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Турция назвала доклад Европарламента вмешательством во внутренние дела
Минюст Турции: Доклад Европарламента является попыткой диктовать Анкаре условия
Доклад Европейского парламента, посвященный ситуации в Турции, представляет собой не что иное, как попытку извне диктовать свои условия суверенному государству, заявил министр юстиции Турции Акын Гюрлек.
Министр юстиции республики Акын Гюрлек выразил недовольство очередным отчетом европейских структур, передают «Вести».
Поводом для столь резкой реакции стала критика верховенства права, независимости судов и состояния демократических институтов в стране.
«Отчеты Европейского парламента представляют собой политические документы рекомендательного характера. Использование этих документов для нападки на судебные органы и вмешательства в дела Турецкой Республики является тщетной попыткой, направленной против национальной воли и суверенных прав нашего государства», – заявил Гюрлек.
Глава ведомства также отметил, что национальная судебная система работает строго в рамках конституции. Он добавил, что разбирательства ведутся независимыми органами, а подобные политизированные выпады лишь вредят развитию отношений между Анкарой и Брюсселем.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неизменном желании страны вступить в Евросоюз.