Силы ПВО за час сбили 11 летевших на Москву БПЛА
За последний час силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.
Еще об одном сбитом беспилотнике сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере Max.
«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. В аэропортах Москвы приостановили прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.