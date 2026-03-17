  Умер патриарх Грузии Илия II
    Иранский кризис подталкивает Европу к сделке с Москвой
    Франция провела учения с имитацией ядерного удара
    Нетаньяху подтвердил гибель секретаря Совбеза Ирана Лариджани
    Госдума приняла закон о числе штрафов с камер за отсутствие полиса ОСАГО
    В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС «Бушер»
    Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Россией
    МИД России выступил с заявлением по ситуации вокруг Кубы
    Сийярто сообщил о планах ЕС объявить о полном запрете на российскую нефть
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Захватят ли США стратегический иранский остров

    Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Если вас запугивают по телефону

    В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

    17 марта 2026, 21:24 • Новости дня

    Трамп заявил о мгновенном крахе Украины без помощи США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил, что киевский режим без поддержки Вашингтона потерпел бы поражение в конфликте с Россией практически моментально.

    Отсутствие помощи со стороны Вашингтона привело бы к катастрофическим последствиям для украинского руководства, заявил Трамп в беседе с ирландским премьером Михолом Мартином, передает РИА «Новости».

    «С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли», – подчеркнул он.

    Глава Белого дома отметил решающую роль американского вмешательства в ход противостояния.

    В 2024 году помощники предыдущего президента США Джозефа Байдена прогнозировали проигрыш Киева в течение нескольких недель в случае прекращения поддержки Вашингтона.

    17 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Молдавии приняли решение вызвать российского посла Олега Озерова после повреждения гидроэлектростанции около Новоднестровска на Украине и обвинили Россию в произошедшем.

    МИД Молдавии вызвал посла России Олега Озерова, передает ТАСС. Причиной вызова стала авария на гидроэлектростанции в районе Новоднестровска на Украине, в которой молдавская сторона обвинила Россию.

    Российскому дипломату планируют вручить ноту протеста в связи с этим происшествием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днестре обнаружили нефтяные пятна, которые третий день угрожают водоснабжению молдавских территорий.

    Правительство Молдавии подтвердило угрозу загрязнения реки с территории Украины.

    В районе города Бельцы на время приостанавливали забор воды, но к вечеру его возобновили.

    17 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Премьер Бельгии Де Вевер захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бельгийское руководство выступило за возобновление диалога с Москвой ради возвращения доступа к недорогим энергоресурсам, премьер страны Барт Де Вевер предложил ЕС заключить сделку для нормализации отношений с Москвой, пишут СМИ.

    Политик считает необходимым вернуть доступ к дешевым энергоносителям, поскольку затраты растут из-за очередного конфликта на Ближнем Востоке. Предложение вызвало серьезные разногласия внутри правящей коалиции, пишет Politico.

    «Конфликт должен быть завершен в интересах Европы. Мы должны перевооружиться и ремилитаризировать границу, но одновременно нормализовать отношения с Россией и вернуть доступ к дешевой энергии», – заявил бельгийский премьер-министр.

    Он добавил, что считает такую позицию проявлением здравого смысла.

    Де Вевер заявляет, что за закрытыми дверями лидеры стран ЕС признают его правоту, однако никто не решается сказать это вслух. Высказывание политика спровоцировало скандал, партнеры по правительству поспешили дистанцироваться от его слов. Критики назвали идею переговоров признаком слабости, подрывающим европейское единство.

    В оппозиции заявили, что закупка газа у Москвы даст России средства на продолжение спецоперации на Украине. Представители кабинета министров позже пояснили, что речь шла о гипотетическом сценарии после заключения мирного соглашения. Несмотря на высокие рейтинги, Де Вевер пригрозил уйти в отставку, если разногласия парализуют работу правительства.

    Ранее де Вевер называл сделку с Москвой единственным возможным решением украинского конфликта. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал предложение о наделении Евросоюза полномочиями для ведения таких переговоров.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    17 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина согласилась принять помощь Евросоюза в финансировании и ремонте нефтепровода «Дружба», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, предложение о предоставлении технической поддержки и финансовых ресурсов было одобрено Киевом, и европейские специалисты готовы приступить к работам незамедлительно, передает РИА «Новости».

    В совместном заявлении фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты подчеркивается, что сотрудничество позволяет ускорить восстановление работы стратегически важной инфраструктуры. По их словам, украинская сторона выразила благодарность за инициативу Евросоюза.

    «ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование (ремонта). Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить немедленно», – говорится в заявлении.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он также подчеркнул, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба».

    17 марта 2026, 13:59 • Новости дня
    Песков призвал Киев прекратить тщетное сопротивление
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление и сделать шаг в сторону мирного урегулирования.

    Власти Киева должны принять ответственное решение и перейти к мирному процессу, передает ТАСС. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нынешние попытки так называемого киевского режима оказать сопротивление остаются абсолютно тщетными.

    По его мнению, лидерам в Киеве стоило бы принять необходимое ответственное решение и открыть дорогу для дальнейшего мирного процесса.

    Ранее Песков заявил, что украинское руководство, совершая атаки на российские регионы, продолжает тщетное сопротивление вместо перехода к переговорам.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    В переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв, при этом Москва сохраняет открытость к диалогу.

    17 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперт: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи

    Политолог Ткаченко: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отказ ЕС помочь Дональду Трампу с миссией в Ормузском проливе будет иметь серьезные последствия. Так, глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику, а также приостановить обмен разведданными и спутниковой информацией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент США заявил, что его просьба по Ормузу к Европе была проверкой на лояльность.

    «Европейские партнеры США узнали об операции против Ирана из СМИ. То, что их изначально не привлекли к планированию атак на Исламскую республику, стало демонстрацией дипломатической и политической ничтожности европейцев и тяжелым ударом для них», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Сейчас страны Европы не хотят ввязываться в конфликт, который фактически уже проигран. Этим, по мнению собеседника, объясняется отказ ЕС помогать Штатам с миссией в Ормузском проливе. Реакцию же Дональда Трампа на такое решение политолог счел детской – «как в мультфильме: не очень-то и хотелось!», – сыронизировал Ткаченко.

    «Выступление главы Белого дома – это заявление разочарованного человека», – добавил он. Эксперт напомнил, что Трамп еще в свой первый президентский срок критиковал европейцев. Противоречия между ними проявились и в 2025 году, их подсветил Джей Ди Вэнс в ходе своей речи на Мюнхенской конференцию по безопасности. «Для США Европа никогда не была настоящим партнером и уж тем более союзником, скорее объектом каких-то сделок и краткосрочных соглашений», – уточнил политолог.

    Как бы то ни было, нынешнее решение ЕС отвергнуть участие в миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива будет иметь серьезные последствия, прогнозирует аналитик. «Для Трампа европейцы – это те, кто не помог ему в трудный момент. Я думаю, он начнет мстить довольно серьезно. Стоит ожидать ускорения процессов по развалу НАТО и обострения торговых споров Вашингтона и Брюсселя», – предположил он.

    «Так, глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику. Европейские государства оказались на крючке у США. Это будет доброй волей, если американский лидер согласится сохранить поставки СПГ в Европу в прежних объемах. Если же он перенаправит несколько танкеров в Азию, цены подскочат, что приведет к усугублению кризиса», – рассуждает Ткаченко.

    Кроме того, Трамп может перестать передавать европейской стороне разведданные, спутниковую информацию, которая потом идет на Украину. «То есть, имеется потенциал для снижения масштаба сотрудничества и в военной области. Политикам в Брюсселе остается только наблюдать за президентом США как за стихийным бедствием», – считает политолог.

    Он усомнился, что меры – если Трамп начнет «проучивать» Европу – заставят членов ЕС и НАТО изменить позицию. «Скажем, Германия и Франция понимают, что такое пять тыс. лет цивилизации Ирана, а также что сломить гордый иранский народ не получится. Но наверняка найдутся и государства, которые готовы пожертвовать своей репутацией и внешней политикой. Среди них, возможно, – Аргентина, Япония, Филиппины. Финляндия же, несмотря на заявления Александра Стубба, может отправить разве что веники для сауны», – иронично заключил Ткаченко.

    Ранее министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отвергли призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата военно-морской миссии Aspides не поддерживается странами-участниками, передает Politico.

    Напомним, накануне саммита глава МИД Евросоюза Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать. Однако угрозы не возымели нужного эффекта. Так, министр обороны Германии Борис Писториус нашел в себе силы сказать, что «война с Иранам – не наша война».

    «Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует. Американцы наряду с израильтянами выбрали этот путь. Мы высказали лишь весьма умеренную критику. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт», – предупредил министр.

    Позднее Трамп объяснил, что его просьба помочь с миссией в Ормузе – «проверка на лояльность для союзников США». По его словам, Штатам не нужна поддержка в возобновлении судоходства в Ормузском проливе. «Я считаю, что нам никто не нужен. Мы самая сильная нация в мире. Но в некоторых случаях я делаю это (призываю присоединиться к коалиции), потому что хочу узнать, как они реагируют», – сказал американский лидер.

    Любопытно, что на фоне этого заявления президента госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой южнокорейского МИД Чо Хеном и настоятельно рекомендовал оказать содействие в открытии Ормуза.

    Президент Финляндии Александр Стубб тем временем призвал союзников «серьезно относиться» к заявлениям главы Белого дома о том, что он ставит на кон будущее НАТО ради обеспечения прохода через Ормузский пролив. По его мнению, страны, у которых «есть потенциал и воля помочь» Вашингтону, «должны это сделать». При этом Стубб отметил, что НАТО – оборонительный блок и «не занимается военными атаками как таковыми», пишет Bloomberg.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ближайшие партнеры США не спешат соглашаться на инициативу Белого дома и оценивала, удастся ли Штатам привлечь другие страны к конфликту против Ирана.

    17 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    Трамп раскритиковал союзников за отказ отправлять корабли в Ормузский пролив
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство реакцией партнеров на просьбу о военной помощи в Персидском заливе, назвав это тестом на верность.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников, холодно отреагировавших на призыв отправить корабли на Ближний Восток, пишет New York Times.

    «Вы хотите сказать, что мы защищаем вас 40 лет, а вы не хотите участвовать в чем-то незначительном?» – заявил глава Белого дома.

    Он назвал обращение за международной помощью проверкой партнеров на лояльность, заявив о статусе Америки как «сильнейшей нации». Ранее Германия, Япония и Австралия сообщили, что не планируют участвовать в усилиях по открытию Ормузского пролива.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что это не их война, и Берлин выступает за дипломатические решения конфликта. Британский премьер Кир Стармер пообещал не втягивать королевство в масштабные боевые действия.

    Американо-израильская кампания против Ирана идет третью неделю, число погибших превысило 2 тыс. человек. Мировые цены на энергоносители взлетели из-за блокады движения танкеров через пролив, через который проходит пятая часть нефти.

    Трамп также предупредил об опасности появления у Тегерана ядерного оружия. Рассматривается рискованная операция по отправке сил в иранский Исфахан для изъятия 440 кг обогащенного урана.

    Ранее Трамп призывал мировое сообщество направить военные корабли для открытия Ормузского пролива. Администрация США планировала объявить о создании коалиции по сопровождению коммерческих судов.

    17 марта 2026, 02:19 • Новости дня
    Словакия уведомила Украину о прекращении аварийной помощи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Словакия официально уведомила компанию «Укрэнерго» о прекращении договора о взаимном предоставлении аварийной помощи, сообщает украинская энергокомпания.

    В публикации подчеркивается, что SEPS направила письмо о расторжении договора в одностороннем порядке. В заявлении говорится: «После ряда публичных заявлений, которые мы видели в феврале и марте, «Укрэнерго» получила от словацкого системного оператора, компании SEPS, официальное письмо об одностороннем прекращении договора о взаимном предоставлении аварийной помощи. Окончательное прекращение действия договорных условий состоится в мае этого года», передает РИА «Новости».

    В «Укрэнерго» добавили, что причины прекращения соглашения словацкие коллеги не уточнили. При этом импорт электроэнергии из Словакии на Украину продолжится, никаких ограничений на коммерческие поставки не вводилось.

    В понедельник словацкая национальная партия, входящая в правительственную коалицию, призвала главу МИД Словакии Юрая Бланара выступить на заседании министров иностранных дел Европейского союза против выделения Украине кредита в размере 90 млрд евро.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба».

    Посол России в Словакии Сергей Андреев сообщил, что вопрос о возобновлении поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию остается нерешенным из-за отсутствия изменений в позиции Киева.

    17 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    В Лондоне Зеленского никто не встретил у трапа самолета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время прибытия украинского лидера Владимира Зеленского в Лондон представители правительства Британии не присутствовали у трапа его самолета, его встречали лишь посол Украины и собственный пилот самолета.

    Высокопоставленные представители руководства Британии не встречали Владимира Зеленского при его прибытии в Лондон, передает РИА Новости. Как пишет агентство с ссылкой на видео с места событий, у трапа самолета украинского президента встретили лишь посол Украины в Британии, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и один из членов экипажа.

    Среди встречающих не было ни одного известного представителя британского руководства, отмечает агентство.

    Ранее власти Германии также не встретили Владимира Зеленского в аэропорту Мюнхена, и его встречал только украинский посол. До этого западные СМИ отметили отсутствие торжественной встречи Зеленского в США.


    17 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар объяснил обидой отказ Европы помогать Трампу в Ормузском проливе
    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские политики обижены на Дональда Трампа из-за того, что он не посвятил их в истинные планы по войне на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Евросоюз отверг призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

    «Решение европейцев не поддержать Дональда Трампа в войне против Ирана, скорее всего, временное», – считает германский политолог Александр Рар. Он полагает, что Европа может пересмотреть свою позицию в двух случаях. Первый – если американо-израильская операция перерастет в затяжной конфликт, а страны континента будут все сильнее страдать от высоких цен на энергоресурсы, уточнил собеседник.

    Политолог указал, что руководство Еврокомиссии и НАТО не против оказания помощи США. «Но на сегодняшний день европейские политики обижены на американского лидера из-за того, что тот не посвятил и не посвящает их в истинные планы в контексте войны на Ближнем Востоке», – добавил эксперт.

    «Европейцы видят, что Иран не слаб и бьет точно по американской военной инфраструктуре. Они пока не хотят нести собственные потери в «чужой» войне. А между тем, Трамп может попросить их и о поддержке пехотой, на что Европа не способна пойти», – рассуждает Рар. 

    Второй вариант, при котором Европа, вероятно, изменит решение, связан с конфликтом на Украине. «В этом вопросе европейцам крайне нужна американская поддержка, сами они уже не в состояние помогать Киеву», – отметил аналитик.

    «Если европейские политики поймут, что Трампа удастся склонить на новую военную поддержку Украины миссией в Персидском заливе, то Европа может изменить свою позицию», – считает эксперт. По его словам, европейские политики не верят, что глава Белого дома пойдет так далеко, чтобы из мести за их «непослушание» «закрыть» НАТО.

    17 марта 2026, 06:07 • Новости дня
    Пентагон уличил куратора помощи Киеву в пьянстве и халатности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский генерал-майор Антонио Агуто, отвечавший за поддержку ВСУ, забыл секретные карты в поезде и злоупотреблял алкоголем во время командировки, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона.

    Агуто проявил грубую халатность при обращении с гостайной и систематически нарушал дисциплину, говорится в документе, передает РИА «Новости».

    Инциденты произошли в 2024 году.

    Военный нарушил инструкции, поручив перевозку секретных карт сотрудникам без дипломатического статуса. Документы не были опечатаны должным образом, и в итоге сопровождающие забыли их в вагоне поезда, следовавшего в Польшу.

    «4 апреля 2024 года по прибытии обратно в Польшу сопровождавшие лица оставили секретные карты в поезде. Посольство США на Украине изъяло оставленные без присмотра секретные документы из поезда, когда он вернулся на Украину днем позже», – говорится в материалах.

    Также проверка вскрыла факты злоупотребления спиртным. Агуто признался, что пил чачу в грузинском ресторане, но не смог вспомнить количество выпитого. Свое поведение он объяснил местными традициями, отметив, что на Украине любое застолье сопровождается алкоголем.

    В 2024 году сообщалось, что Пентагон направил Украине более 1 млрд долларов помощи без надлежащей документации. В том же году управление генерального инспектора USAID сообщало о поступлении жалоб на возможные хищения и мошенничество при закупках.

    17 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами здание с беженцами из Херсона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины в ночные часы нанесли удар дронами по зданию на Арабатской стрелке, где проживали беженцы из Херсона, сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

    «В районе Генической горки на Арабатской стрелке поздней ночью было повреждено здание, в котором проживают эвакуированные мирные граждане, семьи с детьми, пожилые люди», – сообщил он, передает ТАСС.

    Черевко уточнил, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал. Он отметил, что несколько десятков человек с двух до трех часов ночи были переселены усилиями социальных служб и администрации региона в другие помещения.

    В прошлом году ВСУ начали отбирать жилье и машины у жителей Херсона.

    17 марта 2026, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Сопычь в Сумской области, а Южная группировка освободила Каленики в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Север» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Павловки, Пролетарского, Мирополья, Кондратовкя и Кучеровки Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Верхней Писаревкой, Избицким, Волчанскими Хуторами, Веселвм и Удами.

    При этом потери ВСУ составили до 270 военнослужащих, три бронемашины, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и израильская станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42. Уничтожены два склада боеприпасов и восемь складов матсредств.

    Подразделения Южной группировки освободили Каленики в ДНР. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты возле Константиновки, Алексеево-Дружковки, Шабельковки, Новоселовки, Александровкаи и Славянска ДНР.

    Противник при этом потерял до 200 военнослужащих, бронемашину, американский бронетранспортер М113 и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Василевки, Новоосиново, Грушевки, Ковалевки Харьковской области, Красного Лимана и Брусовки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили более 170 военнослужащих, бронемашина, два америкаснких бронетранспортера М113 и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пять складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Красноярского, Доброполья, Новониколаевки, Гришино ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 280 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов после проверки группировки «Южная» сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.

    ВС России за прошлую неделю взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, в частности, они освободили Червоную Зарю в Сумской области.

    17 марта 2026, 01:09 • Новости дня
    Трамп допустил перенос визита в Китай из-за Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его визит в Китай, запланированный на конец марта – начало апреля, может быть перенесен примерно на месяц.

    Отвечая на вопрос в Белом доме, Трамп отметил: «Я не знаю, мы прямо сейчас работаем над этим». Он пояснил, что обсуждает возможный перенос визита с китайской стороной и подчеркнул: «Я бы очень хотел [посетить Китай]. Но из-за войны я хочу быть здесь, я считаю, что должен быть здесь». По словам президента, из-за этих обстоятельств США запросили отсрочку визита примерно на месяц, передает ТАСС.

    Трамп также выразил надежду, что поездка все же состоится в ближайшем будущем, подчеркнув хорошие отношения с Китаем. Он добавил, что перенос визита, вероятно, будет незначительным и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних связей.

    Ранее сообщалось, что перед визитом Трампа в Пекин министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку предстоящих переговоров с китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия.

    17 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Вашингтон отказался от помощи союзников в операции против Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты самостоятельно добились военного успеха в операции против Ирана и не рассчитывают на поддержку НАТО.

    Трамп написал на странице в своей соцсети Truth Social, что США были уведомлены большинством союзников по НАТО об их нежелании участвовать в военной операции против Ирана. По словам Трампа, несмотря на согласие большинства стран с действиями Вашингтона, они не выразили готовности поддержать США на практике.

    В своем обращении Трамп высказал мнение, что НАТО всегда было «улицей с односторонним движением», где Америка защищает другие страны, не получая взаимной поддержки в критические моменты.

    Он отметил: «К счастью, мы разгромили вооруженные силы Ирана – их флот уничтожен, их авиация уничтожена, их ПВО и радары уничтожены, а возможно, самое важное, их лидеры на всех уровнях устранены и больше не смогут угрожать нам, нашим ближневосточным союзникам или миру в целом».

    Трамп подчеркнул, что после успешных военных действий США больше не нуждаются и не хотят получать помощь от стран НАТО, а также Японии, Австралии или Южной Кореи. Он добавил, что Соединенные Штаты, как самая мощная страна мира, не нуждаются в поддержке других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отказался поддержать призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

    Даже ближайшие партнеры США не решились направлять военные корабли на Ближний Восток.

    Европейские политики проявили недовольство по поводу того, что Вашингтон не посвятил их в истинные планы по войне на Ближнем Востоке.

    17 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что французский лидер Эммануэль Макрон скоро покинет пост главы государства.

    «Он (Макрон) очень скоро покинет свой пост», – заявил глава Белого дома, передает РИА «Новости».

    Ранее Макрон подверг критике удары США и Израиля по Ирану, указав на их несоответствие международному праву и невозможность одобрения Парижем. Он также объявил об отказе Франции участвовать в операции США в Ормузском проливе.

    В январе Трамп заявил о ненужности Макрона.

