Наблюдатель из Конго восхитилась российскими технологиями на выборах

Tекст: Вера Басилая

По словам Асамото, многие африканские страны в будущем планируют использовать российские технологии и опыт проведения выборов, передает РИА «Новости».

«В будущем многие страны Африки, такие как Демократическая Республика Конго, смогут воспользоваться вашими технологиями, опытом и сотрудничеством в вопросах проведения выборов», – рассказала наблюдатель.

Асамото отметила, что во время наблюдения за парламентскими выборами в России ее впечатлили масштабы страны и уровень образованности граждан. Она подчеркнула, что многие россияне голосуют электронно и без помощи посторонних, а терминалы для электронного голосования назвала идеальными.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные кампании стартовали 18 сентября. Трехдневное голосование завершится 20 сентября. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

Председатель Независимой комиссии по управлению выборами Мали Мустафа Сиссе поразился уровню внедрения цифровых технологий на выборах депутатов Госдумы.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о бесперебойном ходе дистанционного электронного голосования в 33 регионах страны.

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах с помощью этой системы из своего кабинета в Кремле