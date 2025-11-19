Росалкогольтабакконтроль сообщил о снижении продаж коньяка в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Розничные продажи коньяков в России за январь-октябрь 2025 года снизились на 9,1% и составили 10,296 млн декалитров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля. В то же время объем реализации ликеро-водочных изделий вырос на 14% – до 15,048 млн декалитров.

Реализация водки за 10 месяцев уменьшилась на 3,7% – до 60,218 млн декалитров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи слабоалкогольных напитков снизились на 87,9%, составив 1,385 млн декалитров. Всего крепких спиртных напитков (крепость свыше 9%) продали на 1% меньше, чем годом ранее, – 97,312 млн декалитров.

Розничные продажи виноградного вина оказались на 1,4% ниже прошлогоднего уровня и составили 46,225 млн декалитров. Реализация шампанского сократилась на 2,7%, достигнув 15,895 млн декалитров, а ликерных вин продано на 10,6% меньше – 959,4 тыс. декалитров.

Объем реализации плодовой алкогольной продукции также значительно снизился – минус 74,5%, до 2,139 млн декалитров. Всего объем продаж алкогольной продукции (без учета пива и напитков на его основе, сидра, пуаре и медовухи) в России за 10 месяцев сократился на 10,3% и составил 165,245 млн декалитров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне сократили потребление алкоголя до минимума с 1998 года. В России показал рост продаж только один сегмент алкогольной продукции. В результате отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем погибли десять человек.