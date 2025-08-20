США депортировали боксера Чавеса по подозрению в связях с картелем «Синалоа»

Мексиканского боксера Чавеса выслали из США за связи с наркокартелем «Синалоа»

Tекст: Мария Иванова

Экс-чемпион мира по боксу Хулио Сезар Чавес-младший был депортирован из США по запросу мексиканских властей, сообщает ТАСС со ссылкой на NBC News

Официальное подтверждение факта депортации дала президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Спортсмена перевезли через границу и заключили под стражу в мексиканском штате Сонора.

Представители Министерства внутренней безопасности США уточнили, что Чавеса задержали в Калифорнии 2 июля. По данным американских властей, он находился на территории страны без необходимых документов и разрешений. Власти Мексики выдали ордер на его арест, указав на подозрения в связях со структурой организованной преступности, а также в причастности к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Американские чиновники заявили, что Чавес связан с картелем «Синалоа», признанным в США террористической организацией. На данный момент спортсмен ожидает дальнейших юридических процедур на территории Мексики.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп поручил окрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет для повышения ее эффективности в борьбе с нелегальной миграцией.

Трамп также отдал секретное распоряжение Пентагону подготовить применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей. Президент США ранее допустил проведение спецоперации против мексиканских картелей.