 2019 году остров Райкоке вырос примерно на 15%, а остров Матуа после извержения 2009 года стал больше на 2–3%. Кроме того, на Итурупе также находили новые сформированные морем береговые валы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах.

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    13 октября 2026, 00:56 • Новости дня
    ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запуске российских ракет
    ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запуске российских ракет
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные не успели объявить воздушную тревогу в Киеве из-за того, что не получили информацию о запуске баллистических ракет с территории России, сообщили Воздушные силы ВСУ.

    В ВСУ сообщили, что по Киеву нанесен удар шестью баллистическими ракетами. При этом цели были обнаружены радарами непосредственно во время атаки на город.

    «Информации о пусках с территории противника не поступало. Причины устанавливаются», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщали, что в понедельник Украина не получила информацию о запуске российских ракет.

    СМИ напомнили слова депутата Верховной рады Галины Янченко, что в случае приостановки передачи Киеву американских разведывательных данных украинские власти не смогут оперативно получать информацию о запусках баллистических ракет.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    12 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане

    Макрон сообщил о захвате танкера DF Peak в Индийском океане

    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане
    @ x.com/EmmanuelMacron

    Tекст: Антон Антонов

    Французские ВМС остановили в Индийском океане танкер DF Peak, подозреваемый в использовании ложного флага, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Сегодня утром более чем в 450 морских милях к югу от Реюньона наши ВМС задержали нефтетанкер DF Peak, который, как подозревается, шел под ложным флагом и был задействован в незаконной перевозке топлива», – сообщил Макрон в X.

    Сообщение французского президента сопровождалось коротким видеороликом, на котором, предположительно, запечатлена высадка французских военных на борт судна. По данным сервиса Marine Traffic, танкер ходит под флагом Бенина, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Макрон также заявил о задержании танкера. В июле нефтетанкер Tagor был задержан Францией и снялся с якоря в заливе Дуарнене. В Кремле назвали действия Парижа незаконными.

    Директор Первого европейского департамента МИД Артем Студенников указывал, что Франция регулярно задерживает торговые суда с российской нефтью, чтобы оштрафовать, а это является попыткой подорвать экономику России.

    Эксперт Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров.

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    12 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Newsweek назвал кандидатов на смену Зеленскому

    Newsweek: Залужный и Буданов стали кандидатами на пост главы Украины

    Newsweek назвал кандидатов на смену Зеленскому
    @ Press Service Of The President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главным соперником Владимира Зеленского на потенциальных выборах президента Украины выступает бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    Среди основных претендентов на смену Владимиру Зеленскому после призывов президента США Дональда Трампа к смене власти в Киеве оказались Валерий Залужный, Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов), Михаил Федоров и Петр Порошенко (в списке террористов), передает ТАСС со ссылкой на журнал Newsweek.

    Залужный считается главным соперником Зеленского. Опрос Rating Group показал, что 64% респондентов доверяют Залужному, в то время как Зеленскому – 53%. Около 23% опрошенных готовы проголосовать за Зеленского, а более пятой части – за Залужного.

    Рейтинг доверия Буданова составляет около 53%, Федорова – 38%. В первом туре за Федорова проголосовали бы 7,6% респондентов, за Буданова – 6,7%. Петр Порошенко, занимавший пост президента в 2014–2019 годах, остается оппозиционным депутатом. В 2025 году Зеленский ввел против него санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Владимир Зеленский напомнил Дональду Трампу о праве украинцев выбирать главу государства.

    В этот же день французский политик Флориан Филиппо заявил о праве украинцев на выборы нового президента, стремящегося к миру.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что заявлений Трампа недостаточно для проведения выборов на Украине.

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    12 октября 2026, 17:01 • Новости дня
    На Украине признали уничтожение электрогенерации в Киеве
    На Украине признали уничтожение электрогенерации в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор украиснкого Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что баллистические удары привели к полному уничтожению энергогенерации Киева.

    Харченко сообщил о масштабных разрушениях энергетической инфраструктуры украинской столицы в результате ракетных атак. Об этом сообщили в канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    По его словам, энергогенерация в Киеве была полностью уничтожена баллистическими ударами.

    Эксперт отметил, что ситуацию серьезно усложняет отсутствие необходимого оборудования для восстановления поврежденных объектов инфраструктуры. Харченко подчеркнул, что компания «Укрэнерго» до сих пор не получила комплектующие, которые были заказаны еще в марте.

    Накануне в Киеве и Киевской области были применены экстренные отключения электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры.

    В августе Минобороны анонсировало массированные удары по объектам энергетики Украины.

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    13 октября 2026, 02:11 • Новости дня
    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС

    Politico: Германия, Италия и Бельгия потребовали механизм блокировки решений ЕС

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер в письме председателю Европейского совета Антониу Коште предложили ввести в ЕС механизм «экстренного тормоза» для обременительных законопроектов на уровне ЕС.

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии заявили, что столицы стран Евросоюза должны получать право останавливать новые законодательные инициативы из Брюсселя, если они чрезмерно обременительны для правительств и бизнеса. Для этого, по их мнению, блоку необходим механизм «экстренного тормоза», который помог бы усилить ослабшую экономическую конкурентоспособность объединения, пишет Politico.

    Мерц, Мелони и де Вевер призвали «существенно ускорить планирование и процедуры одобрения», а также приостановить «отдельные нормативные области на определенный срок» в рамках нового «правила приоритета».

    «Мы призываем к дальнейшим амбициозным пакетам упрощения, чтобы решительно продвигаться в сокращении бюрократических барьеров в Европейском союзе», – говорится в письме, где подчеркивается необходимость в первую очередь снизить регуляторную нагрузку на малый и средний бизнес.

    Авторы обращения указали, что общей целью стран ЕС должно стать предотвращение «ненужного регуляторного бремени и связанных с этим затрат», которые могут привести к постоянным потерям европейских промышленных мощностей и дальнейшему ослаблению инвестиций и конкурентоспособности.

    Письмо направлено накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где в четверг и пятницу планируется обсудить долгосрочный бюджет Евросоюза, цены на энергоносители и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз ради спасения экономики от краха запустил масштабные реформы, направленные на снижение издержек и стимулирование роста.

    В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС способен нанести серьезный ущерб экономике Евросоюза.

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    13 октября 2026, 08:19 • Новости дня
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года, свидетельствуют официальные данные.

    В период с вечера 12 октября до утра 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников, что делает эту попытку атаки одной из самых массовых с начала года, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

    Самая масштабная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда средства ПВО уничтожили более 1,6 тыс. дронов, из которых 450 сбили на подлете к столице. В числе других крупных инцидентов назывались налеты 8–9 октября, когда летели 403 аппарата, и 15–16 августа, когда было запущено 600 дронов.

    Напомним, с вечера понедельника по утро вторника в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников.

    За несколько часов до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число сбитых на подлете к городу БПЛА выросло до 48.

    Вечером в понедельник были уничтожены 10 летевших на Москву беспилотников.

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    12 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Студент из Киева заложил бомбу под автобус с военными ВСУ

    СБУ: В Ровно студент попытался взорвать автобус с бойцами украинской армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба безопасности Украины сообщила, что киевский студент заложил самодельное взрывное устройство под автобус с военнослужащими в городе Ровно на западе страны.

    По информации следствия, молодой человек планировал уничтожить целое подразделение украинской армии во время его отправки в пункт постоянной дислокации, передает ТАСС со ссылкой на Службу безопасности Украины.

    Для осуществления задуманного злоумышленник установил под днище транспортного средства самодельную бомбу. Он рассчитывал привести взрывное устройство в действие дистанционно.

    В последнее время на Украине фиксируется рост числа диверсий и нападений на силовиков, а также сотрудников территориальных центров комплектования. Местные жители регулярно поджигают служебные автомобили и совершают попытки терактов в зданиях военкоматов и отделов полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пророссийское подполье оценило число пострадавших от действий украинских военкомов.

    В воскресенье силовики вскрыли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области.

    В августе подпольщики сообщили о беззащитности систем противовоздушной обороны на юге и востоке страны.

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    12 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Уничтожен завод «КСМ Протек» под Киевом

    Рожин: Уничтожен завод по производству ГСМ «КСМ Протек» под Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела в Киевской области полностью уничтожен завод по производству горюче-смазочных материалов «КСМ Протек», сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Завод по производству горюче-смазочных материалов «КСМ Протек» в Киевской области полностью уничтожен в результате обстрела, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Информацию о потере предприятия подтвердила сама компания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пожар повредил газодобывающую инфраструктуру в Харьковской области.

    Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что баллистические удары привели к полному уничтожению энергогенерации Киева.

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    13 октября 2026, 09:25 • Новости дня
    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России

    NYT: США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России

    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отказались идти на уступки украинской делегации в обмен на прекращение атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Спецпосланники Трампа на шестичасовых переговорах в Майами ошеломили украинскую делегацию известием, что Вашингтон приостановит санкции в отношении российского дизельного топлива, пишет The New York Times.

    Американские политики также передали просьбу Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). На вопрос одного из украинских переговорщиков, что Киев получит взамен, американские спецпосланники ответили, что Вашингтон «уже многое делает для Украины, и не должен идти на уступки». Сторона США также напомнила о разведывательной помощи, которую американцы оказывают Украине.

    Некоторые присутствующие восприняли это заявление как скрытую угрозу. Представитель американской администрации отверг наличие подобной угрозы, однако отметил, что Трамп настолько зол на Киев, что предсказать его дальнейшие действия трудно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский отказом прекратить удары по российским НПЗ вывел Трампа из себя. В воскресенье дизельная сделка Москвы и Вашингтона стала шоком для союзников Украины. В субботу США пригрозили лишить Киев разведданных из-за атак на российские нефтяные объекты.

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    13 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новые санкции и другие действия Европейского союза могут помешать реализации топливной сделки между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Европа с помощью новых санкций или других барьеров способна вмешаться в осуществление договоренностей между Москвой и Вашингтоном, пишет ТАСС.

    «То, что это может помешать, это безусловно», – заявил Песков, отвечая на вопрос о рисках для сделки со стороны Евросоюза.

    Пресс-секретарь президента также добавил, что Москва продолжает контакты по вопросам возможного энергетического перемирия. При этом он подчеркнул, что каких-либо изменений по сравнению со вчерашним днем не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа.

    В воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

    Премьер Словакии Роберт Фицо высмеял наивность Евросоюза из-за сделки Москвы и Вашингтона.

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    13 октября 2026, 06:28 • Новости дня
    Инженеры решили сократить экипаж пассажирского самолета Ту-214

    Инженеры МАИ и «Туполева» начали разработку Ту-214 для двух пилотов

    Инженеры решили сократить экипаж пассажирского самолета Ту-214
    @ Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конструкторы Московского авиационного института и компании «Туполев» планируют до конца октября изменить систему управления самолета Ту-214, чтобы уменьшить экипаж с трех до двух человек.

    Специалисты планируют внести изменения в систему управления среднемагистрального пассажирского самолета Ту-214, чтобы снизить число членов экипажа в кабине с трех до двух человек, передает ТАСС.

    «Перед конструкторами стоит важная с точки зрения коммерческой привлекательности задача – внести такие изменения в систему управления авиалайнера, чтобы снизить нагрузку на экипаж и сократить количество человек, находящихся в кабине, с трех до двух, исключив из состава бортинженера», – сообщили в пресс-службе вуза.

    Отмечается, что специалисты уже анализируют комплекс бортового оборудования, стремясь провести оптимизацию с минимальными затратами. Ректор МАИ Михаил Погосян добавил, что партнеры готовы активно участвовать в проекте, и в ближайшее время будет создана дорожная карта. Производственной базой выступит Казанский авиационный завод имени Горбунова, где ведется серийный выпуск самолетов Ту-214.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Аэрофлот» заявил о планах использовать МС-21 на международных рейсах.

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    12 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-индийского соглашения о временной работе граждан.

    Документ регулирует вопросы временной трудовой деятельности граждан России в Индии и граждан Индии в России «с целью упрощения порядка осуществления ими временной трудовой деятельности», пишет ТАСС.

    Соглашение охватывает в том числе студентов, обучающихся по очной форме в профессиональных и высших образовательных учреждениях, если они работают в свободное от учебы время. При этом правила не распространяются на объекты и территории, требующие специального разрешения для въезда иностранцев.

    Само соглашение было подписано в декабре 2025 года по итогам визита президента России в Индию. Стороны утвердили программы развития стратегических направлений экономического сотрудничества и культурных обменов до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин перечислил ключевые сферы сотрудничества России и Индии.

    В мае глава МИД Сергей Лавров обсудил сотрудничество в космосе с главой МИД Индии.

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    13 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич на Варшавском форуме по безопасности представил новую «теорию победы», основанную на пресечении и нейтрализации любого нападения на альянс.

    Гринкевич заявил, что новая «теория победы» НАТО предусматривает пресечение любого нападения на альянс, нейтрализацию его последствий и при необходимости выведение из строя сил, совершивших атаку, подчеркнув при этом оборонительный характер блока, передает Anadolu.

    «Поэтому у нас нет никаких планов, намерений или целей, выходящих за рамки защиты нашего народа и обороны наших территорий. Однако наша ориентированность на оборону не должна восприниматься как слабость или недостаток решимости», – заявил Гринкевич, добавив, что любое нападение на союзника будет сделано «совершенно бесплодным». По его словам, для реализации этой концепции все 32 союзника согласовали единую «теорию победы».

    Генерал пояснил, что сначала предполагается остановить атаку, затем нейтрализовать ее последствия и сдержать продвижение противника, а на следующем этапе – при необходимости – вывести из строя силы противника и боевые системы, развернутые против НАТО. При этом он подчеркнул, что целью альянса не является стратегическое поражение противника, а лишь недопущение захвата и удержания территории стран блока и отказ от эскалации, ответственность за которую, по его словам, полностью ляжет на агрессора.

    Гринкевич отметил, что благодаря многоуровневым разведывательным системам и обработке больших массивов данных с помощью передовых алгоритмов вероятность того, что НАТО окажется застигнутым врасплох, невелика. Он заявил, что альянс уже сегодня ночью готов сражаться в случае нападения, но продолжит наращивать подготовку и учения, чтобы каждый следующий день повышать уровень боеготовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе раскрыл план отражения потенциального нападения России. В тот же день сообщалось, что главком НАТО в Европе пообещал представить союзникам план противостояния России. В субботу в НАТО назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания.

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    13 октября 2026, 06:08 • Новости дня
    Гражданин Литвы получил штраф за нацистское приветствие в музее Освенцима

    Tекст: Антон Антонов

    Польский суд оштрафовал гражданина Литвы на 2 тыс. злотых (около 510 долларов) за жест нацистского приветствия во время фотосъемки в музее немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау, сообщила представитель местной полиции Малгожата Юрецкая.

    «Гражданин Литвы был задержан после того, как, позируя для фотографии на территории мемориала, демонстрировал жест нацистского приветствия. В это время его фотографировала жена. Литовца задержали сотрудники охраны музея и вызвали полицейских», – сообщила Юрецкая.

    Она добавила, что подозреваемому предъявили обвинение в пропаганде нацизма. Мужчина сознался в содеянном и согласился добровольно подвергнуться наказанию, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евролига оштрафовала литовский баскетбольный клуб за свастику на матче.

    Литовский учебник истории оправдал преступления нацистских пособников.

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    Четыре бонуса для России от дизельной сделки с США

    Дизельная сделка России с США уже привела к снижению цен на нефть. Дональду Трампу именно это и нужно было в преддверии ноябрьских выборов. А какую выгоду может получить Россия, если эта сделка реализуется в реальности? Влияние снятия эмбарго будет не только на рынок нефти, но и на Китай и даже Украину. Подробности

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    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    Какими должны быть легитимные выборы на Украине

    Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый президент, способный договориться о завершении конфликта с Россией. В ответ Владимир Зеленский вновь предложил провести выборы при условии 60-дневного перемирия. В Кремле отвергли такую паузу, но заявили о готовности России не наносить удары по Украине непосредственно в день голосования. Однако за спором о сроках выборов стоит более фундаментальный вопрос: какими должны быть выборы на Украине, чтобы их результаты можно было признать легитимными? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      ПВО становится бизнесом

      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Публичная казнь разрушительна для души

      Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    • Илья Ухов Илья Ухов
      Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

      Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    • Британия обвинила Россию в неожиданном

      Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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