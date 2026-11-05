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    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

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    5 ноября 2026, 21:12 • Новости дня

    Венесуэла арендовала у Турции две плавучие электростанции

    Венесуэла арендовала турецкие плавучие электростанции на 200 мегаватт

    Tекст: Ольга Иванова

    Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о заключении соглашения с турецкой компанией Karpowership об аренде двух плавучих электрогенерирующих барж.

    Договоренности между энергетической корпорацией Corpoelec и турецкой стороной позволят увеличить мощность энергетической системы страны на 200 мегаватт, передает ТАСС.

    Использование электрогенерирующих барж направлено на улучшение и стабилизацию электроснабжения штата Сулия на западе Венесуэлы. Этот регион регулярно страдает от скачков напряжения и веерных отключений электричества.

    Соглашение с крупнейшим оператором флота плавучих электростанций должно содействовать увеличению генерирующих мощностей для удовлетворения потребностей населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россия и Индонезия заключили соглашение о строительстве плавучей АЭС.

    Летом уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о заключении сделки с США на разработку 17 стратегических нефтяных месторождений.

    В апреле турецкую плавучую электростанцию направили для поддержки энергосистемы Кубы.

    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали

    В ночных клубах Анкары задержали 34 россиянки за нарушение морали

    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские дипломаты принимают меры для обеспечения консульского доступа к 34 гражданкам России, которые были задержаны турецкой полицией в ходе рейдов по ночным клубам Анкары, сообщили в российском посольстве в этой стране.

    Задержание произошло 23 октября в результате полицейских рейдов в ночных клубах «Максим», «Хавана» и «Фолибержер». Турецкие власти обвинили 34 гражданки России в нарушении морали и общественной безопасности, цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

    «По поступающим данным, мобильные телефоны изъяты, но предоставлена возможность держать связь с родственниками по стационарному телефону. В предстоящий период планируется заседание суда, по итогам которого будет принято решение об их дальнейшей судьбе», – добавили в пресс-службе дипмиссии.

    В настоящее время россиянки находятся в депортационном центре «Акюрт» в Анкаре, их интересы представляет турецкий адвокат. Российское посольство предпринимает меры для прояснения причин ареста и условий их содержания, а также обещает оказать соотечественницам необходимую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генеральное консульство в Стамбуле анонсировало высылку на родину двоих задержанных турецкой полицией граждан России. В 2024 году посольство России в Тунисе сообщило о содержании под стражей 11 туристов без выдвижения обвинений.

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    5 ноября 2026, 19:31 • Новости дня
    Неизвестный застрелил семь человек в Турции

    IHA: В турецкой провинции Афьонкарахисар неизвестный застрелил семь человек

    Неизвестный застрелил семь человек в Турции
    @ Depo Photos/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами вооруженного нападения в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар стали семь человек, преступник скрылся на автомобиле.

    Тела пяти человек с огнестрельными ранениями нашли в двух автомобилях в деревнях Аязини и Кыйыр, передает ТАСС со ссылкой на агентство IHA. В ходе расследования выяснилось, что после этого убийца направился в другое место, где из помпового ружья застрелил еще двоих.

    Известно, что злоумышленник прибыл из другого города. Он скрылся на автомобиле красного цвета в направлении провинции Кютахья. Силы безопасности в соседних регионах приведены в состояние повышенной готовности.

    Жандармерия перекрыла въезды и выезды в населенных пунктах, где были совершены убийства. Власти проводят масштабную операцию по розыску и задержанию преступника, мотивы которого пока неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в испанском муниципалитете Эль-Эхидо неизвестный застрелил двух человек и тяжело ранил еще четверых. До этого двое вооруженных мужчин застрелили владельца бара и посетителя в испанской Севилье.

    В апреле прошлого года неизвестные открыли огонь по жителю Назрановского района Ингушетии и скрылись на автомобиле без номеров.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 09:22 • Новости дня
    Задержанные в Турции россиянки могли стать жертвами обмана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские гражданки, задержанные в Турции по обвинению в нарушении морали, могли оказаться жертвами обмана при трудоустройстве или международной преступной группировки, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах задержанные оказались в ночных клубах Анкары, а также подверглись ли они обману или вовлечению в преступную деятельность, сказал собеседник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские дипломаты сообщили о задержании 34 гражданок России в ночных клубах Анкары. Источник сообщил о решении турецких властей депортировать задержанных по обвинению в нарушении морали россиянок. Задержанные россиянки работали танцовщицами в клубах.

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    3 ноября 2026, 21:29 • Новости дня
    После двух голов Батракова за «Галатасарай» на стадионе включили «Калинку»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Русская народная песня «Калинка» прозвучала после каждого из двух голов российского полузащитника Алексея Батракова в матче футбольной Лиги чемпионов с немецким «Штутгартом».

    Встреча четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов проходит во вторник в Стамбуле. Российский футболист Алексей Батраков открыл счет на 11-й минуте, а на 15-й удвоил преимущество «Галатасарая», оформив свой первый дубль за турецкую команду, передает РИА «Новости».

    После обоих голов Батракова на стадионе включили «Калинку».

    Россиянин перешел в «Галатасарай» 20 августа из московского «Локомотива», подписав контракт на пять лет. На счету Батракова стало пять голов в 12 матчах за новую команду во всех турнирах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Батраков стал первым с 2011 года россиянином, забившим гол в ворота испанской «Барселоны» в еврокубках.

    В сентябре полузащитник попал в окончательную заявку сборной России на осеннюю серию товарищеских матчей.

    В августе стамбульский клуб согласовал покупку Батракова за 25 млн евро.

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    3 ноября 2026, 17:06 • Новости дня
    Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в турецкой провинции Конья

    Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции не оказалось граждан России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российских граждан нет среди пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса в турецкой провинции Конья, сообщило посольство России в Анкаре.

    Авария с участием пассажирского автобуса произошла ранним утром во вторник в районе Бейшехира, сообщает посольство России в Турции в Telegram-канале. «По предварительной информации местных правоохранительных органов, среди пострадавших российских граждан нет. Обращений на телефон для экстренной связи посольства не поступало», – заявили в дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате ДТП с междугородним пассажирским автобусом в турецкой провинции Конья пострадали 45 человек.

    В конце весны посольство России в Турции сообщило о 19-летней россиянке среди раненых при столкновении пассажирского автобуса.

    В мае на западе Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 46 человек.

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    4 ноября 2026, 18:49 • Новости дня
    Задержанные в Турции россиянки работали танцовщицами в клубах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские гражданки, задержанные в Анкаре, работали там танцовщицами в ночных клубах, сообщают Telegram-каналы.

    Среди 34 задержанных – 27-летняя девушка из Новосибирска и 25-летняя уроженка Иркутска, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

    Они трудились в клубе «Фолибержер». По данным канала, одна из девушек поехала на заработки в Турцию в третий раз, заключая контракт на полгода. Танцовщиц возили в клубы с охраной.

    Ожидается, что задержанных депортируют в Россию через неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду турецкая полиция задержала 34 россиянки в ходе рейдов по ночным клубам Анкары.

    Позже турецкий суд постановил депортировать девушек, обвиненных в нарушении морали.

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    4 ноября 2026, 13:56 • Новости дня
    Турецкий суд постановил депортировать задержанных в Анкаре россиянок

    Суд в Турции решил выслать задержанных за нарушение морали россиянок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшее время власти Турции вышлют из страны задержанных в Анкаре по обвинению в нарушении морали гражданок России, сообщил источник в правоохранительных органах страны.

    Суд в Турции принял решение о скорой депортации россиянок, которые были задержаны в Анкаре, сказал собеседник РИА «Новости».

    Он добавил, что депортировать планируется всех задержанных иностранцев, включая граждан России. Это произойдет после соответствующего судебного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские дипломаты начали принимать меры для обеспечения консульского доступа к 34 задержанным в ночных клубах Анкары гражданкам России.

    Летом Генконсульство России в Стамбуле подтвердило задержание двух российских туристов после инцидента в соборе Айя-София.

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    4 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    МИД Турции отверг доклад Еврокомиссии и обвинил ЕС в двойных стандартах

    Анкара обвинила Еврокомиссию в двойных стандартах из-за доклада по Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Турция отвергла обвинения Еврокомиссии в нарушении прав человека и раскритиковала Евросоюз за двойные стандарты, говорится в заявлении турецкого МИД.

    «Подготовленный Еврокомиссией доклад о нашей стране в рамках пакета документов о расширении ЕС на 2026 год в очередной раз демонстрирует предвзятое и несправедливое отношение Евросоюза к Турции», – заявили в министерстве.

    В ведомстве подчеркнули, что позиция ЕС по кипрскому вопросу и поддержке Греции противоречит международному праву и препятствует урегулированию конфликта, передает ТАСС.

    Кроме того, в Анкаре назвали не имеющими юридической силы положения документа о меморандуме между Турцией и Ливией.

    При этом турецкая сторона приветствовала выводы Еврокомиссии о прогрессе страны в экономике и ее роли в обеспечении безопасности цепочек поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море.

    В июле Анкара резко осудила резолюцию Европарламента по Кипру.

    В июне министр юстиции Турции Акын Гюрлек назвал посвященный ситуации в стране доклад Европейского парламента попыткой диктовать условия суверенному государству.

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    5 ноября 2026, 01:56 • Новости дня
    Косачев объяснил причину похищения Мадуро американцами

    Косачев заявил о похищении Мадуро американцами ради нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро для установления контроля над страной и ее нефтяными запасами, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

    «Понятно, что его похищали не ради того, чтобы наладить ситуацию по той или иной криминогенной истории в международных отношениях. Его похищали для того, чтобы установить контроль над Венесуэлой, я напомню, что Венесуэла располагает самыми большими в мире запасами нефти – номер один. Понятно, что это очень привлекательный сюжет», – заявил Косачев ТАСС.

    3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро с супругой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали.

    Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе новым судьей в уголовном процессе против Николаса Мадуро и его супруги назначили Аналису Торрес.

    Рассматривавший дело федеральный судья Элвин Хеллерстайн скончался в США в возрасте 92 лет. В октябре Мадуро и Флорес отказались признать вину по новым обвинениям в сговоре с целью применения пыток.

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    3 ноября 2026, 22:55 • Новости дня
    NYT: США обсуждают с Венесуэлой долгосрочное размещение военных

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Дональда Трампа ведет обсуждение соглашения о долгосрочном военном присутствии в Венесуэле, сообщила газета The New York Times (NYT).

    США работают над военным пактом с Венесуэлой, который создаст основу для возможного долгосрочного пребывания американских военных в стране, передает The New York Times.

    По данным издания, Госдепартамент США готовит соглашение о статусе сил (SOFA). Детали, такие как число солдат и места их дислокации, будут прорабатываться в будущих договоренностях.

    Высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил, что Вашингтон планирует расширить сотрудничество с Каракасом в сфере безопасности. Однако он подчеркнул, что обсуждение создания баз находится на ранней стадии и официальные переговоры с венесуэльским правительством на эту тему сейчас не ведутся.

    Чиновник добавил, что в посольстве США в Каракасе уже присутствуют военный атташе и несколько морских пехотинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп допустил смену власти на Кубе по венесуэльскому сценарию.

    В прошлом месяце Дональд Трамп пообещал пополнить американские национальные запасы углеводородов масштабными поставками венесуэльской нефти.

    Власти и оппозиция Венесуэлы планировали перевести 31 т золотого запаса из Банка Англии в Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

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    3 ноября 2026, 12:39 • Новости дня
    Турция и Южная Корея договорились сотрудничать в атомной сфере и обороне

    Турция и Южная Корея договорились сотрудничать в сфере АЭС и обороне

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились об углублении двустороннего сотрудничества в стратегических отраслях, таких как атомная энергетика и оборона.

    Лидеры Южной Кореи и Турции Ли Чжэ Мен и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита в Сеуле договорились о расширении взаимодействия в стратегических сферах, включая строительство АЭС и оборонную промышленность, передает Yonhap.

    Лидеры двух государств перешли к переговорам в расширенном составе после встречи один на один в Президентском дворце, пишет Anadolu.

    Во встрече приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава управления оборонной промышленности Халук Гёргюн и другие официальные лица.

    «Сегодня мы с президентом Эрдоганом договорились расширить горизонты двустороннего сотрудничества, основываясь на глубокой дружбе и доверии, скрепленных кровью», – заявил южнокорейский лидер. Он напомнил, что турецкие военные сражались на стороне южнокорейских сил в войне 1950–1953 годов.

    Президенты отметили успешный ход подготовки к возведению турецкой атомной электростанции в Синопе, к строительству которой стремится присоединиться Сеул. По словам Ли Чжэ Мена, стороны заключили меморандум о финансовом сотрудничестве для поддержки южнокорейских подрядчиков, желающих получить этот проект. Документ стал продолжением предварительных договоренностей, подписанных в 2025 году.

    В оборонной отрасли Анкара и Сеул наладят совместное производство и технологический обмен для выхода на рынки третьих стран. Взаимодействие будет опираться на текущие проекты по созданию боевых танков и военных кораблей. Лидеры также условились развивать партнерство в сфере биотехнологий, энергетики, добычи природных ресурсов и разработки искусственного интеллекта.

    Государственный визит Эрдогана в Южную Корею продлится три дня и станет его первой поездкой в республику с 2018 года. На переговорах турецкий президент также подтвердил поддержку политики Сеула в отношении КНДР для обеспечения стабильности на Корейском полуострове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эрдоган заявил о возможности привлечения Южной Кореи в качестве партнера по проекту атомной электростанции в Синопе. Также сообщалось, что Эрдоган решил обсудить с Южной Кореей строительство второй АЭС в Турции.

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    3 ноября 2026, 20:16 • Новости дня
    Суд в Турции освободил задержанного за сбыт наркотиков певца Ялчынташа

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Стамбуле постановил освободить известного турецкого певца Ильяса Ялчынташа, которому грозило до 10 лет лишения свободы по обвинению в сбыте наркотиков.

    Певец был задержан в середине июля во время антинаркотического рейда. В его анализах были обнаружены следы наркотиков, передает РИА «Новости».

    На суде Ялчынташ заявил, что не занимается сбытом наркотиков. Он признался, что употреблял кокаин однажды полгода назад в Великобритании, и добавил, что курит марихуану дома, никому ее не продавая. Жандарм, проводивший обыск, подтвердил, что наркотиков в квартире не было найдено.

    Газета Türkiye сообщает, что прокурор требовал продлить арест для сбора улик, но суд освободил певца с условием отмечаться в полиции раз в месяц.

    Ялчынташ также объяснил, что высокоточные весы в его квартире нужны для контроля диеты, а вещество в одном из сосудов – это чабрец, присланный матерью. С октября 2025 года полиция Турции проводит регулярные рейды, в ходе которых задерживают актеров и инфлюенсеров. В апреле генпрокурор Стамбула Фатих Денмез сообщил, что 77% проверенных знаменитостей имели положительные тесты на наркотики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичная прокуратура Турции подготовила обвинительное заключение в отношении Ялчынташа.

    В июле в Стамбуле жандармы задержали 25 знаменитостей и бизнесменов по подозрению в употреблении запрещенных веществ.

    В июне в ходе ночного рейда в Стамбуле по делу о наркотиках задержали 22 деятеля шоу-бизнеса с обязательством сдать анализы на наличие запрещенных веществ.

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    3 ноября 2026, 10:56 • Новости дня
    В Турции задержали шестерых подозреваемых по делу об инвестфондах

    NTV: В Турции по делу об инвестиционных фондах задержали еще шесть человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Турции выдали ордер на задержание шести человек, включая бывшего заместителя главы Совета по рынкам капитала, в рамках расследования дела об инвестиционных фондах.

    Турецкие правоохранительные органы распорядились задержать шестерых подозреваемых в рамках расследования масштабного дела о махинациях с инвестиционными фондами, передает Reuters со ссылкой на канал NTV.

    Среди задержанных оказались бывшие высокопоставленные руководители Совета по рынкам капитала Турции, а также один из сотрудников органа банковского надзора.

    Новая волна задержаний последовала за официальным арестом бывшего генерального директора Стамбульской биржи Коркмаза Энеса Эргюна. Ему уже предъявили обвинения во взяточничестве в рамках этого же расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция Турции задержала генерального директора Стамбульской биржи Коркмаза Энеса Эргюна в рамках расследования махинаций с инвестиционными фондами.

    В прошлом месяце правоохранительные органы взяли под стражу 15 подозреваемых по делу об операциях на рынке капитала.

    В стране задержали 32 функционера футбольных клубов в рамках расследования незаконных ставок.

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    3 ноября 2026, 09:17 • Новости дня
    В Турции 45 человек пострадали в ДТП с автобусом

    В Турции 45 человек пострадали при опрокидывании автобуса

    Tекст: Мария Иванова

    В турецкой провинции Конья на юго-западе страны перевернулся междугородний пассажирский автобус, в результате чего пострадали 45 человек.

    ДТП произошло около 02.00 по местному времени (совпадает с мск) на трассе Ыспарта – Бейшехир в районе уезда Хююк, примерно в 20 км от Бейшехира, пишет Hurriyet.

    Автобус следовал по маршруту Анталья – Ыгдыр. Водитель потерял управление, после чего машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет, отмечает РИА «Новости».

    «По предварительным данным, около 40 пострадавших получили легкие травмы. Всех 45 пострадавших доставили в больницы на машинах скорой помощи. Пятерых направили в медицинские учреждения Коньи, еще троих – в больницу уезда Сейдишехир. По факту аварии продолжается расследование», – пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в турецкой провинции Анталья 15 человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса с группой альпинистов.

    В прошлом месяце посольство России в Анкаре начало выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с автобусом на западе Турции.

    Летом турецкое агентство DHA сообщило о 40 пострадавших в ДТП с автобусом.

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    4 ноября 2026, 19:28 • Новости дня
    Колумбия решила восстановить газопровод для импорта газа из Венесуэлы

    Компания Ecopetrol анонсировала ремонт газопровода для поставок из Венесуэлы

    Tекст: Мария Иванова

    Нефтегазовая компания Ecopetrol сообщила о намерении колумбийских властей возобновить поставки природного газа из Венесуэлы путем ремонта двунационального трубопровода.

    Колумбийское правительство признало инфраструктурный проект стратегически значимым, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию Ecopetrol.

    «Правительство включило восстановление двунационального газопровода «Антонио Рикаурте" в число проектов национального и стратегического значения. Это ключевой шаг на пути к реализации инициативы, которая поможет диверсифицировать источники поставок природного газа в страну», – говорится в сообщении компании.

    Построенный в 2007 году газопровод длиной 225 км бездействует больше десяти лет. Его ремонт позволит интегрировать венесуэльское топливо в транспортную систему Колумбии и снизить издержки, поскольку импорт сжиженного природного газа по морю обходится значительно дороже.

    Трубопровод способен пропускать свыше 12,7 млн кубометров в сутки, что покрывает около половины ежедневных потребностей Колумбии. На первом этапе планируется прокачивать 1,4 млн кубометров.

    Ввод газопровода в эксплуатацию потребует не только восстановления инфраструктуры, но и получения лицензии от Управления по контролю над иностранными активами Минфина США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-президент государственной нефтегазовой компании PDVSA Пинто Саласар сообщил о достижении добычи нефти в Венесуэле уровня в 1 млн 252 тыс. баррелей в сутки.

    В сентябре власти Венесуэлы подписали новые соглашения с американской Chevron и итальянской Eni о расширении добычи углеводородов.

    Летом уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес заявила о заключении сделки с США на разработку 17 стратегических нефтяных месторождений.

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    В октябре рубль стал второй валютой в мире по динамике укрепления к доллару. Первое место отошло колумбийскому песо. Обычно с начала осени российская валюта слабеет. Но на этот раз все пошло по другому сценарию. Чего эксперты ждут от рубля в ноябре и декабре? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Кадровый кризис делает бессильными польские ВВС

    В Польше внезапно осознали старую истину: самое грозное оружие – не более чем кусок металла, если нет людей, умеющих им воевать. Выяснилось, что у страны не хватает летчиков для американских истребителей F-16, а наиболее катастрофичным выглядит кадровый кризис с экипажами для вертолетов «Апач». Как и почему такое произошло? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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