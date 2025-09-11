Патриарх Кирилл объяснил, почему христианам стоит отказаться от алкоголя

Патриарх Кирилл призвал христиан к трезвости в День Иоанна Предтечи

Tекст: Мария Иванова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День трезвости подчеркнул, что только трезвый человек способен отличать истину от лжи, принимать здравые решения и противостоять соблазнам, что является важной задачей для каждого христианина, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Русская православная церковь установила праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи как напоминание о необходимости сохранять ясность ума и чистоту сердца.

В этот день вспоминают историю обезглавливания Иоанна Крестителя, последнего пророка, который предсказал пришествие Иисуса Христа и крестил его в реке Иордан. По церковному преданию, царь Ирод принял решение казнить пророка во время пьяного пира, поддавшись влиянию алкоголя и опрометчивого обещания.

Патриарх Кирилл отметил, что это библейское событие – пример двух видов верности: «Предтеча верен Богу и не отрекается от него даже перед лицом смерти. Ирод тоже верен, но не Господу, а своему безумному обещанию», – говорится в заявлении главы РПЦ. Он подчеркнул, что именно затуманенное алкоголем сознание привело к трагическому решению Ирода.

Глава РПЦ также с удовлетворением сообщил о снижении потребления алкоголя и табака в России в последние годы. Он напомнил, что каждому христианину необходимо ежедневно трудиться над собой, воздерживаясь от пороков и страстей.

Ранее патриарх Кирилл также выступил с обращением к верующим по случаю Дня трезвости. Он призвал христиан являть пример воздержания и умеренности.