Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Путин вручил патриарху Иерусалимскому орден Дружбы
Путин в Кремле вручил патриарху Иерусалимскому Феофилу III орден Дружбы
Президент России Владимир Путин в Кремле вручил орден Дружбы патриарху Иерусалимскому Феофилу III.
«Для меня большая честь вручить вам этот орден», – заявил Путин, передает ТАСС. Президент подписал указ о награждении патриарха Иерусалимского Феофила III орденом Дружбы за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и духовных связей с Россией в конце прошлого года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Кремля своевременно проинформировать общественность о возможной встрече главы государства с патриархами.
На прошлой неделе Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина орденом «За доблестный труд».