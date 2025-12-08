Суд вернул порт Туапсе государству

Лукьянов объяснил жалобы Трампа на не читавшего мирный план Зеленского

Политолог Лукьянов: Зеленский не комментирует план США до переговоров с европейскими «друзьями»

Tекст: Анастасия Куликова

«Жалобы Дональда Трампа на то, что Владимир Зеленский якобы не читал американский план, не стоит воспринимать буквально. Последний явно ознакомился с документом. Другое дело, что он придерживается тактики, согласно которой лучше избегать четкой реакции на инициативу до переговоров с европейскими «друзьями», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

Собеседник напомнил, что в понедельник в Лондоне должна пройти встреча Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца с Зеленским. Она состоится в непростой для Европы и Украины момент. «США, судя по всему, не собираются учитывать мнение лидеров ЕС по урегулированию конфликта и обращаться к ним до того, как будет достигнуто приемлемое с американской точки зрения соглашение», – указал политолог.

«Европейцам же такое положение дел очень не нравится. Но у них чрезвычайно мало инструментов, чтобы изменить ситуацию: нет ни денег, ни своего оружия и, более того, политическое влияние ослаблено внутренними противоречиями», – детализировал аналитик. По его мнению, квинтэссенцией всех усилий ЕС станет поиск способа конфисковать российские замороженные активы. «Это единственные средства, которые Брюссель действительно может направить Киеву», – уточнил эксперт.

«Я думаю, что в ходе переговоров в Лондоне европейские представители продолжат стимулировать и подбадривать Зеленского, чтобы он не шел на односторонние уступки. Впрочем, на Украине отдают себе отчет в том, что политикам в Европе не по силам оказать конкретную практическую поддержку», – рассуждает аналитик.

«Другими словами, украинская сторона пытается добиться того, чтобы Евросоюз оказался частью переговорного процесса, потому что европейцы в большей степени отвечают тем представлениям, которые есть у Киева. Но в то же время киевские власти понимают, что не Европе принимать решения. Поэтому я сомневаюсь, что встреча в Лондоне принесет какой-то осязаемый результат», – заключил Лукьянов.

Ранее Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что Владимир Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном. По его словам, Москву «устраивают» предложения США. «Россия, я думаю, предпочла бы получить всю страну, если так подумать, но Россию, я верю, устраивает (мирный план). Но я не уверен, что Зеленского он устраивает. Его народу план нравится, но он его еще не читал», – сказал американский лидер.

На этом фоне секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в США, заявил, что в понедельник предоставит Зеленскому «полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и всех документах». «Мы работаем максимально интенсивно!» – заверил он.

Напомним, встреча между украинской командой во главе с Умеровым и американцами прошла в Майами после возвращения Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера из Москвы. Примечательно, что вскоре после состоявшихся в Кремле переговоров Владимира Путина с американскими эмиссарами появились сообщения, согласно которым США пытаются заблокировать план Еврокомиссии по экспроприации замороженных активов России в Европе.

Отметим, ЕС выдвинул предложение об использовании средств для обеспечения «репарационного кредита» Украине в размере 90 млрд евро (105 млрд долларов) для покрытия экономических и военных потребностей страны в течение следующих двух лет. В конце декабря запланирована встреча лидеров Евросоюза, где будет решаться вопрос об одобрении этого предложения.

По информации Politico, Еврокомиссия рассчитывает, что Германия, Франция и Италия возьмут на себя основную часть бремени по обеспечению займа. Страны ЕС в индивидуальном порядке должны будут обязаться выделить миллиарды евро, чтобы гарантировать выплату Украине срочного кредита. Размеры гарантий рассчитываются в зависимости от валового национального дохода страны, говорится в материале.

В то же время США оказывают влияние на некоторые государства объединения. Как писало агентство Bloomberg, Вашингтон хочет, чтобы эти деньги были использованы для достижения мира на Украине, а не для продолжения боевых действий. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что контроль над активами – последний козырь Европы в украинском вопросе, но Штаты сами заинтересованы извлечь из этих средств дополнительную прибыль.