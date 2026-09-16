Москвич через суд потребовал добавить кресты на витражи метро

Москвич подал иск к наследнице Церетели из-за витражей в метро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Православный христианин Сергей Воронов обратился в суд с требованием разместить кресты на куполах храмов, изображенных на 12 витражах авторства Зураба Церетели, передает РИА «Новости». Панно украшают столичную станцию метро «Трубная».

Истец ссылается на вступивший в прошлом году закон о защите религиозных символов, который запрещает использование изображений культовых сооружений без соответствующих знаков – крестов, полумесяцев или звезд Давида. Иск направлен к наследнице художника Елене Церетели и руководству столичной подземки.

Ранее ГУП «Московский метрополитен» ответило москвичу, что не имеет права вносить изменения в произведения искусства без согласия правообладателей. Письмо дочери скульптора осталось без ответа. Теперь Воронов требует обязать ответчиков добавить кресты на витражи и выплатить ему компенсацию морального вреда в размере одного рубля.

По данным открытых источников, пассажиры метро с момента открытия станции в 2007 году самостоятельно прикрепляют нательные крестики в выемки мозаики или дорисовывают недостающие символы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года депутаты Госдумы утвердили закон об ограничении использования изображений культовых зданий без религиозных символов.

Позже Русская православная церковь запретила размещать кресты на напольных коврах храмов.

До этого представители духовенства потребовали разобраться с публикацией картинки храма Василия Блаженного с полумесяцами.