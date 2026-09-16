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    Фон дер Ляйен начала превращать Евросоюз в военный блок
    На Украине сгорел cклад с костюмами и реквизитом студии Зеленского
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»
    Путин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России
    Лавров: Европа обманет Армению со вступлением в ЕС
    Власти Казани решили увековечить память о погибшем на СВО Герое России Грунисе
    ВС России уничтожили контейнеровоз с грузом для ВСУ в порту Черноморска
    Канадский генерал назвал войной противостояние НАТО и России
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    23 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    16 сентября 2026, 21:28 • Новости дня

    Захарова назвала Каллас «сломанным магнитофоном»

    Захарова: Каллас ретранслирует ненависть к России как сломанный магнитофон

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила верховного представителя ЕС по иностранным делам Кайю Каллас в ретрансляции ненависти к России.

    Захарова сравнила главу европейской дипломатии Кайю Каллас со сломанным магнитофоном из-за ее регулярных русофобских заявлений, передает ТАСС. «Она не говорит вещи, которые были бы выгодны Брюсселю и Евросоюзу в контексте интересов граждан этих стран. Она о них не заботится. Она исключительно и только, как заезженная пластинка, как какой-то сломанный магнитофон ретранслирует одну только ненависть в отношении нашей страны», – отметила российский дипломат.

    Захарова задалась вопросом о возможности диалога с людьми, которые даже не пытаются скрыть свой неонацистский подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД назвала работу главы европейской дипломатии абсолютным позором.

    Ранее дипломат высмеяла идею Каи Каллас о создании антироссийской группы экспертов. А весной Мария Захарова сравнила европейскую чиновницу с экоактивисткой Гретой Тунберг.

    16 сентября 2026, 17:28 • Новости дня
    МФМ-2026 завершился масштабным шоу
    МФМ-2026 завершился масштабным шоу
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный фестиваль молодежи 2026 года, объединивший в Екатеринбурге 10 тыс. участников из 191 страны, завершился масштабным музыкальным шоу. На сцену церемонии закрытия вышли более тысячи артистов, а к участникам фестиваля с Международной космической станции обратились российские космонавты.

    Торжественная церемония закрытия Международного фестиваля молодежи собрала на одной сцене более тысячи артистов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организатором финального шоу о силе музыки выступил арт-кластер «Таврида.АРТ». Музыкальным продюсером вечера стал композитор Антон Беляев, а ведущими – Николай Цискаридзе и Ника Здорик.

    «Когда столько людей одновременно начинают петь одну песню, это всегда сильное, почти непередаваемое ощущение. В этот момент уже не так важно, откуда ты приехал и на каком языке говоришь», – отметил участник из Петербурга Алексей Андреев. Десять тыс. зрителей вместе с Хором Сретенского монастыря исполнили популярные отечественные композиции.

    В ходе концерта к гостям по видеосвязи обратились российские космонавты с МКС, вдохновив делегатов на новые свершения. Программу сопровождали выступления оркестров под управлением именитых дирижеров из России, Италии, США, Китая и Белоруссии. Эпизод «Аллилуйя любви» прозвучал на шести официальных языках ООН при участии симфонического оркестра Юрия Башмета.

    Кульминацией праздника стал массовый обмен плюшевыми Чебурашками, которые были главными талисманами мероприятия. Участник фестиваля из Бразилии Чарльз Силва признался, что увезет игрушку домой как память о новых друзьях и России. Завершила программу группа Uma2rman, исполнив свой знаменитый хит «Проститься».

    Компания VK подготовила для гостей технологические и развлекательные форматы, включая специальную «Камеру объятий». Всего прошедший в Екатеринбурге фестиваль объединил представителей 191 страны, став важной международной площадкой для диалога культур.

    Напомним, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников этого международного мероприятия.

    В рамках события на улицах Города молодежи мира прошло грандиозное шествие десяти тысяч человек.

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    16 сентября 2026, 11:09 • Новости дня
    Сигал захотел попросить работу у Лаврова

    Стивен Сигал заявил о желании попросить работу у Сергея Лаврова

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель МИД российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия, актер и режиссер Стивен Сигал выразил желание попросить работу у министра иностранных дел Сергея Лаврова, чтобы приносить больше пользы стране.

    Спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям Стивен Сигал заявил о желании приносить больше пользы России, передает ТАСС.

    Выступая на марафоне «Знание. Первые» в Екатеринбурге, он выразил намерение обратиться к министру иностранных дел.

    «Я бы сказал Сергею Лаврову: «Пожалуйста, дайте мне работу! Помогите мне сделать больше для России!» – сказал Сигал, отвечая на вопросы участников.

    Актер также отметил, что Лавров является человеком, которым он восхищается больше всего. Кроме того, Сигал назвал президента России Владимира Путина величайшим мировым лидером.

    Мероприятие проходит в рамках Международного фестиваля молодежи, который продлится до 17 сентября. Ожидается, что его посетят 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны мира.

    Ранее Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером.

    Американский актер заявил о следовании России по пути правды.

    В прошлом году Стивен Сигал признался в гордости быть частью российского народа.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова
    Умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженная артистка России Наталья Данилова, многие годы служившая в петербургском Большом драматическом театре, скончалась в возрасте 70 лет.

    О смерти артистки сообщили в Большом драматическом театре имени Товстоногова, передает ТАСС. «Нам пришла информация, что Наталья Данилова умерла», – рассказали представители культурного учреждения.

    В Театре имени Комиссаржевской подтвердили эту печальную новость. Там уточнили, что актриса скончалась еще 8 сентября.

    Наталья Данилова служила в БДТ с 1977 по 1992 годы. Наибольшую известность ей принесла роль младшего сержанта милиции Варвары Синичкиной в картине Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

    В начале сентября в возрасте 81 года скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Попова.

    Месяцем ранее на 82-м году жизни умерла звезда цыганского театра «Ромэн» Наталья Бизева.

    В августе также ушла из жизни 71-летняя артистка балета Наталья Трубникова.

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    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия

    Стефанович назвал возможные виды американского космического оружия

    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия
    @ David Dozoretz/Space Forces Space/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Под орбитальным оружием США могут подразумевать как существующие спутники-инспекторы, так и новые системы поражения космических аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его мнению, ВСК США необходимо постоянно подтверждать свою роль в сдерживании противников и обеспечении превосходства Америки. Именно этим может объясняться признание Вашингтона в наличии орбитального оружия.

    «Министр ВВС США Трой Мейнк неслучайно именно сейчас признал наличие у Штатов оружия на орбите, позволяющего контролировать космическое пространство. Причины такого шага могут быть прежде всего внутренними», – считает Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    По мнению эксперта, военно-космическим силам США необходимо постоянно демонстрировать свою роль в сдерживании «противников» и обеспечении американского «превосходства». «Поэтому и сделано такое заявление: дескать, соответствующие средства уже развернуты», – пояснил собеседник.

    При этом, отмечает Стефанович, остается непонятно, какое именно оружие имеется в виду. «Возможно, Штаты просто «переквалифицировали» существующие спутники-инспекторы, которые обеспечивают ситуационную осведомленность об обстановке в космосе. То есть речь идет о том самом «контроле космического пространства», – предположил аналитик.

    Но есть и другой вариант. «Не исключено, что речь идет о новых системах, оснащенных средствами функционального или кинетического поражения космических аппаратов, а также их временного или постоянного выведения из строя», – добавил Стефанович.

    В любом случае, как указал эксперт, заявление Вашингтона прозвучало на фоне многолетних попыток международного сообщества не допустить гонки вооружений в космосе. Такая работа ведется на разных площадках, в том числе в ООН.

    «Обсуждаются юридически и политически обязывающие соглашения и нормы. В частности, подготовлен и доработан российско-китайский Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)», – уточнил спикер.

    Однако, по его словам, западные страны неоднократно предлагали сместить акцент с запрета оружия в космосе на нормы ответственного поведения. Параллельно обсуждался вопрос о применимости права вооруженных конфликтов к космическому пространству.

    «Все это происходило на фоне обвинений России и Китая в неких экспериментах на орбите, которые воспринимались как испытания оружия», – отметил Стефанович. Теперь, считает эксперт, остается открытым вопрос о том, к чему приведет новое заявление Вашингтона.

    «Сложно предсказать, как изменится этот нарратив: начнется ли подлинная гонка вооружений в космосе или стороны пока продолжат демонстрировать сдержанность. Но международные усилия по предотвращению вепонизации космоса уже торпедированы», – заключил собеседник.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк стал первым американским военным чиновником, открыто признавшим наличие у Вашингтона космического оружия. Однако директор Secure World Foundation Виктория Сэмсон считает маловероятным, что речь идет о кинетическом оружии: его применение создает большое количество обломков. По ее мнению, вероятнее всего, США располагают средствами радиоэлектронной борьбы космического базирования.

    При этом TWZ со ссылкой на представителя Космических сил США уточняет, что под «космическим контролем» подразумевается не только защита собственных спутников, но и возможность нарушать, ослаблять или уничтожать возможности противника с помощью кинетических и некинетических средств. «Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – уточнил собеседник издания.

    TWZ также приводит февральское заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC): «Защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи». Теперь эти слова звучат в новом свете, отмечает портал.

    «Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите», – прокомментировала произошедшее официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее оценке, действия США ставят под угрозу свободное освоение космоса всеми государствами.

    Она также отметила, что заявления Мейнка демонстрируют направленность американских международных инициатив в области космической безопасности на отвлечение внимания мирового сообщества от собственных агрессивных устремлений. Дипломат подчеркнула, что мировая общественность должна принять меры для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе.

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    16 сентября 2026, 08:20 • Новости дня
    Поведение фон дер Ляйен во время визита Карни привело к скандалу
    Поведение фон дер Ляйен во время визита Карни привело к скандалу
    @ Leonie Asendorpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действия главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен спровоцировали скандал во время визита канадского премьер-министра Марка Карни в Страсбург, пишут СМИ.

    Визит премьер-министра Канады Марка Карни в Страсбург обернулся дипломатической неразберихой из-за действий фон дер Ляйен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    По изначальному плану председатель ЕК должна была встретиться с канадским премьером во вторник, чтобы послушать его выступление перед Европарламентом. Однако она заявила о намерении пропустить мероприятие ради пресс-конференции по безопасности детей в Брюсселе.

    Европейские чиновники и депутаты оказались шокированы таким решением. После оказанного давления фон дер Ляйен в последний момент передумала и осталась в Страсбурге, а встреча с Карни была перенесена на среду.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз и Канада планируют объявить о создании стратегического альянса в сфере торговли, обороны и технологий. Цель этого союза – совместное противостояние экономическому и политическому давлению со стороны США и Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и Канада запланировали создание стратегического альянса для противостояния США и Китаю.

    В преддверии выступления Марка Карни Европарламент одобрил открытие своего представительства в Оттаве.

    Канадский премьер-министр призвал 10 европейских стран ратифицировать двустороннее торговое соглашение.

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    16 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»

    Россельхознадзор: В вакцине «Мультикан-8» нашли вирус болезни Ауески

    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ярославских образцах ветеринарного препарата «Мультикан-8» специалисты выявили смертельно опасный для собак вирус болезни Ауески, ставший причиной гибели животных, сообщили в Россельхознадзоре.

    В вакцине для собак нашли смертельный живой вирус. Специалисты обнаружили опасный патоген в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8», отобранных на территории Ярославской области.

    «В рамках проверки ФГБУ «ВГНКИ» установило наличие в образцах серии №20 вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области, живого вируса болезни Ауески», – сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.

    Эксперты ведомства подтвердили прямую связь между массовой гибелью собак и использованием этого препарата. Выяснилось, что вакцина была контаминирована чужеродным вирусом, который является смертельным для данного вида животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор потребовал уничтожить 20-ю серию препарата «Мультикан-8».

    В начале сентября ведомство начало внеплановую проверку компании-производителя «Ветбиохим».

    Глава службы Сергей Данкверт допустил отзыв лицензии у предприятия из-за грубых технологических нарушений.

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    16 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Лавров исключил возвращение России в объятия Европы

    Лавров заявил об отказе России от возвращения к прежним отношениям с Европой

    Лавров исключил возвращение России в объятия Европы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Сергей Лавров исключил возможность возвращения к прежним доверительным отношениям с европейскими странами, какие наблюдались в конце прошлого века.

    «Никаких возвратов в объятия, которые в 90-е годы, даже в конце Советского Союза происходили, больше не будет», – констатировал дипломат, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что Москва не намерена выстраивать политический курс в расчете на улучшение отношений в случае прихода к власти в Европе правой оппозиции. Он отметил, что Россия уже проходила этап, когда надеялась на приход консерваторов и реалистов.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Министерства иностранных дел России прибыл в Екатеринбург для участия в Международном фестивале молодежи.

    Ранее министр исключил возможность возвращения к прежним отношениям с западными странами.

    Дипломат также предупредил о жестком ответе в случае агрессии со стороны европейских государств.

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    16 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Лавров: Европа обманет Армению со вступлением в ЕС
    Лавров: Европа обманет Армению со вступлением в ЕС
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность, что власти Европейского союза не выполнят обещания перед правительством Никола Пашиняна относительно евроинтеграции Армении.

    Лавров выразил уверенность в том, что руководство Европейского союза не сдержит обещаний перед Арменией в вопросе евроинтеграции. Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, дипломат прокомментировал стремления правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна к сближению с Европой, передает ТАСС.

    «Если говорить об устремлениях правительства Никола Пашиняна в Евросоюз, то обмануть-то могут и наверняка, я думаю, обманут власти Евросоюза», – заявил Лавров. Он подчеркнул сомнительность перспектив вступления закавказской республики в европейское объединение.

    Глава внешнеполитического ведомства напомнил о длительном ожидании других стран. По его словам, Турция и Сербия десятилетиями стоят в очереди на присоединение к Европейскому союзу, поэтому вступление Армении в организацию выглядит маловероятным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании Еревана вступить в Евросоюз. В ответ глава МИД России Сергей Лавров предупредил республику о риске потери всех привилегий в рамках ЕАЭС.

    Позже армянские фермеры перекрыли международную автодорогу из-за невозможности сбыта урожая в Европе.

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    16 сентября 2026, 11:14 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО
    Фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский механизм экстренного реагирования на угрозы безопасности, аналогичный статье 4 договора НАТО. По словам главы ЕК, существующие институты, доктрина и процедуры принятия решений Евросоюза не успевают за новой реальностью.

    Глава Еврокомиссии выступила за создание в Евросоюзе собственного механизма экстренного реагирования на угрозы безопасности, передает РИА «Новости».

    Выступая в Европарламенте в Страсбурге, она отметила, что новая система должна стать аналогом статьи 4 Североатлантического договора.

    «Нам срочно необходимо достичь консенсуса относительно того, как реагировать на определенные инциденты, которые не достигают уровня вооруженной агрессии, но явно угрожают нашей национальной безопасности», – заявила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, пришло время для европейского чрезвычайного протокола безопасности.

    Политик сообщила о подготовке новой европейской стратегии безопасности. Эта работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. Необходимость изменений объясняется ростом числа гибридных угроз.

    Существующие институты, доктрина и процедуры принятия решений Евросоюза не успевают за новой реальностью, подчеркнула глава ЕК. Она добавила, что нынешние механизмы были созданы для другого мира, и необходимо задуматься об их соответствии современному назначению. Подготовка стратегии велась в течение 2026 года.

    Глава Еврокомиссии намеревалась предложить создание Европейского Совета безопасности.

    Весной европейские лидеры обсудили варианты коллективной обороны без участия США.

    В начале года Евросоюз приступил к разработке новой стратегии безопасности.

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    16 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров предрек очень короткую войну в случае нападения Европы
    Лавров предрек очень короткую войну в случае нападения Европы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Если Европа нападет на Россию, это будет «совсем другая война, очень короткая», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров во время выступления на Международном фестивале молодежи заявил, что Россия не имеет намерений атаковать западные государства, однако в случае агрессии со стороны Европы конфликт будет очень коротким, передает ТАСС.

    «Запад давно сделал выбор в пользу сдерживания России, мы не раз об этом говорили, в том числе через напористое, нахрапистое продвижение блока НАТО к российским границам», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Министр отметил, что европейские элиты постоянно обсуждают необходимость подготовки к противостоянию с нашей страной. При этом российское руководство, включая президента Владимира Путина, неоднократно подчеркивало, что конфронтация не является методом Москвы.

    По словам руководителя дипломатического ведомства, размещение западных военных контингентов на территории Украины будет расцениваться как прямое объявление войны. Он добавил, что попытки сохранить киевский режим путем ввода мобилизационных сил переведут противостояние из гибридного формата в открытый конфликт.

    Путин назвал бредом и враньем заявления представителей Евросоюза об угрозе со стороны России.

    Глава МИД России Сергей Лавров также заявил об отсутствии у Москвы планов воевать с европейскими странами.

    Глава МИД Лавров предупредил о риске неконвенциональной войны при попытке нападения на Россию.

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    16 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Европейцы назвали главу Еврокомиссии «Урсулой фон дер кто?»

    Опрос выявил низкий уровень узнаваемости фон дер Ляйен среди жителей ЕС

    Европейцы назвали главу Еврокомиссии «Урсулой фон дер кто?»
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Многие жители стран Европейского союза не знают, кто занимает пост председателя Еврокомиссии, и негативно оценивают работу Урсулы фон дер Ляйен.

    Опрос был проведен в трех крупных европейских государствах: Германии, Франции и Испании, передает Politico.

    Результаты показали, что деятельность председателя Еврокомиссии одобряют лишь около 20% опрошенных немцев и испанцев, а во Франции этот показатель составил всего 12%.

    Почти треть респондентов в Испании и Франции, а также 45% в Германии оценили работу главы ЕК негативно. В Германии наибольшее недовольство выразили сторонники правой партии «Альтернатива для Германии», более половины которых назвали результаты ее деятельности «очень плохими».

    Глава отдела исследований компании Public First Себ Райд отметил: «Урсула фон дер Ляйен сталкивается с теми же антиполитическими настроениями, которые лишили кресел действующих политиков по всему континенту, и ей придется усердно работать, чтобы убедить европейцев, что повестка ЕС решит их проблемы со стоимостью жизни».

    Значительная часть европейцев вообще не знает председателя ЕК. Более 20% французов, 10% испанцев и 5% немцев признались, что не слышали о ней. Ожидается, что ежегодное обращение главы Еврокомиссии вызовет слабый интерес: лишь около 10% опрошенных планируют внимательно следить за ее речью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложит создание Европейского Совета безопасности.

    За прошедший год европейское ведомство выполнило лишь треть ключевых инициатив политика.

    В оставшиеся три года полномочий председатель ЕК столкнется с шестью острыми проблемами континента.

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    16 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы

    Политолог Рар: Вражда с Россией становится долгосрочной стратегией Евросоюза

    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Элиты ЕС фиксируют утрату США прежнего стратегического интереса к Европе. На этом фоне Урсула фон дер Ляйен намерена трансформировать Евросоюз, который ранее концентрировался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава ЕК предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО.

    «Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила задачу превратить Евросоюз в более сильный и централизованный механизм управления. Она хотела бы объединить свою нынешнюю должность с постом главы Евросовета, создав влиятельный чин президента Европы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, эта должность встала бы в один ряд с главой Белого дома, совмещая политический мандат с полномочиями в сфере безопасности. Такое стремление неудивительно, ведь руководящие элиты ЕС чутко реагируют на происходящие изменения в мире и видят, что США постепенно утрачивают прежний стратегический интерес к Европе, перенося свой фокус внимания на Азию.

    «Тенденция неизбежно ведет к снижению роли НАТО в европейской политике», – подчеркнул спикер. В связи с этим, продолжил собеседник, фон дер Ляйен стремится постепенно трансформировать Евросоюз, который ранее сосредотачивался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику.

    «Образ России как врага является ключевым фактором в этой долгосрочной стратегии. ЕС должен стать самостоятельным центром силы в формирующемся многополярном мировом порядке», – считает эксперт.

    «В своих инициативах фон дер Ляйен получает поддержку со стороны крупнейших государств ЕС. При этом предполагаемые ею изменения должны сопровождаться реформированием механизмов принятия решений внутри Евросоюза. Германия особенно активно выступает за расширение принципа большинства, предполагающего отказ от нынешнего демократического консенсуса всех стран», – детализировал аналитик.

    «На практике это означает, что важнейшие государства ЕС, как ФРГ, получат максимально широкие возможности определять общий курс Евросоюза. При этом менее крупные страны рискуют оказаться в ситуации, когда их позиция будет преодолена большинством», – резюмировал Рар.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте о планах разработать новую стратегию безопасности Евросоюза. Она сообщила, что работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

    «Вместе с ростом угроз должен расти и уровень готовности Европы… У нас уже есть много инструментов, мы усиливаем работу с НАТО, но наша доктрина, институты, процесс принятия решений не поспевают за новой реальностью», – сказала глава ЕК.

    В связи с этим фон дер Ляйен предложила сформулировать европейский аналог четвертой статьи Североатлантического договора. Она отметила, что Евросоюзу необходим консенсус при реагировании на инциденты, которые не дотягивают до уровня вооруженной агрессии, но угрожают национальной безопасности.

    По ее словам, сейчас настало время для активации европейского чрезвычайного протокола безопасности для одной из стран ЕС. В этом случае другие государства объединения должны будут проводить встречи для координации общеевропейских ответных мер, чтобы сдержать эскалацию и минимизировать последствия.

    ЕС необходимо пойти дальше и создать Европейский совет безопасности, добавила фон дер Ляйен. «Мы уже обсуждали формат взаимодействия на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с участием таких партнеров, как Канада, Украина, Британия, Норвегия и других. Сейчас это особенно актуально, учитывая характер и масштабы существующих рисков», – заявила она.

    Кроме того, Брюссель планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК. Говоря об усилении противовоздушной обороны на Украине, чиновница отметила, что ЕС работает с Киевом над разработкой недорогого модульного комплекса. В основу сотрудничества ляжет проект Freya, уточнила фон дер Ляйен.

    Западная пресса назвала идеи главы ЕК «ответом» президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Как указывает Politico, различные варианты такой структуры обсуждались с 1980-х годов, но ни один из них не получил поддержки. «Идея всплыла после раскола в ЕС из-за войны в Ираке 2003 года. Она получила новый импульс в 2017 году благодаря экс-главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону, но провалилась из-за отказа Британии», – отмечает издание.

    Ранее депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Сергей Лагодинский вновь выдвинул предложение о создании совета безопасности. Он выступил за межправительственный договор, который объединил бы Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу и Британию, а также предоставил бы два места для «более мелких стран на ротационной основе», чтобы ускорить принятие решений в кризисных ситуациях.

    При этом столицы стран ЕС скептически относятся к передаче своих полномочий в области обороны новым институтам, отмечает Politico. «Кроме того, такой шаг чреват конфликтом с Североатлантическим альянсом, который неоднократно предостерегал Брюссель от дублирования миссии альянса в области безопасности», – пишет издание.

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    16 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции

    Le Figaro: С острой нехваткой топлива столкнулось 10% АЗС Франции

    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    @ Gerard Bottino/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране, пишет газета Le Figaro.

    Кризис с горючим охватил каждую десятую французскую заправку, испытывающую дефицит хотя бы одного вида нефтепродуктов, передает RT со ссылкой на газету Le Figaro. Резкий скачок стоимости бензина спровоцировал в социальных сетях призывы к протестам и блокировке средиземноморских нефтебаз.

    Пресс-секретарь правительства Франции Мод Брежон прокомментировала развитие топливного кризиса. «Ситуация становится всё более сложной в последние недели», – подчеркнула она.

    В ответ на угрозу масштабных забастовок Макрон потребовал от кабинета министров полной мобилизации. Глава государства поручил оперативно наладить поставки горючего и стабилизировать ценообразование на внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость литра дизельного топлива во Франции достигла отметки в 2,3 евро. Министр экономики страны Ролан Лескюр предупредил о длительном характере текущего топливного кризиса.

    Весной французские власти призвали Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов.

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    16 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы
    Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании нового европейского инструмента для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО.

    Евросоюз планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК, передает РИА «Новости».

    Инициатива также охватит стратегический транспорт, дозаправку в воздухе, космические и киберсистемы.

    «Эти системы имеют критическое значение, и нам нужно больше таких возможностей. Только вместе Европа обладает необходимым масштабом для их создания», – добавила председатель комиссии.

    Новый европейский инструмент стратегических возможностей будет полностью согласован с НАТО.

    Глава ЕК также отметила, что конфликт на Украине наглядно продемонстрировал важность подобных стратегических возможностей для обороны.

    Ранее фон дер Ляйен анонсировала совместную с Украиной разработку модульного комплекса противовоздушной обороны.

    Ранее украинские власти запросили у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем ПВО.

    Летом генсек НАТО Марк Рютте и фон дер Ляйен объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

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    16 сентября 2026, 16:15 • Новости дня
    Власти Казани решили увековечить память о погибшем на СВО Герое России Грунисе
    Власти Казани решили увековечить память о погибшем на СВО Герое России Грунисе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Казани увековечат память погибшего в ходе спецоперации генерал-майора Антона Груниса, установив мемориальную доску на доме, где он проживал, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

    В пресс-службе главы Татарстана уточнили, что сейчас специалисты устанавливают точный адрес проживания военнослужащего, передает ТАСС. «Сейчас устанавливается его место проживания, когда он находился в Казани, для того, чтобы на этом доме установить памятную табличку. А также будет внесено предложение по наименованию либо улицы, либо школы его именем», – сообщили в ведомстве.

    В музее Суворовского училища, выпускником которого был генерал-майор, уже создан посвященный ему уголок. Экспозицию планируют расширить новыми материалами. Звание Героя России командиру 4-й мотострелковой бригады присвоили 28 августа 2026 года после освобождения Константиновки.

    Напомним, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов подтвердил гибель генерал-майора Антона Груниса.

    Военный эксперт Борис Рожин отметил важную роль офицера при быстром освобождении Константиновки.

    Президенту России Владимиру Путину показали кадры контроля узлов обороны ВСУ в этом городе.

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