Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
США потребовали гарантий отсутствия ядерного оружия у Ирана
Трамп заявил о необходимости гарантий безъядерного статуса Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит появления у Ирана ядерного оружия, а текущий конфликт между двумя странами завершится в ближайшее время.
«Иран не может обладать ядерным оружием, и у него его не будет», – сказал политик в эфире радиостанции KCMO. По его словам, Вашингтону необходимы гарантии безъядерного статуса Тегерана, передает РИА «Новости».
Глава американской администрации также выразил уверенность в очень скором окончании боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном одним из величайших событий в своей жизни.
Ранее СМИ сообщили о потере Пентагоном военной техники на 6 млрд долларов.
Во вторник заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными обвинения в непрозрачности иранской ядерной программы.