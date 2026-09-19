NYT: Жители Гренландии неоднозначно оценили договор по безопасности с США

NYT: Гренландцы по-разному восприняли передачу США контроля над безопасностью

Tекст: Мария Иванова

Новости о возможном заключении договора с США вызвали противоречивые эмоции у населения Гренландии, сообщает РИА «Новости».

Американское издание The New York Times отмечает, что одни жители испытывают облегчение и надежду, а другие – растерянность и тревогу.

«Когда в субботу новость о сделке разнеслась по всей Гренландии, некоторые жители острова выразили облегчение. Однако, по-видимому, царили также растерянность, беспокойство и насущный вопрос: о чем, собственно, было достигнуто соглашение», – пишет газета.

Депутат датского парламента Наая Натаниэльсен считает, что инициатива поможет восстановить нормальные отношения и принесет пользу всем сторонам. При этом бывшая учительница Эллен Фредериксен выразила обеспокоенность, опасаясь чрезмерного контроля и монополии со стороны президента США Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп анонсировал бессрочное соглашение с Данией. По его условиям, Соединенные Штаты бесплатно берут на себя обеспечение безопасности Гренландии, а Пентагон в ближайшее время разместит там значительный военный контингент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США, Дании и Гренландии запланировали подписание нового стратегического документа на полях Генассамблеи ООН.

Президент США объявил о передаче Вашингтону постоянного контроля над безопасностью арктической территории.

Журналисты американского канала PBS опровергли информацию о получении Соединенными Штатами полного контроля над островом.