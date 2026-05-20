Певец Шура рассказал о подаренных ему Киркоровым 12 стульях

Tекст: Катерина Туманова

Филипп Киркоров подарил Шуре однажды на день рождения приобретенные на аукционе 12 стульев. Украшение интерьера, возможно, и стало бы воплощением мечты о красоте и стиле, только разместить их было негде, признался именинник.

«У меня случился переезд, по этому случаю мне подарили 12 стульев. Я говорю: «У меня квартира 70 метров. Какие 12 стульев?» А мне сказали, что эти стулья были приобретены на аукционе. Теперь думаю, куда их поставить. Подарок мне сделал Фил», – рассказал Шура РИА «Новости» о самом необычном подарке коллег.

Артист Шура родился 20 мая 1975 года в Новосибирске. В конце 1990-х годов благодаря эпатажному виду и хитам танцевальных хитам «Холодная луна», «Отшумели летние дожди» и другие ворвался в столичную артистическую тусовку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, певец Шура в 2018 году назвал российский город «полным говном», а потом нашел способ за это извиниться.




