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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

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    30 октября 2026, 15:44 • Новости дня

    США потребовали гарантий отсутствия ядерного оружия у Ирана

    Трамп заявил о необходимости гарантий безъядерного статуса Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит появления у Ирана ядерного оружия, а текущий конфликт между двумя странами завершится в ближайшее время.

    «Иран не может обладать ядерным оружием, и у него его не будет», – сказал политик в эфире радиостанции KCMO. По его словам, Вашингтону необходимы гарантии безъядерного статуса Тегерана, передает РИА «Новости».

    Глава американской администрации также выразил уверенность в очень скором окончании боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном одним из величайших событий в своей жизни.

    Ранее СМИ сообщили о потере Пентагоном военной техники на 6 млрд долларов.

    Во вторник заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными обвинения в непрозрачности иранской ядерной программы.

    27 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) под руководством Кирилла Дмитриева на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США, пишет газета New York Times (NYT).

    Вашингтон изучает возможность отмены рестрикций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Снятие ограничений обсуждается в рамках более широких переговоров об участии фонда в организации поставок российского дизельного топлива в Соединенные Штаты, сообщает NYT.

    Американские чиновники рассматривают заявку фонда на отмену санкций как часть усилий по улучшению двусторонних отношений и завершению конфликта. «Было очень, очень приятно иметь дело с (главой РФПИ) Кириллом (Дмитриевым)», – заявил специальный посланник президента США по вопросам мира Стивен Уиткофф.

    В октябре Соединенные Штаты приостановили действие ограничений на импорт российского дизельного топлива. При значительном содействии РФПИ в США уже отправились три танкера с горючим. Американский Минфин в настоящее время проводит стандартную процедуру оценки заявок фонда на снятие санкций.

    Во вторник Дмитриев посоветовал чиновникам Евросоюза перенять у президента США Дональда Трампа стремление к миротворчеству.

    В понедельник представители Демократической партии США решили расследовать соглашение американского лидера с Москвой об импорте дизельного топлива.

    На прошлой неделе президент Чехии Петр Павел заявил об отдалении перспективы перемирия на Украине из-за решения снять санкции с поставок российского горючего.

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    27 октября 2026, 22:33 • Новости дня
    Маск прокомментировал новость о перемирии в Алешках

    Маск назвал хорошей новостью перемирие в Алешках Херсонской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск ответил на пост первой леди США Мелании Трамп о вступлении в силу локального перемирия в Алешках Херсонской области.

    «Хорошо», – написал Илон Маск в комментариях к публикации первой леди США.

    Маск сделал репост сообщения о начале перемирия.

    «Перемирие между Украиной и Россией вступило в силу в 4:00 утра по московскому времени 27 октября 2026 года», – сказано в посте Мелании Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках. Мелания Трамп сообщила о расширении режима прекращения огня в Алешках.

    Белый дом 23 октября подтвердил договоренность о прекращении огня при посредничестве первой леди США.

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    29 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты предупредили региональных союзников, что новый этап возможных военных ударов по территории Ирана может занять несколько дней.

    Новый раунд возможных американских ударов по Ирану может продлиться несколько дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Соединенные Штаты уже уведомили об этом своих союзников в регионе.

    По данным Axios, американские и израильские чиновники разработали план новой военной операции против Тегерана. Ожидается, что она начнется сразу после ноябрьских промежуточных выборов в США в случае провала дипломатических переговоров.

    В публикации отмечается, что региональные власти готовятся к ответным действиям со стороны Ирана, что грозит перерасти в длительное противостояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вашингтон предупредил арабские страны Персидского залива о возможной подготовке интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в американский Конгресс.

    В понедельник американские СМИ сообщили о планах расширить масштаб потенциальных ударов по иранской территории за рамки сохранения статус-кво.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль разработали план возобновления интенсивных атак по Ирану.

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    28 октября 2026, 09:40 • Новости дня
    Трамп заявил о прогрессе в мирном урегулировании на Украине

    Трамп заявил о значительном прогрессе в мирном процессе на Украине

    Трамп заявил о прогрессе в мирном урегулировании на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о продвижении в украинском урегулировании и скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «Мы добиваемся значительного прогресса <...> (в мирном процессе)», – заявил Трамп.

    Американский лидер добавил, что ожидает в скором времени встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.передает РИА «Новости».

    Накануне президент России провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Они обсудили недавние переговоры в Осло и визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Петербург.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины не подразумевает ограничений в боевых действиях.

    Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф выразил надежду, что переговоры с Путиным станут шагом к урегулированию.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    28 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Парламент Армении ратифицировал соглашение с США о «Маршруте Трампа»

    Tекст: Вера Басилая

    Парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение с США о «Маршруте Трампа», сообщил спикер законодательного органа Рубен Рубинян.

    Проект предполагает соединение основной территории Азербайджана с Нахичеванью через Армению. «За ратификацию соглашения проголосовали 63 депутата, против – 32. Решение принято», – заявил Рубинян.

    Документ поддержала правящая партия «Гражданский договор». Оппозиция выступила против, отметив неопределенность положений, передает РИА «Новости».

    Депутат от фракции «Армения» Кристине Варданян заявила, что соглашение не гарантирует предоставление Азербайджаном своей дороги для Армении в беспрепятственном режиме. Глава фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян указал на риски одностороннего открытия дороги без разблокирования коммуникаций для Армении.

    Соглашение о проекте «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) было подписано в июне 2026 года в Вашингтоне и Ереване. В августе 2025 года премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Дональдом Трампом договорились о создании маршрута, который коснется нефте- и газопроводов, ЛЭП, интернет-кабелей и железной дороги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава МИД Армении Арарат Мирзоян исключил провоз химикатов и оружия по «Маршруту Трампа».

    В начале месяца заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов допустил американские санкции против транзита грузов по «Маршруту Трампа».

    В июне заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил о прохождении коридора через зону ответственности российских и армянских пограничников.

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    27 октября 2026, 21:28 • Новости дня
    Минтранс: Проект железной дороги Решт – Астара в Иране освободили от налогов

    Минтранс: Иран освободил от налогов проект железной дороги Решт – Астара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство транспорта России заявило о положительной динамике в строительстве железнодорожной линии Решт – Астара в Иране, в том числе об отмене местных сборов и выкупе земельных участков.

    Минтранс зафиксировал положительную динамику в реализации совместного проекта по строительству железнодорожной линии Решт – Астара в Иране. В частности, удалось достичь договоренностей об освобождении проекта от налогов и сборов на территории Исламской республики, а также о выкупе земельных участков, сообщается на сайте ведомства.

    Отмечается, что президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая инфраструктурные проекты. Новая магистраль станет ключевой частью международного транспортного коридора «Север – Юг», обеспечив бесшовную транспортировку грузов до портов Персидского залива и далее в страны Южной Азии.

    По данным министерства, в 2026 году выросли объемы железнодорожных и морских перевозок между странами, что открывает значительный потенциал для развития логистических линий. Документы о достройке последнего западного участка маршрута стоимостью 1,6 млрд евро были подписаны в мае 2023 года, при этом 1,3 млрд евро выделены в качестве российского кредита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер Алексей Оверчук заявил о завершении выкупа иранской стороной земельных участков для строительства линии Решт – Астара.

    Ранее министр транспорта Андрей Никитин сообщил о возобновлении работ по проекту создания этой железнодорожной ветки.

    До этого Иран выкупил участок протяженностью более 100 км под строительство транспортного коридора «Север – Юг».

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    27 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Небензя: Альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана нет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия считает, что альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана нет и быть не может, заявил постпред при ООН Василий Небензя.

    Небензя заявил об отсутствии альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана, передает РИА «Новости». «Альтернативы политико-дипломатическому урегулированию нет и быть не может», – заявил он на заседании Совета Безопасности ООН.

    Ранее зампред Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными инсинуациями обвинения США и Израиля в якобы непрозрачности ядерной программы Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе со стороны Ирана.

    До этого Нетаньяху отменил приказ о подготовке масштабных ударов по Ирану из-за возражений президента США.

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    27 октября 2026, 19:30 • Новости дня
    Президент Ирана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Это будет первая из серии двусторонних встреч главы российского государства с иностранными лидерами на полях восьмого саммита ФСЭГ, сообщил Кремль в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа.

    На прошлой неделе Масуд Пезешкиан заявил о намерении посетить саммит в Москве и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обсуждении лидерами России, Азербайджана и Ирана вопросов взаимодействия в различных отраслях.

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    28 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    WSJ: США и Израиль предупредили арабские страны о новых ударах по Ирану

    WSJ: США предупредили союзников об ударах по Ирану после выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    США предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможной подготовке короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.

    «США предупреждают страны Персидского залива о возможной короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов. Появились новые признаки того, что вооруженные силы США и Израиля готовят серию ударов, призванных принудить Тегеран сесть за стол переговоров», – пишет The Wall Street Journal.

    Как сообщают источники, осведомленные о ходе переговоров, США уведомили ряд арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой, но интенсивной военной кампании, которая может начаться после промежуточных выборов в США.

    Эти данные передаются по дипломатическим и военным каналам и являются одним из признаков того, что США и Израиль готовятся к новому этапу масштабных боевых действий против Ирана. Идя на риск серьезной эскалации, они рассчитывают ослабить позиции Тегерана и тем вынудить к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал войну с Ираном своим величайшим поступком.

    Во вторник министр иностранных дел Омана заявил о приближении урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля в случае масштабной эскалации.

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    27 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Росатом запланировал увеличить число своих сотрудников на АЭС «Бушер»

    Лихачев: Росатом увеличит число своих сотрудников на АЭС «Бушер» до 700 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госкорпорация «Росатом» планирует увеличить численность своих специалистов на атомной электростанции «Бушер» в Иране до 700 человек, заявил гендиректор компании Алексей Лихачев.

    «У нас уже 142 человека на стройке новых блоков АЭС, 50 человек – на обслуживании, и мы будем наращивать, плановые числа – 700 человек», – приводит слова Лихачева РИА «Новости».

    Глава госкорпорации отметил, что реализация этих планов зависит от военной обстановки вокруг Ирана. В случае ее обострения темпы наращивания присутствия будут снижены, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Росатом опроверг информацию об эвакуации дипломатов и российских специалистов с АЭС «Бушер».

    Ранее Лихачев сообщил об увеличении числа возвращенных на электростанцию сотрудников до 135 человек. В марте госкорпорация заявила о вывозе 250 специалистов со станции после удара по ее промплощадке.

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    27 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Путин завершил переговоры с президентом Ирана в Кремле

    В Кремле завершилась встреча Путина с президентом Ирана Пезешкианом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил встречу в Кремле с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Протокольная беседа с участием делегаций началась примерно в 19:22 по московскому времени, передает ТАСС. До этого главы государств поговорили с глазу на глаз и обсудили ситуацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. Президент России сообщил о возможности обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки.

    Глава государства заявил о приближении количества иранских студентов в российских высших учебных заведениях к 10 тыс. человек.

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    27 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Путин назвал число иранских студентов в российских вузах

    Путин: Число студентов из Ирана в вузах России приблизилось к 10 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин во время переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что количество иранских студентов в российских высших учебных заведениях приблизилось к 10 тыс. человек.

    «Взаимодействуем и в гуманитарной сфере. Число иранских студентов в наших вузах приблизилось к отметке 10 тыс. человек», – цитирует Путина ТАСС.

    Президент также обратил внимание, что на рубеже сентября и октября в рамках фестиваля иранской культуры прошла серия мероприятий в Москве, Казани и Астрахани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о продолжении строительства атомной электростанции «Бушер» в Иране.

    На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Тегеране также оценил количество обучающихся в российских высших учебных заведениях студентов из Ирана в 10 тысяч.

    Ранее Путин на встрече с Пезешкианом в Бишкеке отметил растущий интерес иранской молодежи к обучению в отечественных университетах.

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    27 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Путин: Россия всегда рада видеть президента Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда рада видеть президента Ирана Масуда Пезешкиана и возможности обсудить актуальные вопросы, заявил президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой.

    «Мы всегда рады видеть вас в Москве, в России, уважаемый господин президент. Рады возможности переговорить по актуальным вопросам, обменяться мнениями по нашей двусторонней повестке», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Путин добавил, что в сентябре–октябре в разных городах России прошла серия ярких мероприятий в рамках фестиваля иранской культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что строительство атомной электростанции «Бушер» в Иране продолжается.

    Напомним, во вторник Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    В субботу посол Ирана Казем Джалали сообщил, что на предстоящей встрече стороны обсудят экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.


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    27 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Путин назвал результативным саммит ФСЭГ

    Путин на встрече с президентом Ирана назвал результативным саммит ФСЭГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с иранским лидером Масудом Пезешкианом назвал результативным саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

    «Думаю, что сегодняшнее мероприятие прошло достаточно результативно. Много двухсторонних встреч между коллегами проходит – это тоже очень полезно», – цитирует Путина РИА «Новости».

    ФСЭГ является международной межправительственной организацией. В нее входят Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    На пленарном заседании саммита ФСЭГ Владимир Путин заявил об объеме поставок российского топлива в Турцию в 30 млрд кубометров.

    Президент России пригласил делегатов саммита принять участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве в 2027 году.

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    27 октября 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан обсудили сотрудничество России и Ирана в нефтегазовой сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече обсудили развитие взаимодействия двух стран в нефтегазовой отрасли.

    «Энергетическое сотрудничество, развитие взаимодействия в сфере нефти и газа, расширение экономических обменов и использование взаимного потенциала для продвижения работы над совместными проектами были среди тем на переговорах двух президентов», – передает РИА «Новости» сообщение офиса иранского президента.

    Отмечается, что главы государств обсудили двусторонние отношения и подтвердили необходимость развития сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин заявил о приближении количества иранских студентов в российских вузах к 10 тыс. человек.

    Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным.

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      Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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