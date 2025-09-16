На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
В январе-августе 2025 года на российском рынке зафиксировано значительное сокращение объемов реализации алкоголя, за исключением ликеро-водочных изделий.
Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, передает Интерфакс, розничная продажа алкогольной продукции в России за восемь месяцев 2025 года снизилась на 11,4% и составила 132,6 млн декалитров. Темпы падения замедлились по сравнению с итогами семи месяцев, когда сокращение достигало 12,1%.
Наибольшее снижение зафиксировано на рынке слабоалкогольных напитков – реализация сократилась в 8,9 раза, до 1,2 млн декалитров. Продажи водки уменьшились на 3,9%, до 47,8 млн декалитров, а коньяка – на 9,6%, до 8,2 млн декалитров.
В то же время продажи ликеро-водочных изделий увеличились на 15%, достигнув 11,8 млн декалитров. Всего спиртных напитков крепостью выше девяти градусов было реализовано 77,3 млн декалитров, что на 3,9% меньше, чем годом ранее.
Объем реализации виноградных вин за отчетный период составил 37,3 млн декалитров, что на 1,3% меньше по сравнению с прошлым годом.
