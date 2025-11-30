Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.17 комментариев
Средняя цена российского шампанского за год выросла на 10%
Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 10,2%. В то же время цены на него перед Новым годом вряд ли изменятся, сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
Рост средней стоимости российского шампанского за прошедший год составил 10,2%, сообщает ТАСС. Такой вывод озвучил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Средний ценник на этот напиток в 2023 году достиг 565,9 рубля за литр. Леонов отметил, что перед Новым годом резкого изменения цен не будет, так как производители рассчитывают на рост объемов продаж, а не на увеличение стоимости.
Он подчеркнул, что в декабре продажи шампанского традиционно возрастают в несколько раз по сравнению с другими месяцами. В период предпраздничного спроса привычно действуют акции и скидки, чтобы стимулировать покупательскую активность.
Согласно данным ассоциации, самая высокая цена на шампанское зафиксирована в Сахалинской области, где литр стоит 965,6 рубля (город Оха), тогда как в Дагестане, в Хасавюрте, средняя цена всего 344,7 рубля. В Москве литр шампанского стоит 640,6 рубля, в Петербурге – 621,4 рубля, в Калининградской области – 609 рублей, в Краснодарском крае – 632,4 рубля, в Красноярском крае – 577,7 рубля, в Нижегородской области – 590,2 рубля, в Челябинской области – 485,9 рубля, в Татарстане – 443,3 рубля.
