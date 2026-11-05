Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Венесуэла арендовала у Турции две плавучие электростанции
Венесуэла арендовала турецкие плавучие электростанции на 200 мегаватт
Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о заключении соглашения с турецкой компанией Karpowership об аренде двух плавучих электрогенерирующих барж.
Договоренности между энергетической корпорацией Corpoelec и турецкой стороной позволят увеличить мощность энергетической системы страны на 200 мегаватт, передает ТАСС.
Использование электрогенерирующих барж направлено на улучшение и стабилизацию электроснабжения штата Сулия на западе Венесуэлы. Этот регион регулярно страдает от скачков напряжения и веерных отключений электричества.
Соглашение с крупнейшим оператором флота плавучих электростанций должно содействовать увеличению генерирующих мощностей для удовлетворения потребностей населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россия и Индонезия заключили соглашение о строительстве плавучей АЭС.
Летом уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о заключении сделки с США на разработку 17 стратегических нефтяных месторождений.
В апреле турецкую плавучую электростанцию направили для поддержки энергосистемы Кубы.