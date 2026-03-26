ВСУ ранили двух женщин при ударе по заправке в Запорожской области

Tекст: Ольга Иванова

В результате удара Вооружённых сил Украины по автозаправочной станции в Васильевке Запорожской области пострадали две женщины, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Глава региона написал в своей социальной сети, что атака была совершена с использованием беспилотника: «Противник произвел атаку БПЛА по территории автозаправочной станции в городе Васильевке. К сожалению, пострадали две женщины. Обе пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь».

По словам Балицкого, одна из женщин получила серьезные ранения и находится в тяжелом состоянии. Власти региона контролируют ситуацию и оказывают необходимую поддержку пострадавшим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсонской области украинские беспилотники нанесли удары по элеватору и вышке мобильной связи. В Каховке дрон со взрывчаткой взорвался рядом с больницей, но пострадавших нет.