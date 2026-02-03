Загрязнение воздуха заставило муравьев атаковать сородичей

Tекст: Мария Иванова

Загрязнители воздуха, такие как озон и оксид азота, могут изменять запах муравьёв, из-за чего другие члены колонии воспринимают их как врагов и нападают, передает New Scientist.

Муравьи распознают своих сородичей по запаху, а при его изменении могут атаковать, иногда даже убивая «чужака».

Учёные Макса Планка из Института химической экологии провели эксперимент: одного муравья из искусственной колонии шести видов помещали в камеру с разными концентрациями озона, аналогичными тем, что встречаются летом в Йене. После возвращения в гнездо другие муравьи накидывались на подопытного, отмечают исследователи. Маркус Кнаден признался: «Я этого не ожидал, потому что знал, что алкены составляют лишь небольшую часть запаха муравьёв, и озон мог изменить лишь 2% или 5% смеси».

Озон изменяет структуру алкенов – веществ, формирующих уникальный для каждой колонии аромат. Это не только мешает муравьям узнавать своих, но и влияет на другие важные поведенческие функции, например, заботу взрослых о личинках. Исследование показало, что взрослые муравьи могут перестать ухаживать за потомством, что грозит дестабилизацией всей колонии и нарушением экосистемы.

Даниэль Кронауэр из Rockefeller University добавил, что алкены играют ключевую роль не только в распознавании сородичей, но и в других видах коммуникации у муравьёв. Он отметил, что исчезновение муравьёв может привести к краху экосистем – эти насекомые расселяют семена, рыхлят почву и взаимодействуют с множеством других организмов.

Исследователи подчеркивают, что концентрации озона, с которыми сталкиваются современные муравьи, пока не опасны для людей, но всё же оказывают дополнительное негативное воздействие на биоразнообразие.

По словам Кнадена, стоит помнить, что загрязнение воздуха несёт не только прямой вред, но и скрытые последствия для природы.

