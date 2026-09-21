Силуанов сообщил о новой цене отсечения нефти для бюджета

Силуанов заявил об установке цены отсечения нефти в 50 долларов

Tекст: Валерия Городецкая

Министерство финансов России закладывает в бюджетное правило цену отсечения на уровне 50 долларов за баррель нефти, сообщил Силуанов, передает РИА «Новости». Однако на рынке допускают и более низкие котировки, отметил глава ведомства.

«На трехлетку», – ответил Силуанов на вопрос о сроках действия нового норматива в кулуарах Московского финансового форума. Таким образом, планка в 50 долларов за баррель предусмотрена на период с 2027 по 2029 год.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал базовую цену на нефть параметром долгосрочной бюджетной политики.

Новая цена отсечения обеспечит исполнение бюджета страны в период очень низких цен на энергоресурсы.

Прежние темпы снижения этого показателя больше не отвечают текущим экономическим реалиям.