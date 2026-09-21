Медведев: «Национальное объединение» Ле Пен стало типичной русофобской партией

Tекст: Валерия Городецкая

Французская правая партия «Национальное объединение» превратилась в типичную европейскую русофобскую партию, заявил Медведев, передает РИА «Новости». «Тысячи санкций против россиян во Франции, а также ракеты для киевских дегенератов – разве это дружелюбно? Видимо, партия Ле Пен теперь стала типичной европейской партией: русофобия и поддержка нацистов в Киеве», – написал он в соцсетях.

В прошлом году Дмитрий Медведев обвинил Париж в попытке устранить Марин Ле Пен перед президентскими выборами.

Несколько дней назад лидер фракции «Национальное объединение» предрекла третью мировую войну из-за прямого вмешательства НАТО в украинский конфликт.

При этом недавние социологические опросы предсказали политику победу во втором туре голосования весной 2027 года.