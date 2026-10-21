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Израиль отменил серию ударов по Ирану из-за возражений Трампа
FT: Израиль отменил масштабные удары по Ирану из-за возражений Трампа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале октября отдал приказ подготовить масштабные удары по Ирану, но отменил операцию из-за возражений президента США Дональда Трампа.
Израильские военные готовились нанести серию масштабных ударов по территории Ирана 10 октября. Они были полностью готовы к началу операции, однако ее пришлось отменить после того, как президент США выступил против подобных действий, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times (FT).
После отказа американской стороны поддержать операцию глава израильского правительства передал военно-воздушным силам страны указания об отмене подготовки атаки.
Масштаб разрушений в Иране в рамках этой несостоявшейся операции должен был быть сопоставим с ущербом, который был нанесен исламской республике в конце февраля и начале марта этого года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду США и Израиль решили не атаковать Иран до выборов в Конгресс.
Во вторник глава Пентагона провел конфиденциальную встречу с израильским премьером.
В понедельник Нетаньяху пригрозил врагам страны новыми мощными ударами.