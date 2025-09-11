Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.2 комментария
Патриарх Кирилл объяснил, почему христианам стоит отказаться от алкоголя
Патриарх Кирилл призвал христиан к трезвости в День Иоанна Предтечи
В День трезвости патриарх Кирилл подчеркнул важность ясного ума и призвал христиан воздерживаться от алкоголя, чтобы отличать истину от лжи.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День трезвости подчеркнул, что только трезвый человек способен отличать истину от лжи, принимать здравые решения и противостоять соблазнам, что является важной задачей для каждого христианина, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Русская православная церковь установила праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи как напоминание о необходимости сохранять ясность ума и чистоту сердца.
В этот день вспоминают историю обезглавливания Иоанна Крестителя, последнего пророка, который предсказал пришествие Иисуса Христа и крестил его в реке Иордан. По церковному преданию, царь Ирод принял решение казнить пророка во время пьяного пира, поддавшись влиянию алкоголя и опрометчивого обещания.
Патриарх Кирилл отметил, что это библейское событие – пример двух видов верности: «Предтеча верен Богу и не отрекается от него даже перед лицом смерти. Ирод тоже верен, но не Господу, а своему безумному обещанию», – говорится в заявлении главы РПЦ. Он подчеркнул, что именно затуманенное алкоголем сознание привело к трагическому решению Ирода.
Глава РПЦ также с удовлетворением сообщил о снижении потребления алкоголя и табака в России в последние годы. Он напомнил, что каждому христианину необходимо ежедневно трудиться над собой, воздерживаясь от пороков и страстей.
Ранее патриарх Кирилл также выступил с обращением к верующим по случаю Дня трезвости. Он призвал христиан являть пример воздержания и умеренности.