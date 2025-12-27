  • Новость часаРоссийский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети задерживаются в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    27 декабря 2025, 13:20 • Новости дня

    Суд взыскал долги с театра Михалкова

    Арбитраж постановил взыскать долг с театра «Мастерская Никиты Михалкова»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с театра «Мастерская Никиты Михалкова» 55 тыс. рублей по задолженности перед банком, возникшей по договору от 2019 года.

    Арбитражный суд Москвы взыскал с театра «Мастерская »12« Никиты Михалкова» 55 тыс. рублей в пользу банка, сообщает РИА «Новости». Основанием стал долг театра по договору от 29 апреля 2019 года, возникший за период с 4 ноября 2024 по 21 ноября 2025 года.

    В судебном акте отмечается, что «должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить возражения относительного его исполнения в арбитражный суд, вынесший судебный приказ». Заявление банка поступило в суд 17 декабря.

    В пресс-службе театра рассказали, что пока не обладают полной информацией о деле, поскольку официальные документы от банка и суда не поступали.

    Судебный приказ выносится единолично судьей на основании заявления взыскателя и документов, подтверждающих денежные обязательства, если сумма требований не превышает 750 тыс. рублей. Приказ сразу становится исполнительным документом и подлежит исполнению по общим правилам судебных решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал иск на взыскание 1,8 млн рублей с театра Надежды Кадышевой после концерта в июле 2025 года.

    Кроме того, актрису театра и кино Жанну Эппле хотят лишить звания заслуженной артистки России из-за многолетнего долга 10 млн рублей перед экс-подругой.

    А компания – организатор работы билетных касс подала иск на сумму около 7,6 млн рублей к певцу Филиппу Киркорову.

    25 декабря 2025, 08:18 • Новости дня
    Раскрыта личность погибшего вместе с сотрудниками ДПС при взрыве в Москве мужчины
    Раскрыта личность погибшего вместе с сотрудниками ДПС при взрыве в Москве мужчины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Устроившим взрыв на Елецкой улице в столице, при котором погибли два сотрудника ДПС, оказался 24-летний Павел Голубенко, сообщают СМИ.

    Голубенко родом из населенного пункта Каменок в Ивановской области, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Он после школы учился в Ивановском автотранспортном колледже, также молодой человек работал прессовщиком на фабрике. За несколько дней до взрыва он пытался взять взаймы деньги у знакомых.

    В соцсетях он был подписан на каналы о военной тематике, аниме, психологии и электронике

    Ранее сообщалось, что устроивший взрыв у автомобиля ДПС в столице действовал по указу мошенников.

    СК сообщал, что взрыв произошел, когда полицейские приблизились к служебному автомобилю из-за подозрительного человека рядом.

    Погибшими инспекторами ДПС оказались мужчины в возрасте 24 и 25 лет, у одного из них остались жена и маленькая дочь.

    24 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве

    Экс-посол Норвегии Квиле отметил качество жизни в Москве

    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению экс-посла Норвегии в РФ Роберта Квиле, Москва отличается благоустройством улиц и большим разнообразием заведений общественного питания.

    Высказанные экс-послом Норвегии Робертом Квиле впечатления о жизни в Москве опубликовал журнал Forsvarets forum, пишет РИА «Новости». По его словам, столица отличается ухоженными дорогами и тротуарами, а также обилием ресторанов, которые часто бывают полны, поэтому лучше бронировать столики заранее.

    Квиле отдельно выделил уровень автопарка города, отметив наличие люксовых автомобилей, недоступных в Норвегии. Он также добавил, что, по его мнению, ассортимент товаров в Москве превосходит ожидания. Квиле работал послом Норвегии в России с 2022 года по осень 2025.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также рассказал о своих впечатлениях о Москве во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

    А что касается Квиле, то весной на встрече с послом МИД России призвал Осло воздерживаться от шагов, которые могут усилить напряженность вокруг архипелага Шпицберген.

    Ранее посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России из-за попыток норвежских властей сорвать в Киркенесе чествование воинов СССР.

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    25 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Нашелся пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко

    Пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко был найден живым в Москве

    Нашелся пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ранее исчезнувший экс-депутат Госдумы Николай Герасименко был обнаружен живым в Москве после поисков.

    Бывший депутат Госдумы 75-летний Николай Герасименко был найден в Москве, сообщают Известия. По словам источника, жизни Герасименко ничего не угрожает. Его состояние оценивается как стабильное.

    Как сообщается, причиной исчезновения Герасименко могла стать деменция, которую у него диагностировали ранее. Именно этот диагноз, по данным источника, мог спровоцировать его внезапную пропажу во время прогулки.

    Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» начал розыск после обращения родственников. 24 декабря Герасименко вышел на прогулку с собакой породы акита-ину по кличке Кей, после чего оба исчезли.

    Герасименко был депутатом Госдумы сразу шести созывов в 1995-2019 годах и автором закона «Об ограничении курения табака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ведутся поиски заслуженного врача России Николая Герасименко. Сотрудники полиции в Новой Москве ранее отыскали пропавшего пожилого мужчину, который ушел за грибами.

    27 декабря 2025, 07:15 • Новости дня
    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России

    Японский депутат Мунэо Судзуки назвал красоту Москвы силой России

    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России
    @ council.gov.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время визита в Москву, где японский парламентарий встретился с замглавы МИД России Андреем Руденко, господин Мунэо был очарован праздничной иллюминацией и торжественной атмосферой, которая была создана в центре столицы.

    «Прошло год и четыре месяца с моего последнего визита в Москву, но и теперь город повсюду освещен, и атмосфера в нем не позволяет поверить, что неподалеку идет война. Вот в чем сила России», – написал он в блоге.

    Во время встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко господин Мунэо просил о возобновлении поездок на южные Курильские острова японских жителей, чьи предки захоронены на этих землях.

    «Поскольку все присутствующие были моими старыми знакомыми, они обрадовались моему визиту в Москву и позитивно оценили его», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас признался, что несмотря на работу в центре Москвы, ездил на электричке в подмосковные города, чтобы покататься на велосипеде.

    Отец Илона Маска назвал Москву лучшей столицей мира. Бывшая помощница Байдена Тара Рид восхитилась Москвой и россиянами.

    25 декабря 2025, 02:58 • Новости дня
    В Москве автомобиль сбил бывшего помощника Горбачева

    Mercedes сбил бывшего помощника Горбачева Славина в центре Москвы

    В Москве автомобиль сбил бывшего помощника Горбачева
    @ кадр из видео канала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Москвы автомобиль Mercedes сбил политолога Бориса Славина, бывшего помощника Михаила Горбачева, он находится в реанимации, сообщил его сын.

    О том, что 84-летний Славин был сбит машиной сообщил источник РЕН ТВ.

    «У меня тоже есть такая информация. Отец в реанимации», – сказал Борис Славин, сын пострадавшего.

    По данным РЕН ТВ, «медики диагностировали тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и раны лица». Славин доставлен в ГКБ имени Боткина.

    Борис Славин – советский и российский политолог, бывший помощник президента СССР Михаила Горбачева, доктор философских наук, член Академии политических наук и преподаватель МПГУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Горбачев умер 30 августа 2022 года на 92-м году жизни. Политик страдал от тяжелой и продолжительной болезни.


    24 декабря 2025, 18:06 • Новости дня
    Собянин сообщил о дефиците 500 тыс. работников в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Число свободных рабочих мест в столице, остающихся невостребованными, сейчас достигает 500 тыс., и на фоне демографических изменений этот показатель может увеличиться, заявил мэр Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

    Дефицит трудовых ресурсов в Москве составляет порядка 500 тыс. человек и, по прогнозу властей, будет только расти из-за сложной демографической ситуации, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе отчета о работе городского правительства в Мосгордуме.

    «Сегодня дефицит трудовых ресурсов в Москве, то есть это вакантные места, которые не обеспечены рабочей силой, составляет от 400-500 тыс. человек. Причем эта цифра особо не меняется и в будущем будет, скорее всего, нарастать из-за демографической ситуации, которую мы проходим», – заявил Собянин.

    Он напомнил, что на рынке труда продолжают сохраняться трудности, связанные с соотношением работников и вакансий. По словам Собянина, москвичей становится меньше, что приводит к постоянному кадровому голоду во многих сферах столицы.

    Мэр также отметил, что количество трудовых мигрантов в Москве за последние несколько лет осталось стабильным. Во время пандемии коронавируса количество приезжих сокращалось, но затем наблюдалось небольшое восстановление. Однако существенное увеличение числа иностранных рабочих с тех пор не происходило.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы заявил, что внедрение искусственного интеллекта не приведет к массовой безработице среди жителей города. В Москве стоимость патента для трудовых мигрантов увеличилась до 10 тыс. рублей в месяц.

    24 декабря 2025, 18:37 • Новости дня
    Пенсионер из Москвы предстанет перед судом за попытку убийства

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело 91-летнего мужчины направлено в суд после попытки убийства трех человек с применением автомата.

    Пенсионер из Москвы предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство трех человек и незаконном обороте оружия, пишет ТАСС.

    По информации прокуратуры Зеленоградского административного округа, обвиняемый, которому 91 год, намеревался совершить убийство своей бывшей сожительницы и ее родителей. Его 49-летний друг также будет судим за соучастие.

    Следствие установило, что утром 24 марта 2023 года обвиняемый прибыл к дому бывшей сожительницы в Зеленограде вместе с другом, у которого был автомобиль. При себе у мужчины находился автомат, с помощью которого он планировал осуществить преступление. На месте он отключил электроэнергию в квартире женщины, чтобы выманить ее и ее отца на улицу.

    Когда бывшая сожительница с отцом вышли из квартиры, обвиняемый достал оружие, прицелился и нажал на спусковой крючок. Однако выстрел не прогремел, и потенциальные жертвы успели скрыться в квартире. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд отправил жителя Красноярска, страдающего хроническим психическим заболеванием, на принудительное лечение после убийства 29-летней внучки и двухлетней правнучки из-за конфликта о дачном участке.

    Житель Колпино в состоянии алкогольного опьянения нанес жене не менее 14 ножевых ранений на глазах у сына и спрятал тело в диване.

    В Москве суд арестовал пенсионерку, которая толкнула 13-летнюю девочку на рельсы в метро.

    25 декабря 2025, 17:44 • Новости дня
    В Москве пропал экс-депутат Госдумы Герасименко

    В Москве начали поиски бывшего депутата Госдумы Герасименко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице ведутся поиски 75-летнего заслуженного врача России, бывшего депутата Госдумы шести созывов Николая Герасименко, ранее возглавлявшего работу над антитабачным законом.

    Информация о пропаже бывшего депутата Госдумы 75-летнего Николая Герасименко появилась на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», передает ТАСС. По данным волонтеров, 24 декабря Герасименко вышел из дома с собакой породы акита-ину черно-белого окраса и больше не вернулся.

    Он был одет в черную куртку и футболку, черные брюки, кроссовки и шапку, обладает худощавым телосложением, обрит наголо, его рост составляет 185 см, глаза серо-голубые.

    Поиск пропавшего продолжается, волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Герасименко или видел его в компании собаки, обращаться в поисковый отряд.

    Герасименко был депутатом Госдумы на протяжении шести созывов с декабря 1995 года по октябрь 2019 года, входил в состав  фракции «Единая Россия». Он хирург, профессор, доктор медицинских наук и заслуженный врач России, а также автор закона «Об ограничении курения табака».

    В 2019 году Герасименко сбил мотоциклиста и покинул место ДТП. Позже его лишили депутатской неприкосновенности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичные полицейские нашли двоих пропавших детей восьми и тринадцати лет. Один из мальчиков ранее стал жертвой мошенников.

    До этого в Новой Москве сотрудники полиции отыскали пропавшего пожилого мужчину, который ушел за грибами.

    24 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    Собянин объявил о планах построить станции метро на Ярославском шоссе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на Ярославском шоссе планируют возвести две новые станции метро, одна из которых появится рядом с МГСУ.

    В Москве планируется строительство двух новых станций метро на Ярославском шоссе, передает РИА «Новости». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании Мосгордумы, где он представил свой ежегодный отчет.

    Собянин подчеркнул, что некоторые районы, в том числе Ярославка, до сих пор испытывают нехватку рельсового транспорта.

    «Ряд районов еще недостаточно обеспечены рельсовым транспортом. В частности, в районе Ярославки действительно есть такая проблема, поэтому мы наметили строительство двух станций в районе МГСУ и на Ярославском шоссе», – заявил мэр.

    Планы по развитию метро на востоке Москвы, по словам градоначальника, нацелены на улучшение транспортной доступности для жителей районов, испытывающих перегруженность и транспортные заторы. Сроки начала строительства новых станций пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о строительстве пяти новых станций Филевской линии метро для инновационного центра «Сколково».

    В столице начались работы по прокладке Бирюлевской линии метро длиной 22,2 км, которая соединит десять станций и повысит транспортную доступность для миллиона москвичей.

    24 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников над Москвой

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы ПВО уничтожили еще два беспилотника, направлявшихся к Москве, общее количество сбитых над столицей БПЛА достигло восьми.

    Система противовоздушной обороны Министерства обороны России сбила еще два беспилотника, которые направлялись к столице, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин.

    Он также подчеркнул, что все профильные службы ведут работу на месте происшествия для оценки последствий и обеспечения безопасности.

    По данным мэра, всего с прошлой ночи было сбито уже восемь беспилотников, которые направлялись к российской столице.

    Ранее сообщалось о нескольких попытках атак дронов, которые были предотвращены силами ПВО. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры на данный момент не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система противовоздушной обороны Министерства обороны России сбила два беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Российская система ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника в различных регионах страны, включая Крым, Оренбургскую и Московскую области.

    Над пятью регионами России силами ПВО сбиты 17 украинских беспилотников самолетного типа.

    24 декабря 2025, 16:59 • Новости дня
    Собянин заявил о втором месте Москвы по экономике среди мегаполисов мира

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва укрепила свои позиции по уровню экономики среди самых крупных мегаполисов планеты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед депутатами Мосгордумы.

    По его словам, город находится на второй строчке по размеру экономики среди мегаполисов всего мира, передает РИА «Новости».

    В минувшую среду Собянин анонсировал строительство пяти новых станций метро в Москве.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул успехи мэра Сергея Собянина и его команды в развитии транспортной инфраструктуры. «Ну что говорить, Москвой мы все гордимся по праву. У мэра Москвы Сергея Собянина многое получается», – заявил Путин.

    24 декабря 2025, 16:36 • Новости дня
    Собянин спрогнозировал объем инвестиций в Москву

    Собянин спрогнозировал рост объема инвестиций в Москве выше 9 трлн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр столицы ожидает, что в 2025 году совокупный объем инвестиций в Москве окажется в четыре раза больше результата 2010 года.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что итоговый объем инвестиций всех источников финансирования в Москве по итогам 2025 года может превысить 9 трлн рублей, передает ТАСС. Это заявление он сделал, выступая с отчетом о работе столичного правительства в Московской городской думе.

    Собянин заявил: «По итогам 2025 года объем инвестиций всех источников финансирования, скорее всего, превысит огромную сумму в 9 трлн рублей. Это в четыре раза больше показателей 2010 года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Собянин отмечал рост объемов производства высокотехнологичной продукции на столичных предприятиях благодаря возвращению производств и импортозамещению.

    Доля Москвы в экономике России составляет более 20%, а за минувший год экономика города выросла на 5,5%, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Собяниным.

    Кроме того, Москва является лидером страны по развитию государственно-частного партнерства, а открытость органов власти для инвесторов подтверждается федеральными оценками.

    26 декабря 2025, 19:15 • Новости дня
    Названы дата и место похорон Веры Алентовой

    Алентову похоронят 29 декабря рядом с супругом на Новодевичьем кладбище

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дата прощания с народной артисткой Веры Алентовой назначена на 29 декабря, церемония пройдет на Новодевичьем кладбище в Москве.

    Народную артистку России Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ее окружении.

    Вера Алентова родилась в 1942 году в Котласе Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ и начала работать в Театре имени Пушкина, позднее руководила мастерской во ВГИКе.

    Наибольшую известность Алентова получила благодаря главной роли в фильме «Москва слезам не верит» (1979). Среди других заметных работ – «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Звание народной артистки России она получила в 1992 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вера Алентова скончалась 25 декабря на 84-м году жизни.

    На похоронах народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого актрисе стало плохо, и ее госпитализировали в больницу, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Причиной смерти стал острый инфаркт миокарда.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы.


    25 декабря 2025, 03:17 • Новости дня
    ПВО сбила семь атаковавших Москву беспилотников
    ПВО сбила семь атаковавших Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны сбили еще семь беспилотников, которые атаковали Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, атаковавшие Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Позднее он сообщил об уничтожении силами ПВО еще двух дронов. Затем глава города сообщил, что «атака еще одного беспилотника отражена силами ПВО Минобороны». Специалисты экстренных служб находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в результате работы сил ПВО сбит беспилотник, летевший на Москву.

    26 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    Власти Москвы сообщили о подорожании проезда по МСД

    Власти Москвы сообщили о подорожании проезда по МСД с 2 января

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поездки по Московскому скоростному диаметру (МСД) в самые загруженные часы с 2 января станут на три рубля дороже, оставаясь бесплатными большую часть времени, отметили в мэрии.

    Тариф на проезд по МСД в критически загруженные часы по будням будет проиндексирован с 2 января, сообщает департамент транспорта Москвы. Стоимость вырастет на три рубля и составит 13 рублей за участок.

    В остальное время – а это 70% будних суток, с 11 до 16 и с 20 до 7 часов, а также в выходные и праздничные дни – проезд на МСД останется бесплатным для автомобилистов. Плата за транзитный проезд сохраняется на прежнем уровне – она составляет 950 рублей.

    Как уточнили в столичном департаменте транспорта, платным считается только тот проезд по участку МСД, если автомобиль заехал и выехал с него именно в платное время. Если заезд на участок произошел, например, в 6.55, а выезд в 7.30, совершенная поездка не оплачивается. То же правило действует, если заезд был в 10.55, а съезд – в 11.30.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик увеличили с 13 октября. Новый тариф на проезд по МСД начали варьировать с 15 февраля от 5 до 45 рублей в зависимости от длины маршрута.

