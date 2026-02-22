В Мексике картели на фоне слухов о ликвидации Эль Менчо организовали беспорядки

Tекст: Ольга Иванова

Издание пишет со ссылкой на чиновников первого уровня, что Эль Менчо был ликвидирован во время армейской операции, передает РИА «Новости».

Как пишет ряд изданий, эпицентром беспорядков стал штат Халиско, где якобы и был ликвидирован лидер картеля. Поджоги автомобилей и перекрытие дороги зафиксировано в Гвадалахаре, в районах Табачинес, Вальярта, Алькальде и на магистрали Кальсада Индепенденсия. Кроме того, сообщения о поджогах поступают из Пуэрто-Вальярте, а о перекрытии дорог – из Тале и Тапальпе.

Беспорядки также происходят в штате Мичоакан, Гуанахуато, Наярит, Тамаулипас.

При этом официального сообщения о ликвидации Эль Менчо не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре власти Мексики задержали одного из лидеров картеля «Синалоа» Леонардо Даниэля Мартинеса Веру, подозреваемого в похищениях и убийствах.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Хулио Сезар Чавес – младший был выдворен из США и взят под стражу в Мексике по подозрению в связях с этим же картелем.