Памфилова сообщила об атаках на информационные системы электронного голосования

Tекст: Елизавета Шишкова

Атаки на информационные системы в Москве продолжались в течение дня и привели к локальным сбоям в работе терминалов электронного голосования, передает ТАСС. В настоящее время их работа полностью восстановлена и продолжается в штатном режиме.

«Что касается именно этого инцидента, когда минут на 20 прошли сбои именно по электронному голосованию, это то, что касается голосования на участке посредством стационарных комплексов, терминалов электронного голосования. Они были связаны тоже с атаками на все информационные системы», – сказала председатель Центризбиркома.

По словам руководителя ведомства, сбои при голосовании с использованием стационарных комплексов продолжались около 20 минут. Работа терминалов на соответствующих участках была оперативно восстановлена и далее продолжалась без нарушений.

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