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    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

    24 комментария
    16 сентября 2026, 10:10 • Новости дня

    Сигал назвал Путина величайшим мировым лидером

    Tекст: Вера Басилая

    Американский актер Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером и рассказал о помощи президента в знакомстве с регионами России.

    Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, Стивен Сигал поделился воспоминаниями о путешествиях по стране, передает РИА «Новости».

    По словам артиста, российский лидер посодействовал организации его поездок по регионам.

    «Давно президент Путин сказал: «Насколько хорошо ты знаком с Россией?». И на тот момент я не так много путешествовал по России. И я сказал, что сделаю нечто особое – я возьму самолет с командой и буду путешествовать по России, чтобы ее лучше узнать», – рассказал Стивен Сигал.

    Актер добавил, что Владимир Путин оказал ему помощь, благодаря чему удалось увидеть огромную часть страны. Своим любимым регионом артист назвал Дальний Восток, отметив, что оттуда происходят его родственники по отцовской линии.

    Кроме того, Стивен Сигал выразил восхищение Владимиром Путиным, назвав его величайшим мировым лидером. Он подчеркнул, что глава государства с уважением относится ко всем религиям в стране, требуя лишь соблюдения личных границ граждан.

    Фестиваль в Екатеринбурге продлится до 17 сентября, собрав 10 тыс. участников из 191 страны.

    Американский актер Стивен Сигал заявил о следовании России по пути правды.

    Ранее артист высоко оценил управленческие качества Владимира Путина на международной арене.

    Сигал полностью исключил вероятность капитуляции страны перед лицом внешней угрозы.

    13 сентября 2026, 17:49 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи

    «Давайте вместе менять мир!»: Путин поприветствовал участников МФМ-2026

    Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников проходящего в Екатеринбурге Международного фестиваля молодежи и призвал их к совместному строительству справедливого будущего, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Рад приветствовать участников и гостей Международного фестиваля молодежи», – приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

    Российский лидер напомнил, что Екатеринбург находится на стыке Европы и Азии.

    «На уральской земле веками рождались идеи, которые меняли нашу страну к лучшему. Первые заводы, первая в России промышленная революция, многие сотни современных научных прорывов. Где, как не здесь – в одном из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России, – молодым лидерам разных стран обсуждать то, как меняется наша жизнь с приходом новых технологий, каким должен быть мир будущего», – заявил глава государства.

    Президент отметил важность дружбы и согласия между народами. «В русском языке есть одна особенность: слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время «мир» – это планета: человечество, все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России, в наших решениях, действиях. Если мы дружим, то крепко и надолго. Если живем по-соседски, то хотим, чтобы всё было по справедливости и с уважением друг к другу», – добавил он.

    Он подчеркнул, что Россия выступает за равный доступ всех людей к образованию, медицине и новейшим технологиям независимо от их гражданства и финансового положения.

    В завершение обращения Владимир Путин выразил уверенность в успехе молодого поколения. Он пригласил иностранную молодежь присоединяться к российским проектам для построения нового открытого мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

    В августе организаторы завершили отбор десяти тысяч участников из 191 страны мира. Масштабное мероприятие стартовало в уральской столице 11 сентября.

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    13 сентября 2026, 13:40 • Новости дня
    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог Ткаченко: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга
    @ Alexander Kazakov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    БРИКС на деле демонстрирует истинное стремление к командным принципам решения глобальных проблем. Организация ценит открытый и прямой диалог суверенных держав, что и привлекает иные страны Глобального Юга, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация.

    «БРИКС изначально задумывался как альянс суверенных держав. Объединение формировалось в тот период, когда на международной арене начали активно обсуждать склонность западных государств навязывать всем и каждому свою волю. Собственно, организация и рассматривалась как возможность снизить зависимость со стороны вестернизированных институтов», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Однако впоследствии, когда БРИКС заметно окреп, акцент в его деятельности сместился в сторону налаживания взаимовыгодного сотрудничества внутри самого объединения. Тем не менее прозвучавшие призывы к проведению независимого курса и организации коллегиальных методов решения глобальных проблем возвращают организацию к ее изначальному посылу», – акцентирует собеседник.

    «То есть БРИКС берет курс на становление своеобразной ООН для государств Глобального Юга. Объединение поддерживает стремление развивающихся стран выстраивать самостоятельную политику и готово предлагать им поддержку в виде расширения возможностей донесения собственной позиции на международной арене», – рассуждает эксперт.

    «Что особенно важно – риторика БРИКС о равноправии государств не является пустыми словами. Это отражение осознанного курса, который поддерживают все члены организации. Китай, например, выступил инициатором наращивания сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ) между странами Глобального Юга. И несмотря на значимый отрыв в этой области от других членов объединения, Пекин выступает за истинно партнерский диалог», – уточняет он.

    «Например, Китай настаивает на том, что разработки в сфере ИИ должны создаваться на основе принципа открытого кода. Это разительно отличный подход от тех же США. Соответственно, БРИКС и его члены не словом, а делом показывают, что в рамках организации создается пространство не конкуренции, но созидания», – заключил Ткаченко.

    Напомним, в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация. Как сообщает Hindustan Times, итоговый документ был принят единогласно. В нем, в частности, зафиксирован призыв к консолидации международных усилий, направленных на дипломатию и меры по предотвращению конфликтов, включая устранение их коренных причин.

    В рамках саммита Владимир Путин также заявил о растущей привлекательности базовых ценностей БРИКС для многих стран мира. К ним относятся проведение независимого курса и стремление к коллегиальному решению мировых проблем с опорой на международное право и Устав ООН. Президент подчеркнул, что внимание со стороны международного сообщества к объединению продолжает расти.

    В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин представил ключевые приоритеты организации, передает Синьхуа. Он отметил ускорение глобальных перемен, рост влияния Глобального Юга и призвал страны БРИКС взять историческую инициативу, сплотить развивающиеся государства и сыграть стабилизирующую роль в международных делах.

    Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совместной защиты международного правопорядка, суверенного равенства государств, отказа от двойных стандартов и укрепления роли ООН. Он поддержал реформу многосторонних институтов, в том числе Всемирной торговой организации, модернизацию мировой финансовой архитектуры и реализацию Повестки ООН до 2030 года, а также предложил ускорить выработку глобальных правил по управлению искусственным интеллектом и климатической повестке.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    15 сентября 2026, 21:08 • Новости дня
    Стивен Сигал выиграл красную шапку-ушанку на МФМ в Екатеринбурге
    Стивен Сигал выиграл красную шапку-ушанку на МФМ в Екатеринбурге
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский актер Стивен Сигал успешно сыграл в игровой автомат на Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге и выиграл красную шапку-ушанку.

    Сигал посетил стенд Россотрудничества «Россия с тобой» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, передает РИА «Новости». Там он ознакомился с офисом, собирающим идеи проектов со всего мира, и пообщался с участниками мероприятия.

    На площадке актер также сделал фотографию в нейрозеркале. После этого он решил испытать удачу в игровом автомате, где успешно выиграл красную шапку-ушанку. Зрители поддержали его аплодисментами, а сам приз артист забрал с собой.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ожидается, что в нем примут участие десять тыс. человек из 191 страны мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 сентября в Екатеринбурге стартовал масштабный Международный фестиваль молодежи.

    Ранее Стивен Сигал заявил о гордости быть русским и жить в России.

    Американский актер также раскритиковал голливудских режиссеров за стереотипный образ плохих русских в кино.

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    13 сентября 2026, 21:30 • Новости дня
    Подаренный Майклом Джексоном матери Rolls-Royce выставили на продажу

    Tекст: Катерина Туманова

    В Соединенных Штатах на продажу в салоне Monza car выставили автомобиль Rolls-Royce Silver Spur, который певец Майкл Джексон подарил своей матери Кэтрин.

    Калифорнийский дилер Monza Car сообщил, что этот автомобиль был приобретен Майклом Джексоном и его братьями и сестрами в 1984 году в качестве подарка ко Дню матери.

    Нынешний владелец приобрел машину в 1999 году. В комплекте есть все документы, подтверждающие историю автомобиля, а также именной номерной знак в рамке, который дети Джексоны подарили своей матери Кэтрин.

    Машина в безупречном состоянии, на ходу, едет отлично. Транспортное средство оценено в 49 тыс. 35 долларов.

    «Изначально на автомобиле был установлен номерной знак BWLYM, в котором хранилась история этой машины. Буквы на знаке символизировали любовь и уважение детей Джексонов к своей матери: эти буквы расшифровывались как инициалы фразы: «Because We Love You, Mother» («Потому что мы любим тебя, мама»)», – сказано в карточке товара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, носок Майкла Джексона в 2025 году продали во Франции за 6,2 тыс. евро, а белую перчатку в 2020 году – за более 104 тыс. долларов.Дочь Майкла Джексона

    рассказала о первой встрече с матерью.


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    13 сентября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент ЮАР обсудил с Путиным ситуацию на Украине

    Президент ЮАР Рамафоса обсудил с Путиным ситуацию на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным конфликт на Украине на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

    В ходе двусторонних переговоров с российским лидером обсуждались торговые и инвестиционные отношения двух стран, передает РИА «Новости».

    «На двусторонней встрече с президентом Путиным мы затронули целый ряд вопросов, в том числе торговые и инвестиционные отношения между нашими странами. Мы также обсудили украинский вопрос», – сообщил Сирил Рамафоса.

    Политик отметил, что на него произвело большое впечатление желание Владимира Путина урегулировать кризис. Российский президент рассказал о процессах достижения мира с участием разных сторон.

    Рамафоса добавил, что конфликт напрямую влияет на жизнь Южной Африки из-за роста цен на зерно и удобрения, которые поставляются с Украины. Он выразил надежду на скорейшее завершение боевых действий, так как это сказывается на стоимости жизни людей на континенте.

    «Чем скорее завершится война, тем лучше, поскольку это сказывается на стоимости жизни людей в Африке, в частности в Южной Африке», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и ЮАР провели двусторонние переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Владимир Путин сообщил об успешном развитии двусторонних отношений между странами.

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    15 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    Каллас выразила готовность поговорить с Путиным по телефону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила готовность ответить на гипотетический телефонный звонок президента России Владимира Путина, несмотря на разногласия сторон.

    «Конечно, я буду разговаривать, если появится такая возможность», – сказала она в интервью финской телерадиокомпании Yle, передает РИА «Новости». При этом политик подчеркнула, что выступает против начала диалога с российской стороной на условиях Москвы.

    По ее мнению, переговорный процесс не должен диктоваться требованиями, выдвигаемыми руководством России.

    В мае глава евродипломатии выразила готовность вести переговоры с Россией.

    Позже политик потребовала от Москвы уступок перед началом диалога.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность контактов Москвы с Каей Каллас.

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    13 сентября 2026, 13:07 • Новости дня
    Путин отметил вклад Розенбаума в реализацию благотворительных инициатив

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста Александра Розенбаума с 75-летним юбилеем, особо отметив его активную благотворительную деятельность, сообщила пресс-служба Кремля.

    Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. В обращении отмечается значимый вклад артиста в реализацию востребованных гуманитарных и благотворительных инициатив.

    «Вы всегда работаете вдохновенно, дарите слушателям тепло души и сердца. Благодаря особой, доверительной манере исполнения, ваши талантливые песни пользуются заслуженной популярностью у слушателей разных поколений», – подчеркнул российский лидер.

    Президент также пожелал народному артисту крепкого здоровья, а также успехов в делах и новых начинаниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент направил поздравительную телеграмму Олегу Газманову по случаю 75-летия.

    В прошлом году Александр Розенбаум отметил значимость работы военных врачей на передовой.

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    13 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков сообщил о скорой внутрироссийской поездке Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в скором времени планирует совершить рабочую поездку по российским регионам.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал планы президента посетить один из субъектов Федерации, передает ТАСС.

    «В следующий раз мы с вами будем путешествовать по России, по российским регионам. Будем вас информировать дополнительно», – отметил представитель Кремля, отвечая на вопросы представителей СМИ в Нью-Дели.

    Точные сроки и конкретное место назначения пока не раскрываются. Однако представитель Кремля подчеркнул, что поездка состоится уже скоро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Дмитрий Песков анонсировал визит главы государства в Индию на саммит БРИКС.

    До этого президент завершил длительную поездку на Восточный экономический форум.

    В конце августа Владимир Путин посетил с рабочим визитом Нижний Новгород.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Новости дня
    Путин кратко рассказал Моди о ситуации на Украине

    Песков: Путин кратко рассказал Моди о ситуации на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нью-Дели кратко проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о текущей ситуации в рамках украинского конфликта.

    Песков сообщил журналистам, что российский лидер поделился актуальной информацией с премьером Индии в ходе визита в Нью-Дели, передает ТАСС.

    «Кто-то более знаком, кто-то менее знаком. С кем президент встречается – у него есть возможность объяснить, кратко пояснить, как обстоят дела», – ответил представитель Кремля на вопрос об осведомленности лидеров стран БРИКС о ходе специальной военной операции.

    По словам Пескова, президент сделал небольшое обновление информации для своего коллеги. При этом он уточнил, что детально пересказывать итоги встречи с американскими эмиссарами не было времени, поэтому рассказ ограничился кратким описанием ситуации «на полях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о движении страны по пути завершения украинского конфликта.

    Ранее российский лидер поделился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди итогами беседы со спецпосланником президента США.

    В свою очередь индийская сторона поддержала усилия Москвы по мирному урегулированию и переговорному процессу.

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    14 сентября 2026, 22:35 • Новости дня
    Умер один из основателей ВИА «Поющие гитары» Евгений Броневицкий

    Tекст: Вера Басилая

    Советский и российский музыкант Евгений Броневицкий, стоявший у истоков создания популярного вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары», скончался на 82-м году жизни.

    О смерти 81-летнего советского и российского музыканта Евгения Броневицкого сообщила Илона Броневицкая, передает ТАСС.

    «Умер Евгений Александрович. Так горько», – поделилась собеседница агентства.

    Евгений Броневицкий родился 30 июня 1945 года в Ленинграде. Музыкант обрел наибольшую популярность как бас-гитарист и вокалист известного вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары».

    В июле скончался один из создателей легендарного вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич. Месяцем ранее от остановки сердца умерла советская певица Валентина Игнатьева. В феврале из жизни ушел основатель челябинского вокально-инструментального ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп.

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    13 сентября 2026, 11:39 • Новости дня
    Путин завершил трехдневный визит в Индию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин вылетел на родину после окончания рабочего визита в Индию и участия в международных мероприятиях.

    Глава государства покинул международный аэропорт Нью-Дели, передает РИА «Новости».

    Перед посадкой на борт правительственного самолета политик поднялся по трапу и на прощание помахал рукой провожающим официальным лицам.

    Российский лидер находился с рабочим визитом в Индии с 11 по 13 сентября. Во время поездки он принял участие в саммите БРИКС, а также успешно провел серию важных двусторонних встреч на полях международного форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 сентября президент России прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС.

    В ходе поездки российский лидер выразил благодарность премьер-министру Индии Нарендре Моди за теплый прием.

    В заключительный день визита глава государства принял участие в расширенном заседании формата БРИКС+.

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    15 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин разрешил сделки с акциями иностранцев в «Удоканской меди»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее совершать сделки с акциями компании «Удоканская медь», принадлежащими резидентам из недружественных стран.

    Соответствующий документ размещен на портале правовых актов. «В соответствии с пунктом 5 Указа Президента... разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества «Холдинговая компания «Удоканская медь», – отмечается в распоряжении.

    Для этих действий не требуется получение иных предусмотренных российским законодательством согласований. Указ от августа 2022 года запрещает сделки с активами лиц из недружественных стран в стратегических предприятиях и компаниях-недропользователях, передает РИА «Новости». Подобные операции возможны исключительно по специальному разрешению главы государства.

    «Удоканская медь» осваивает крупнейшее в стране одноименное месторождение в Забайкалье с ресурсами 26,7 млн тонн. Предприятие входит в структуру холдинга USM. Осенью 2023 года суд исключил иностранных участников из этого холдинга, после чего президент одобрил операции с его долями.

    В июне текущего года президент России Владимир Путин разрешил отечественной компании «НордЛайн» приобрести долю TotalEnergies в проекте «Арктик СПГ 2».

    В январе прошлого года глава государства одобрил сделку по покупке компанией «Балчуг капитал» всех долей ООО «Голдман Сакс Банк»

    В декабре 2024 года российский лидер согласовал проведение операций с акциями «Роснефти».

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    14 сентября 2026, 15:44 • Новости дня
    На МФМ в Екатеринбурге представили мерч с цитатой Путина
    На МФМ в Екатеринбурге представили мерч с цитатой Путина
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге участникам предложили мерч с цитатой президента России Владимира Путина о многонациональном народе России.

    Участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге могут получить уникальные футболки и лонгсливы на стенде «Народного фронта», передает РИА «Новости». На одежду нанесена надпись, отсылающая к известному высказыванию президента России.

    Для получения мерча необходимо успешно пройти квест из пяти этапов. Испытания включают дрон-лабиринт, гонки беспилотников, компьютерную симуляцию, битву роботов и самостоятельную сборку дрона. Победителям предлагают на выбор лонгслив или бутылку.

    Подобные слова Путин произнес на заседании Совета безопасности 3 марта 2022 года. «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин… Всех из более чем трехсот национальных групп и этнических групп России просто невозможно перечислить – думаю, вы меня понимаете, – но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России», – сказал президент.

    Фестиваль проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В масштабном мероприятии принимают участие 10 тыс. человек из 191 страны.

    Напомним, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге.

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников этого мероприятия.

    Событие объединило 10 тыс. человек из 191 страны.

    Комментарии (2)
    14 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Юбилейный концерт Долиной в Петербурге отменили

    Юбилейный концерт Ларисы Долиной в Петербурге отменили

    Юбилейный концерт Долиной в Петербурге отменили
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юбилейное выступление Ларисы Долиной в Петербурге, ранее перенесенное с февраля на ноябрь, отменили, сообщила пресс-служба БКЗ «Октябрьский».

    Именно на этой площадке должно было пройти мероприятие, передает ТАСС. «Лариса Долина. Юбилей в кругу друзей – отмена концерта. Уважаемые зрители, возврат билетов осуществляется по месту приобретения», – говорится в сообщении на сайте концертного зала.

    Изначально выступление Долиной планировалось на февраль, однако в январе стало известно о его переносе на ноябрь. Директор певицы Сергей Пудовкин тогда объяснял это изменениями в гастрольном графике артистки. Ожидалось, что на юбилейном вечере вместе с ней выступят известные музыканты и коллеги по эстраде.

    Напомним, организаторы перенесли петербургское выступление артистки на 15 ноября.

    Ранее представители площадок отложили концерты певицы в Обнинске и Брянске.

    В начале года из-за низких продаж билетов сорвался юбилейный вечер Ларисы Долиной в Москве.

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    15 сентября 2026, 02:51 • Новости дня
    Ким Чен Ын направил Путину ответную телеграмму и заявил о вере в победу России

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю 78-й годовщины основания КНДР.

    «Сегодня обе страны и народы КНДР и РФ в суровых вихрях истории укрепляют доверие и сплоченность, совместно защищают справедливость и мир, продолжая вписывать новые страницы в великую историю союза», – приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

    Он подтвердил неизменность воли правительства страны расширять и углублять сотрудничество с Россией. Он выразил твердую уверенность в победе России в войне за защиту интересов безопасности страны и международной справедливости, передает ТАСС.

    Ким Чен Ын пообещал неизменно поддерживать российский народ и пожелал России победы и славы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин направил главе КНДР поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул добрососедские отношения между странами и готовность к взаимопомощи.

    Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту, которому присвоили имя офицера Красной армии Якова Новиченко.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с КНДР.

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