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СПЧ высоко оценил обеспечение безопасности на выборах в России
Голосование на выборах в Госдуму прошло в соответствии с действующим законодательством и без значимых нарушений. Несмотря на угрозы терактов и атак, удалось обеспечить безопасность избирателей, заявила рабочая группа Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Голосование проходило в условиях военной, террористической и информационной угроз и опасностей, указал СПЧ в своем Telegram-канале.
Группа высоко оценила труд ЦИК и нижестоящих избирательных комиссий, для которых обеспечение избирательных прав стало приоритетным.
«На каждом избирательном участке был назначен ответственный за эвакуацию, на случай внештатных ситуаций были подготовлены альтернативные помещения для голосования, отлажены механизмы взаимодействия с правоохранительными органами, члены УИК обучены оказанию первой медицинской помощи. В своей деятельности избирательные комиссии основывались на принципах безопасности, доступности и удобства избирательного процесса», –заявил Совет.
Также СПЧ положительно оценил работу избиркомов в организации досрочного голосования, формат трехдневного голосования является актуальным и востребованным, указали в СПЧ.
Кроме того, Совет считает актуальным электронное голосование, его востребованность у россиян.
«Обращаем внимание, что выбор способа голосования – это право гражданина, а не его обязанность», – добавили в СПЧ.
Совет считает, что выборы проведены в соответствии с действующим законодательством и без нарушений, способных повлиять на итоговый результат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова заявила о спокойном ходе голосования вопреки попыткам срыва выборов.
Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» сообщала о штатной работе избирательных участков в первый день выборов.