В России рост продаж показал только один сегмент алкогольной продукции

Розничная продажа водки, коньяка и вина в России упала в 2025 году

Tекст: Денис Тельманов

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, передает Интерфакс, розничная продажа алкогольной продукции в России за восемь месяцев 2025 года снизилась на 11,4% и составила 132,6 млн декалитров. Темпы падения замедлились по сравнению с итогами семи месяцев, когда сокращение достигало 12,1%.

Наибольшее снижение зафиксировано на рынке слабоалкогольных напитков – реализация сократилась в 8,9 раза, до 1,2 млн декалитров. Продажи водки уменьшились на 3,9%, до 47,8 млн декалитров, а коньяка – на 9,6%, до 8,2 млн декалитров.

В то же время продажи ликеро-водочных изделий увеличились на 15%, достигнув 11,8 млн декалитров. Всего спиртных напитков крепостью выше девяти градусов было реализовано 77,3 млн декалитров, что на 3,9% меньше, чем годом ранее.

Объем реализации виноградных вин за отчетный период составил 37,3 млн декалитров, что на 1,3% меньше по сравнению с прошлым годом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия в июле увеличила поставки пива на российский рынок до 1,7 млн евро, что является самым высоким показателем с начала года.

В Новосибирской области восьмилетний мальчик прошел стационарное лечение от алкогольной зависимости и теперь находится на индивидуальном курсе психокоррекции.

В День трезвости патриарх Кирилл призвал христиан воздерживаться от алкоголя ради сохранения ясности ума.