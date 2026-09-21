Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
Глава ВОЗ предупредил о неготовности мира к новым пандемиям
Глава ВОЗ Гебрейесус: Мир не готов к новым пандемиям
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о недостаточной готовности мира к пандемиям.
Гебрейесус призвал мировых лидеров договориться о конкретных действиях для подготовки к глобальным угрозам, передает РИА «Новости». «Политическая декларация ясно говорит о том, что мир остается недостаточно готовым к этому», – сказал глава организации в видеообращении. Он напомнил о предстоящей встрече мировых лидеров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
По словам руководителя ВОЗ, для решения проблемы требуются конкретные и срочные шаги. Это подразумевает укрепление потенциала на местном и национальном уровнях через усиление эпидемиологического контроля и систем раннего предупреждения.
Гебрейесус также подчеркнул необходимость завершения работы над приложением о доступе к патогенам в рамках Пандемического соглашения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года эксперты ВОЗ предупредили человечество о риске новой разрушительной пандемии.
В прошлом году страны организации завершили многолетние переговоры по специальному соглашению.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал появление очередной глобальной инфекции эпидемиологической определенностью.