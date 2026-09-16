Tекст: Вера Басилая

Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, Стивен Сигал поделился воспоминаниями о путешествиях по стране, передает РИА «Новости».

По словам артиста, российский лидер посодействовал организации его поездок по регионам.

«Давно президент Путин сказал: «Насколько хорошо ты знаком с Россией?». И на тот момент я не так много путешествовал по России. И я сказал, что сделаю нечто особое – я возьму самолет с командой и буду путешествовать по России, чтобы ее лучше узнать», – рассказал Стивен Сигал.

Актер добавил, что Владимир Путин оказал ему помощь, благодаря чему удалось увидеть огромную часть страны. Своим любимым регионом артист назвал Дальний Восток, отметив, что оттуда происходят его родственники по отцовской линии.

Кроме того, Стивен Сигал выразил восхищение Владимиром Путиным, назвав его величайшим мировым лидером. Он подчеркнул, что глава государства с уважением относится ко всем религиям в стране, требуя лишь соблюдения личных границ граждан.

Фестиваль в Екатеринбурге продлится до 17 сентября, собрав 10 тыс. участников из 191 страны.

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