    22 февраля 2026, 12:25 • Справки

    Прощеное воскресенье 2026: сегодня православные просят прощения – какие слова говорить и можно ли отправлять открытки

    Прощеное воскресенье 2026: сегодня православные просят прощения – какие слова говорить и можно ли отправлять открытки
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Сегодня, в Прощеное воскресенье, православные христиане просят друг у друга прощения перед началом Великого поста. Этот день завершает Масленицу и становится духовной границей между временем веселья и периодом строгого поста и молитвы. Верующие стараются примириться с родными, друзьями и коллегами, чтобы вступить в пост с чистой совестью и без обид. Какие слова правильно говорить при прощении, нужно ли делать это лично, можно ли отправлять сообщения и открытки — в этом материале собраны разъяснения о смысле дня и практические рекомендации Церкви.

    Когда Прощеное воскресенье в 2026 году – на какую дату выпадает праздник

    Прощеное воскресенье не имеет фиксированной даты в календаре и ежегодно зависит от дня празднования Пасхи. В 2026 году этот важный для каждого православного день выпадает на 22 февраля. Праздник всегда отмечается в последнее воскресенье перед началом Великого поста и завершает собой Масленую неделю.

    Именно 22 февраля 2026 года верующие в последний раз перед долгим постом вкушают скоромную пищу, а вечером в храмах совершается особый чин прощения. Во время этой службы священнослужители и прихожане по древней традиции испрашивают друг у друга прощения за вольные и невольные обиды, чтобы войти в Великий пост с чистой душой и примиренным сердцем.

    История и значение обряда

    Обычай просить прощения зародился в IV веке среди египетских монахов, которые перед уходом в пустыню на время Великого поста прощались друг с другом, зная, что не все вернутся. Со временем этот обряд перешел в церковную традицию и стал символом искреннего раскаяния и стремления к духовному очищению.

    Суть Прощеного воскресенья заключается в следовании евангельскому учению о всепрощении. В этот день верующие вспоминают изгнание Адама и Евы из рая, раскаиваясь в первородном грехе и стремясь к духовному обновлению.

    Как правильно просить прощения

    Главное в Прощеное воскресенье – искренность. Просить прощения нужно не формально, а от всего сердца, осознавая свои поступки и желая исправить причиненные обиды.

    Слова прощения должны идти от души. Недостаточно просто произнести формальную фразу, важно осознать свою вину и выразить искреннее сожаление.

    Желательно просить прощения лично, глядя в глаза человеку. В крайнем случае можно позвонить по телефону.

    Как подготовиться к тому, чтобы попросить прощения: советы психолога

    Прощеное воскресенье – это не просто день, когда мы просим прощения у близких, но и возможность заглянуть внутрь себя, разобраться в своих чувствах и отношениях с окружающими. Психологи считают, что подготовка к этому дню может стать важным шагом на пути к личностному росту и гармонии.

    Первый шаг к искреннему прощению, по словам специалистов, это осознание своей вины. Важно не просто формально извиниться, а понять, в чем именно вы были неправы, и искренне раскаяться. Это требует честности перед самим собой и готовности признать собственные ошибки.

    Психологи подчеркивают, что умение признавать ошибки – это признак зрелости и силы. Не стоит бояться показаться слабым, ведь искреннее раскаяние, наоборот, вызывает уважение и доверие.

    Прощение – это не только акт милосердия по отношению к другим, но и освобождение от груза обид, который мы несем в себе. Невозможно искренне простить другого, не простив себя.

    Психологи советуют провести внутреннюю работу над обидами:

    Анализ чувств. Понять, какие эмоции вызывает обида, и почему она так сильно задела.

    Принятие. Принять свои чувства, не отрицая и не подавляя их.

    Отпускание. Осознанно отпустить обиду, понимая, что она мешает двигаться дальше.

    Как подготовиться к разговору

    Если вы планируете просить прощения у конкретного человека, важно подготовиться к разговору. Подумайте, какие слова вы хотите сказать, как выразить свои чувства. Помните, что искренность важнее красноречия. Психологи советуют:

    Выбрать подходящее время и место. Убедитесь, что у вас и у человека, у которого вы просите прощения, есть достаточно времени для разговора, и что вас никто не потревожит.

    Говорить от сердца. Не используйте заученные фразы, говорите своими словами, выражая искренние чувства.

    Быть готовым к любому ответу. Человек может простить вас сразу, а может не простить вовсе. Важно принять любой ответ с уважением.

    Как быть, если простить нет сил

    Иногда бывает так, что простить человека очень сложно, а то и вовсе невозможно. В таком случае психологи советуют:

    Не торопиться. Прощение – это процесс, который требует времени. Не нужно себя насиловать, если вы пока не готовы простить.

    Сфокусироваться на себе. Сосредоточьтесь на своем внутреннем состоянии, на своих чувствах. Позвольте себе пережить обиду, но не позволяйте ей контролировать вашу жизнь.

    Обратиться за помощью. Если вы чувствуете, что не можете справиться с обидой самостоятельно, обратитесь к психологу.

    Можно ли просить прощения в мессенджерах и при помощи готовых открыток

    Сейчас особой популярностью стали пользоваться извинения в мессенджерах, появляется даже множество открыток с просьбой о прощении. Многие задаются вопросом, насколько такой способ соответствует духу Прощеного воскресенья. Мнения психологов по этому поводу расходятся.

    Так, по их оценке, в некоторых случаях сообщение в мессенджере может быть лучше, чем ничего. Особенно если вам сложно поговорить лично.

    При этом они указывают, что личное общение, взгляд глаза в глаза, прикосновение – все это имеет огромное значение. Сообщение в мессенджере не может передать искренность и теплоту момента.

    В любом случае важно помнить, что Прощеное воскресенье – это не просто ритуал, а возможность стать лучше, чище, добрее.

    Как принято у православных просить прощения

    В Прощеное воскресенье в православных храмах совершается особый чин прощения. Священнослужители и прихожане просят друг у друга прощения, обмениваясь поклонами и словами: «Прости меня, брат/сестра!» – «Бог простит! И я прощаю! И ты меня прости!».

    Этот обряд символизирует равенство всех перед Богом и призывает к смирению и любви к ближним.

    У кого нужно просить прощения в Прощеное воскресенье

    Церковь не устанавливает строгих правил относительно того, у кого именно нужно просить прощения. Однако очевидно, что в первую очередь следует обратиться к своим близким:

    Родственники: родители, дети, супруги, братья и сестры.

    Друзья: те, с кем вы поддерживаете тесные отношения.

    Коллеги: особенно те, с кем у вас были конфликты или недоразумения.

    Важно уделить особое внимание тем, с кем у вас были конфликты или обиды. Даже если вы считаете, что не виноваты, попросить прощения – это проявление смирения и готовности к примирению.

    Неважно, у кого вы просите прощения, главное – делать это искренне, от души. Не превращайте этот обряд в формальность. Даже простая фраза «Прости меня!» может иметь глубокий смысл, если произнесена с искренним раскаянием.

    От сердца к сердцу: советы священников о прощении

    Священнослужители единодушны во мнении, что искренность и личное общение – ключевые элементы этого обряда. Так, они настоятельно рекомендуют просить прощения лично, «глаза в глаза». В РПЦ говорят, что общение через мессенджеры или «веерные рассылки» создают «некоторую подмену». Даже если вам сложно сказать слова прощения лично, помните, что это усилие будет настоящим шагом к восстановлению отношений.

    Не так важно, какие именно слова вы произнесете, главное – как вы это сделаете. Если ваши слова идут от сердца, даже простое «прости меня» будет иметь глубокий смысл. Протоиерей Андрей Новиков, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах, подчеркивает, что важно переступить через свою гордыню и искренне попросить прощения.

    Игумен Гавриил (Рожнов), настоятель Раифского Богородицкого мужского монастыря, советует прислушаться к своей совести. Если вы чувствуете, что обидели кого-то, попросите прощения. Обычно это наши близкие: родственники, друзья, коллеги, соседи.

    Не только просите прощения, но и прощайте сами. Иерей Александр Ермолин, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии, отмечает, что «без прощения невозможно время Великого поста». Прощение – это освобождение от негативных эмоций, которое приносит душевное облегчение.

    Кому молиться в Прощеное воскресенье

    Вечером этого дня в православных храмах совершается особая служба – великая вечерня, знаменующая начало Великого поста. Служба открывается торжественным входом священника с кадилом, во время которого звучит псалом «Не отврати лица Твоего от отрока Твоего…». Этот псалом, наполненный смирением и надеждой, повторяется также во второе и четвертое воскресенья Великого поста, создавая единую нить духовного пути.

    Покаянные молитвы

    После этого священники облачаются в темные постовые одежды, символизирующие покаяние и смирение. Звучат особые молитвы и тропари, подготавливающие верующих к покаянному настрою.

    Молитва Ефрема Сирина

    Кульминацией службы становится чтение молитвы святого Ефрема Сирина. Эта молитва – образец глубокого покаяния, в котором перечисляются грехи, препятствующие духовному росту, и добродетели, помогающие в этом. Во время чтения молитвы совершаются земные поклоны, выражающие смирение и сокрушение сердца.

    Чин прощения

    По завершении вечерни начинается чин прощения – уникальный обряд, символизирующий взаимное прощение и примирение. На алтарь выносятся крест и иконы Спасителя и Богородицы, которым поклоняется настоятель. Затем он обращается к прихожанам с просьбой о прощении, говоря: «Благословите меня, отцы и братья, простите меня, грешного…». Прихожане отвечают ему тем же, говоря: «Бог простит тебя, отче святой. Прости и нас, грешных».

    Кому молиться?

    В Прощеное воскресенье верующие обращаются в молитвах:

    К Господу Иисусу Христу: как к Спасителю, искупившему грехи человечества.

    К Пресвятой Богородице: как к Заступнице и Помощнице в покаянии.

    К святому Ефрему Сирину: как к автору покаянной молитвы.

    Ко всем святым: с просьбой о помощи в духовном очищении.

    О чем молиться?

    В Прощеное воскресенье верующие молятся:

    О прощении грехов: своих и ближних.

    О даровании сил для прохождения Великого поста: в покаянии и молитве.

    О мире и любви: между всеми людьми.

    Об очищении души: от обид и злобы.

    Прощеное воскресенье – это время, когда верующие стремятся к духовному обновлению, прося прощения у Бога и ближних и готовясь к великопостному покаянию.

