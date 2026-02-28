Театр Бабкиной выиграл суд против московского управления МЧС

Театр Бабкиной выиграл суд против МЧС

Tекст: Мария Иванова

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с ГУ МЧС по столице 50 тыс. рублей в пользу театра «Русская песня» в качестве возмещения госпошлины, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«Взыскать с главного управления МЧС России по городу Москве в пользу ГБУК города Москвы «МГАТ «Русская песня» расходы по оплате государственной пошлины в размере 50 тыс. рублей», – говорится в документе.

Кроме того, инстанция отменила предписание ведомства, обязывающее театр восстановить объект гражданской обороны в подвале здания на Садовой-Черногрязской улице. Инспекторы ранее выявили там отсутствие герметизации, дверей и оборудования, а также использование помещений под склад.

Представители культуры оспорили это решение, указав, что подвалы передавались им как обычные нежилые помещения без статуса защитного объекта. Ранее Басманный суд также признал действия надзорного органа необоснованными и прекратил административное дело.

