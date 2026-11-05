Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Путин поручил защитить молодежь и пенсионеров от финансовых угроз
Президент Владимир Путин заявил о необходимости защитить молодежь и людей старшего поколения от угроз в сфере финансовой безопасности.
Путин поручил активно заниматься вопросами финансового просвещения населения, передает РИА «Новости». «Задача – защитить людей, оградить молодых людей, оградить молодежь, да и старшее поколение от угроз, купированием которых вы занимаетесь», – сказал Путин.
Российский лидер добавил, что для повышения финансовой грамотности граждан следует использовать доступные и понятные методики, в том числе проводить международные профильные олимпиады.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин оценил работу Росфинмониторинга по предотвращению хищений бюджетных средств.
Владимир Путин заявил о необходимости использования инструментов финансовой разведки и технологий искусственного интеллекта.