Арабские страны поддержали мирный план Трампа по Газе

Предложенный Дональдом Трампом план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе получил поддержку ряда арабских и исламских государств*, а также Палестинской администрации, сообщает Al Jazeera.
Мирный план Дональда Трампа по Газе получил положительную реакцию ряда ближневосточных и мусульманских стран, передает Al Jazeera.
Предложение, содержащее 20 пунктов, предполагает разоружение ХАМАС, прекращение огня, восстановление Газы, предотвращение аннексии Западного берега и обеспечение гуманитарной помощи.
Палестинская администрация поддержала «искренние и неустанные усилия» США по урегулированию и выразила готовность работать с международными партнерами для достижения всестороннего соглашения, которое включает освобождение заложников, защиту населения и возвращение палестинских налоговых фондов. Власти также призвали к прекращению аннексии земель, созданию механизмов безопасности и уходу израильских войск с палестинских территорий.
Как отмечает агентство, ХАМАС объявил о рассмотрении плана «добросовестно», тогда как организация «Палестинский исламский джихад» назвала предложение «рецептом эскалации» и попыткой навязать Израилем свои условия.
Египет, Индонезия, Иордания, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Турция и ОАЭ выступили с совместным заявлением в поддержку «искренних усилий» Трампа и готовы содействовать реализации комплексного соглашения, предусматривающего полностью независимое палестинское государство.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф публично отметили лидерство Трампа и выразили готовность работать над урегулированием конфликта. Оппозиционный израильский политик Бени Ганц отметил важность инициативы Трампа для обмена заложниками и расширения нормализации в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне заявили о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Уиткофф отметил появление импульса для запуска мирных процессов в Газе и на Украине. Телеканал AlJazeera сообщил о передаче переговорщикам ХАМАС плана Трампа.
