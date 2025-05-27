Глава DIA Карбоне: Мафия может использовать конфликт на Украине для заработка

Tекст: Валерия Городецкая

Карбоне выразил опасения относительно активности мафиозных группировок в связи с конфликтом на Украине, передает РИА «Новости». Он отметил, что организованная преступность может воспользоваться как текущими, так и будущими экономическими возможностями, связанными с восстановлением страны.

Карбоне заявил: «Беспокойство вызывают не только текущие события, особенно в отношении возможного приобретения оружия организованной преступностью, но и возможная экономическая выгода, которую, как мы надеемся, вскоре смогут обеспечить меры по восстановлению страны. Возможно, эти стимулы могли бы привлечь мафию».

По словам главы DIA, европейские правоохранители фиксируют канал поступления оружия через «балканский маршрут», который подпитывает и итальянские мафиозные структуры. Карбоне подчеркнул, что мафия уже использует вооруженный конфликт в своих интересах, стремясь интегрировать нелегальные доходы в легальный бизнес.

Ранее журналист Такер Карлсон обвинил Украину в продаже американского оружия мексиканским наркокартелям.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Киев перепродает часть западного оружия на «черном рынке». Президент России Владимир Путин указывал, что Украина перепродает оружие на Ближний Восток и в Африку.