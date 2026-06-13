Турция назвала доклад Европарламента вмешательством во внутренние дела

Минюст Турции: Доклад Европарламента является попыткой диктовать Анкаре условия

Tекст: Вера Басилая

Министр юстиции республики Акын Гюрлек выразил недовольство очередным отчетом европейских структур, передают «Вести».

Поводом для столь резкой реакции стала критика верховенства права, независимости судов и состояния демократических институтов в стране.

«Отчеты Европейского парламента представляют собой политические документы рекомендательного характера. Использование этих документов для нападки на судебные органы и вмешательства в дела Турецкой Республики является тщетной попыткой, направленной против национальной воли и суверенных прав нашего государства», – заявил Гюрлек.

Глава ведомства также отметил, что национальная судебная система работает строго в рамках конституции. Он добавил, что разбирательства ведутся независимыми органами, а подобные политизированные выпады лишь вредят развитию отношений между Анкарой и Брюсселем.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неизменном желании страны вступить в Евросоюз.