Биржевые цены на газ в Европе приблизились к тысяче долларов

Стоимость газа на европейских биржах выросла на 3%

Tекст: Мария Иванова

Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торговую сессию с отметки 972,3 доллара за тысячу кубометров, что означает рост на 1,8%, передает РИА «Новости».

К 9:16 по московскому времени котировки достигли 981,8 доллара, увеличившись на 2,8% по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня, составлявшей 955,5 доллара.

Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов за тысячу кубометров. Последующее снижение сменилось новым ростом в текущем году на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В марте средние цены увеличились почти на 60% к февралю, превысив 600 долларов.

В июле стоимость газа выросла на 20%, составив в среднем 637,5 доллара, а в августе поднялась еще на 17%, до 745,4 доллара. В ходе августовских торгов цена впервые за пять месяцев превысила 800 долларов, в начале сентября пробила отметку в 900 долларов, а недавно кратковременно превышала 1000 долларов. Эксперты не исключают, что зимой цены могут подняться выше 1200 долларов из-за сложностей с заполнением хранилищ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стоимость газа в Европе превысила отметку в 1000 долларов.

Утром во вторник биржевые цены опустились до 986 долларов. К середине сессии вторника октябрьские фьючерсы упали до 954 долларов за тысячу кубометров.