Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.0 комментариев
NYT: Жители Гренландии неоднозначно оценили договор по безопасности с США
NYT: Гренландцы по-разному восприняли передачу США контроля над безопасностью
Жители Гренландии разделились во мнениях относительно готовящегося соглашения об усилении безопасности с Соединенными Штатами и Данией, испытывая как надежду, так и скептицизм, пишут СМИ.
Новости о возможном заключении договора с США вызвали противоречивые эмоции у населения Гренландии, сообщает РИА «Новости».
Американское издание The New York Times отмечает, что одни жители испытывают облегчение и надежду, а другие – растерянность и тревогу.
«Когда в субботу новость о сделке разнеслась по всей Гренландии, некоторые жители острова выразили облегчение. Однако, по-видимому, царили также растерянность, беспокойство и насущный вопрос: о чем, собственно, было достигнуто соглашение», – пишет газета.
Депутат датского парламента Наая Натаниэльсен считает, что инициатива поможет восстановить нормальные отношения и принесет пользу всем сторонам. При этом бывшая учительница Эллен Фредериксен выразила обеспокоенность, опасаясь чрезмерного контроля и монополии со стороны президента США Дональда Трампа.
Ранее Дональд Трамп анонсировал бессрочное соглашение с Данией. По его условиям, Соединенные Штаты бесплатно берут на себя обеспечение безопасности Гренландии, а Пентагон в ближайшее время разместит там значительный военный контингент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США, Дании и Гренландии запланировали подписание нового стратегического документа на полях Генассамблеи ООН.
Президент США объявил о передаче Вашингтону постоянного контроля над безопасностью арктической территории.
Журналисты американского канала PBS опровергли информацию о получении Соединенными Штатами полного контроля над островом.