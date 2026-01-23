В МВД рассказали, как действовать при произошедшей передаче кода из СМС

В МВД рассказали, как действовать, если передали мошенникам код из СМС

Tекст: Мария Иванрва

Как сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД, в случае передачи кому-либо кода из СМС нужно немедленно прекратить общение с тем, кто запрашивал этот код, передает Telegram-канал УБК.

В ведомстве подчеркивают, что не стоит доверять «спасителям», которые могут позвонить после инцидента, представиться сотрудниками банков или госорганов и утверждать, что произошёл взлом или вы замешаны в финансировании терроризма. В управлении объясняют: «Это продолжение атаки с расчетом на стрессовое состояние».

Рекомендуется проверить все значимые сервисы – такие как электронная почта, «Госуслуги», банковские приложения и маркетплейсы. Если доступ к этим сервисам сохранен, специалисты советуют срочно обновить пароли, завершить все активные сессии и включить двухфакторную аутентификацию. На сайте управления размещены подробные инструкции для «Госуслуг», мессенджеров и электронной почты.

Если же доступ к какому-либо сервису уже утрачен, необходимо как можно быстрее обратиться в службу поддержки этого сервиса, в свой банк, а также в полицию. МВД РФ призывает сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников, чтобы избежать потери личных данных и финансовых средств.

