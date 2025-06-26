Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.2 комментария
В РПЦ потребовали разобраться с изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов
Публикация сообщества «Московские мусульмане» во «ВКонтакте» с изображением храма Василия Блаженного вызвала резкую реакцию в РПЦ из-за замены крестов на полумесяцы.
Митрополит Леонид резко осудил размещение в группе «Московские мусульмане» изображения собора Покрова Божией Матери с полумесяцами вместо крестов, следует из сообщения священника в Telegram-канале.
«Послушайте, всему есть предел. И, вероятно, этот предел мы упустили, когда на храме Василия Блаженного появились полумесяцы. Органам правопорядка, надеюсь, все видно», – написал митрополит.
По его словам, «Иоанн Грозный переворачивается в гробу, наблюдая, как храм Покрова Божией Матери, построенный по его указу в честь победы над Казанским ханством в XVI веке, превращается, глумливыми рисунками в символ поражения».
Митрополит выразил надежду на реакцию правоохранительных органов на подобные действия.
Он обратил внимание на «нравственные» сообщения в сообществе, где было опубликовано изображение храма с полумесяцами.
Ранее в СПЧ подвергли критике политику непрекращающегося «крестопада» с изображений православных храмов.