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    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке острее чувствуешь единство страны

    Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    30 комментариев
    19 сентября 2026, 17:22 • Новости дня

    Наблюдатель из Конго восхитилась российскими технологиями на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Государства Африки планируют перенять российские технологии и опыт проведения выборов, вдохновившись уровнем организации голосования в России, заявила член независимой национальной избирательной комиссии ДР Конго Адин Омококо Асамото.

    По словам Асамото, многие африканские страны в будущем планируют использовать российские технологии и опыт проведения выборов, передает РИА «Новости».

    «В будущем многие страны Африки, такие как Демократическая Республика Конго, смогут воспользоваться вашими технологиями, опытом и сотрудничеством в вопросах проведения выборов», – рассказала наблюдатель.

    Асамото отметила, что во время наблюдения за парламентскими выборами в России ее впечатлили масштабы страны и уровень образованности граждан. Она подчеркнула, что многие россияне голосуют электронно и без помощи посторонних, а терминалы для электронного голосования назвала идеальными.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные кампании стартовали 18 сентября. Трехдневное голосование завершится 20 сентября. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Председатель Независимой комиссии по управлению выборами Мали Мустафа Сиссе поразился уровню внедрения цифровых технологий на выборах депутатов Госдумы.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о бесперебойном ходе дистанционного электронного голосования в 33 регионах страны.

    Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах с помощью этой системы из своего кабинета в Кремле

    18 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    К вечеру пятницы явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу превысила 25%, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.

    По состоянию на 20:15 по московскому времени явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу достигла 25,66%.

    «Ход голосования по федеральному округу – 25,66%», – сообщается на сайте ЦИК.

    Напомним, к 15:39 мск явка на выборах в Государственную думу превысила 20%.

    Президент России Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Первые избирательные участки открылись на Камчатке.

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    19 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 38,9%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму к 16:00 составила 38,9%

    Явка на выборах в Госдуму достигла 38,9%
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    К 16:00 по московскому времени явка избирателей на голосовании в Госдуму достигла отметки в 38,9%, сообщает ЦИК России.

    По состоянию на 16:00 по московскому времени явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы достигла 38,9%, передает ЦИК.

    «Ход голосования по федеральному округу – 38,9%», – отмечается в официальном сообщении ведомства. Избирательный процесс продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 15:06 субботы явка избирателей достигла отметки в 35,55%.

    К полудню показатель активности граждан составил 31,09%.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    19 сентября 2026, 11:34 • Новости дня
    Памфилова показала пример «виртуальной лажи» с Канье Уэстом на выборах

    Памфилова показала сгенерированный нейросетью фейк о вбросе бюллетеней

    Памфилова показала пример «виртуальной лажи» с Канье Уэстом на выборах
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава ЦИК России Элла Памфилова продемонстрировала созданный нейросетью видеоролик о фиктивном вбросе бюллетеней, предупредив о высокой опасности подобных подделок.

    Председатель ЦИК показала на брифинге смонтированный нейросетью ролик, демонстрирующий якобы нарушения во время голосования, передает РИА «Новости».

    Она обратила внимание на высокую опасность создания подобных подделок с использованием искусственного интеллекта в период избирательных кампаний.

    «Посмотрите, пожалуйста. Вот это чистая, как скажем, виртуальная лажа», – прокомментировала Элла Памфилова видео, сгенерированное нейросетью за пять минут.

    В сгенерированном ролике на избирательном участке голосуют рэпер Канье Уэст, инопланетянин и пенсионерка с бегемотом, отмечает ТАСС.

    Автор ролика в конце также призвал зрителей критически относиться к подобным публикациям в соцсетях и не поддаваться на провокации.

    Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и других совмещенных выборах началось 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о риске генерации фальшивых видеозаписей с участков для голосования.

    В Херсонской области злоумышленники использовали нейросети для создания фейковых роликов с целью срыва досрочного голосования.

    Накануне Центральная избирательная комиссия отразила серию информационных атак.

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    19 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке

    Ростелеком заявил о диверсиях на линиях связи на Дальнем Востоке во время выборов

    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал организованной диверсией намеренное повреждение диверсантами оптоволоконных кабелей в Сахалинской области и Хабаровском крае.

    Злоумышленники в течение выборов дважды вывели из строя магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на территории Дальневосточного федерального округа. Аварии произошли в субботу днем в результате спиливания опоры и перерубания кабеля, передает РИА «Новости».

    «19 сентября компания зафиксировала два факта вывода из строя магистральных ВОЛС на территории Дальнего Востока. Расцениваем данную ситуацию как целенаправленную попытку сорвать проведение выборов в регионах Дальневосточного федерального округа», – сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

    В частности, в 15:00 по местному времени в результате спиливания опоры произошел разрыв ВОЛС Холмск-Томари в Сахалинской области. А около 17:00 часов была отмечена авария на линии между населенными пунктами Селихино и Ягодный в Хабаровском крае. Там кабель был перерублен в нескольких местах.

    Из-за действий диверсантов качество интернета кратковременно снизилось в пяти регионах, включая Камчатку и Чукотку. Специалисты оперативно задействовали резервные каналы, поэтому нормальная работа сети была восстановлена в течение часа.

    Глава корпорации Михаил Осеевский добавил, что Россия столкнулась с беспрецедентной попыткой помешать голосованию, которую компания рассматривает как организованную диверсию, но она оказалась безуспешной.

    В Минцифры подтвердили факт попытки диверсии и сообщили, что взяли ситуацию под строгий контроль, диверсия не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство цифрового развития сообщило о преднамеренном повреждении магистрального кабеля на Дальнем Востоке для срыва голосования.

    Ранее стало известно, что западные спецслужбы собирали персональную информацию граждан для подготовки диверсий. До этого специалисты «Ростелекома» отразили мощную хакерскую атаку на сеть компании.

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    18 сентября 2026, 22:03 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    @ t.me/cikrossii

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину, погибшую при атаке беспилотника.

    Путин наградил орденом Мужества посмертно председателя одной из УИК в Запорожской области Елену Астанину, передает ТАСС. «Вы знаете, что на днях киевский режим совершил очередное преступление – нанес удар по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области. Председатель комиссии Елена Астанина, к сожалению, погибла. Мною сегодня подписан указ о ее награждении посмертно орденом Мужества», – заявил Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    Председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина погибла в результате атаки украинского беспилотника.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного инцидента.

    Министерство иностранных дел осудило действия киевских властей в отношении сотрудников избиркомов.

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    18 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Явка в первый день выборов в Госдуму приблизилась к 30%

    Явка на выборах в Госдуму в первый день составила 29,43%

    Явка в первый день выборов в Госдуму приблизилась к 30%
    @ Евгений Силантьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам первого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва явка достигла 29,43%.

    Эти данные были опубликованы Центральной избирательной комиссией после закрытия всех участков, передает РИА «Новости».

    Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей.

    Напомним, к вечеру пятницы явка избирателей по федеральному округу превысила 25%.

    Президент Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Всего онлайн-форматом воспользовались свыше миллиона россиян.

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    18 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС

    Роскосмос: Космонавты Дубров, Федяев и Кикина проголосовали на выборах с МКС

    Космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские космонавты Петр Дубров, Андрей Федяев и Анна Кикина приняли участие в выборах в Госдуму прямо с борта Международной космической станции (МКС) через доверенное лицо, сообщил Роскосмос.

    Заместитель начальника Центра подготовки космонавтов по науке и развитию Андрей Бабкин выступил в роли доверенного представителя экипажа, сообщил Роскосмос в Max. По закрытому каналу связи он конфиденциально зачитал космонавтам список кандидатов, сделал отметки в бюллетенях согласно их выбору и опустил документы в опломбированный переносной ящик.

    Тем временем на Земле космонавты Кирилл Песков и Александр Гребенкин проголосовали лично на избирательном участке в Звездном городке. Остальные члены отряда Роскосмоса смогут сделать свой выбор в течение дня или в выходные, в зависимости от графика подготовки.

    Напомним, члены экипажа МКС рассказали о способе дистанционного голосования в специальном обращении.

    Несколькими днями ранее Анна Кикина сфотографировала ночную Москву с высоты 400 км.

    В августе Петр Дубров запечатлел с борта станции редкое солнечное затмение.

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    19 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Киев попытался сорвать выборы на территории ЛНР

    Избирком ЛНР: Киев пытается сорвать выборы в ЛНР

    Tекст: Мария Иванова

    Избирательные участки в Луганской народной республике столкнулись с попытками срыва голосования со стороны Киева, что потребовало подключения резервного питания на ряде объектов.

    Украинская сторона продолжает попытки дестабилизировать обстановку и сорвать выборы в регионе, передает РИА «Новости».

    По словам председателя республиканского избиркома Марианны Сумской, все избирательные участки открылись в 08:00 по московскому времени.

    «Однако, к сожалению, враг не оставляет попытки дестабилизировать ситуацию и 14 избирательных участков у нас переведены на резервное энергоснабжение», – сообщила Сумская.

    Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва стартовало 18 сентября и продлится три дня. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал важность этих выборов для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о провокациях на российских избирательных участках.

    Посол по особым поручениям Родион Мирошник зафиксировал увеличение количества атак украинских беспилотников.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о планах западных стран сорвать голосование.

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    19 сентября 2026, 09:40 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 30%

    Центризбирком зафиксировал явку на выборах в Госдуму выше 30%

    Явка на выборах в Госдуму превысила 30%
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Активность избирателей на выборах депутатов Государственной думы превысила 30% по всей стране.

    Показатель активности избирателей на выборах в Государственную думу превысил отметку в 30%, передает Центральная избирательная комиссия.

    Процесс голосования продолжается по всей стране. Граждане активно реализуют свое избирательное право на участках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к полуночи первого дня выборов явка превысила 29%.

    К вечеру пятницы Центральная избирательная комиссия зафиксировала этот показатель на уровне 25,66%.

    Политолог Никита Ляховецкий объяснил высокую активность граждан доверием к избирательной системе.

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    18 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Росгвардеец оказал помощь женщине с инфарктом на избирательном участке в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудник вневедомственной охраны помог 88-летней москвичке, почувствовавшей острую боль в груди во время голосования на выборах в Госдуму, сообщили в столичном управлении Росгвардии.

    Инцидент произошел на одном из избирательных участков на северо-востоке столицы во время Единого дня голосования, сообщается в канале ведомства в Max. Боец Росгвардии обратил внимание на 88-летнюю пенсионерку, которой внезапно стало плохо.

    «В ходе выполнения задач по обеспечению безопасности и правопорядка в рамках Единого дня голосования на одном из избирательных участков на северо-востоке столицы сотрудник вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве помог 88-летней москвичке, которая почувствовала себя плохо», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Правоохранитель незамедлительно подошел к женщине. Она пожаловалась на сильную давящую боль в груди. Росгвардеец вызвал скорую, оказал первую доврачебную помощь и находился рядом с пострадавшей до прибытия врачей.

    В столичном главке добавили, что женщину экстренно госпитализировали в одну из городских больниц. Врачи поставили пенсионерке предварительный диагноз «инфаркт».

    Напомним, Центральная избирательная комиссия ввела новую должность для обеспечения безопасности на участках.

    Местные власти комплексно обеспечивают защиту граждан во время голосования во всех регионах.

    Ранее сотрудники Росгвардии задержали пенсионерку за поджог кабинки на московском избирательном участке.

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    19 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Система электронного голосования в Москве подверглась мощной кибератаке

    Специалисты отразили многоуровневые кибератаки на инфраструктуру ДЭГ в Москве

    Система электронного голосования в Москве подверглась мощной кибератаке
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Инфраструктура дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве подверглась масштабному хакерскому воздействию, однако все попытки вмешательства успешно пресекаются профильными техническими специалистами, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

    Злоумышленники продолжают попытки нарушить работу столичного ДЭГ. Воздействие осуществляется на сетевых уровнях L2, L3 и L7, что классифицируется как атаки микротиков. Технические эксперты оперативно реагируют на возникающие угрозы, сообщается на сайте Общественного штаба.

    «Специалисты принимают необходимые меры для обеспечения стабильной работы системы. На процесс голосования атаки не влияют, все голоса избирателей корректно учитываются системой», – подчеркнули в организации.

    Выборы депутатов Государственной думы и муниципальных представителей района Щукино проходят с 18 по 20 сентября. Отдать голос онлайн можно до вечера воскресенья. Традиционные избирательные участки работают все три дня.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о непрерывных ночных атаках на московскую систему электронного голосования.

    Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова назвала эти кибератаки беспрецедентно мощными.

    Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов подтвердил нулевую результативность действий злоумышленников.

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    19 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 29%
    Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 29%
    @ кадр из видео ЦИК России

    Tекст: Антон Антонов

    К полуночи первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу превысила 29%, сообщает ЦИК.

    Данные о ходе избирательного процесса опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии России. Как следует из данных, явка в первый день составила 29,75%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.

    В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей.

    Президент России Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Политолог Никита Ляховецкий отметил, что высокая явка свидетельствует о доверии граждан к избирательной системе.

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    19 сентября 2026, 10:33 • Новости дня
    Пискарев: На Западе пытаются очернить выборы в России на вербальном уровне

    Пискарев сообщил о попытках Запада очернить избирательную систему России

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о попытках западных стран дискредитировать избирательную систему России с помощью информационных диверсий и лингвистических манипуляций.

    Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о новых попытках дискредитации избирательного процесса, передает Telegram-канал комиссии.

    По его словам, глава Евродипломатии Кайя Каллас разослала странам ЕС циркуляр о непризнании результатов голосования.

    «Комиссия фиксирует, что в унисон с этим сеть неправительственных организаций, финансируемых Еврокомиссией, Европарламентом и МИД Германии, распространила заявление, в котором призвала журналистов и международные структуры описывать российские выборы как незаконные и не использовать терминологию, относящуюся к избирательному процессу («голосование», «опросы», «выборы», «явка», «результаты»), для описания российской избирательной кампании», – отметил он.

    Аналогичный призыв распространила так называемая «Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами».

    «Очевидно, что на Западе целенаправленно готовят международную аудиторию к непризнанию итогов волеизъявления. Между тем выборы, которые проходят на всей территории России, демонстрируют высокую заинтересованность российских граждан в участии и определении будущего страны. Попытки внешних сил дестабилизировать ситуацию и сорвать голосование, предпринимавшиеся еще задолго до старта выборов, терпят закономерную неудачу. Понимая это, недружественные силы ставят новую задачу: очернить избирательную систему России хотя бы на вербальном уровне. Посредством подобных информационных диверсий и лингвистических манипуляций они пытаются создать искусственный фон, чтобы впоследствии обосновать новые политические шаги и давление на нашу страну», – пишет Пискарев.

    «Их устроит только одно: если на выборах победят марионетки, которыми они будут управлять», – привел Пискарев слова спикера Госдумы Вячеслава Володина об этом документе.

    Депутат подчеркнул, что Запад целенаправленно готовит аудиторию к непризнанию итогов волеизъявления. Однако, по его мнению, российское общество устойчиво к провокациям, а внешнее давление лишь сплачивает граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации выборов.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать голосование.

    Политолог Никита Ляховецкий отметил высокую явку в первый день выборов.

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    18 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Эксперт: Российская избирательная система оказалась эффективной даже в условиях СВО

    Политолог Ляховецкий: Высокая явка на выборах говорит о единстве общества

    Эксперт: Российская избирательная система оказалась эффективной даже в условиях СВО
    @ Александр Пирагис/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Первый день голосования на выборах в Госдуму показал высокую явку, что свидетельствует о доверии граждан к избирательной системе и готовности проявить единство перед лицом внешних угроз, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Ляховецкий. В пятницу в России начались выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Голосование продлится три дня.

    «Первый день голосования уже показал высокую явку – к 20:01 мск она превысила 23% по стране. Для рабочей пятницы это значительный результат. Кроме того, Москва традиционно задает тренды в электронном голосовании, поэтому высокий процент участия отражает доверие как к избирательной системе в целом, так и к дистанционному формату в частности», – отметил политолог Никита Ляховецкий, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    По прогнозу собеседника, в выходные явка продолжит расти. «Пик ожидается вечером в воскресенье: многие откладывают голосование до последнего момента. Участковые комиссии с пониманием относятся к тем, кто приходит уже перед закрытием участков», – пояснил Ляховецкий.

    Политолог также напомнил, что президент России Владимир Путин в своем обращении призвал граждан прийти на участки и выразить свою позицию. «Россия подвергается беспрецедентному внешнему давлению, поэтому сплоченность, которую граждане демонстрируют на выборах, – это не только гражданский акт, но и сигнал доверия и единства перед лицом угроз», – подчеркнул эксперт.

    При этом, по словам Ляховецкого, информационные кампании и попытки противника сорвать голосование продолжаются. Однако они не влияют на ход выборов. «К тому же система наблюдения, в которой участвуют кандидаты, Общественная палата, онлайн-мониторинг и международные наблюдатели, не зафиксировала значимых нарушений, которые могли бы поставить процедуру под сомнение», – добавил эксперт.

    По мнению политолога, это свидетельствует об устойчивости российской избирательной системы даже в условиях специальной военной операции. Отдельно он отметил работу комиссий в приграничных регионах. «Особого уважения заслуживают сотрудники комиссий, которые регулярно подвергаются террористическим атакам, но продолжают исполнять свой долг и обеспечивать проведение голосования», – отметил Ляховецкий.

    Говоря о дальнейшем ходе кампании, эксперт ожидает более спокойного второго дня. «Основной пик активности избирателей придется на воскресенье, когда на участки придут те, кто откладывал голосование по бытовым причинам. Явка в целом остается высокой, а процесс – стабильным и предсказуемым», – резюмировал Ляховецкий.

    В пятницу в России стартовали выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Избирательные участки по всей стране будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени с пятницы по воскресенье, которое является основным и завершающим днем единого голосования. Президент России Владимир Путин отдал свой голос в электронном формате из кабинета в Кремле. Более 1 млн российских избирателей тоже воспользовались системой дистанционного электронного голосования.

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    19 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 32,58%

    Показатель явки на выборах депутатов Госдумы достиг 32,58%

    Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 32,58%
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    К двум часам дня по московскому времени участие в выборах депутатов нижней палаты парламента приняли 32,58% избирателей.

    По состоянию на 14:00 по мск показатель явки на выборах в Госдуму составил 32,58%, сообщает ЦИК.

    Официальные данные о текущей активности избирателей регулярно обновляются и публикуются на портале Центральной избирательной комиссии России. «Ход голосования по федеральному округу – 32,58%», – говорится на сайте оператора выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к полудню субботы явка на выборах достигла 31,09%. По итогам первого дня голосования этот показатель составил 29,43%.

    Накануне президент Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

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